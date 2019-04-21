Неймар на скамейке «ПСЖ» против «Монако». Может сыграть против Головина

Сегодня «ПСЖ» официально стал чемпионом Франции. Помог «Лилль»: не сумел забить «Тулузе» и сделал парижан чемпионами ещё до того, как они сами вышли на поле. Поэтому матч с «Монако» для них лишён турнирной мотивации – это просто способ красиво отметить титул. После недавних результатов это очень актуально. А ещё это первый матч Неймара после травмы. Травмы, которая стала повторением прошлогоднего повреждения и снова стоила «ПСЖ» многого.
Травма: как это было
5 декабря в матче 16-го тура чемпионата Франции «Страсбур» принимал «ПСЖ». Эту игру Неймар пропускал: у него были проблемы с голенью. Без своей главной звезды и лучшего игрока «ПСЖ» выглядел не слишком убедительно. Сыграл вничью и спасся благодаря голу Кавани во втором тайме. Видимо, игрокам «Страсбура» понравилось играть без Неймара. По крайней мере в следующем матче, который случился в Кубке уже через месяц, они устроили на бразильца охоту.
На нём постоянно фолили, в одном из эпизодов Моатаз Земземи ударил бразильца по ногам три раза за три секунды. И обошёлся даже без жёлтой карточки.
После одного из столкновений Неймар неудачно приземлился, подвернул ногу и захромал. Понадобилась замена. Тесты показали, что у него перелом пятой плюсневой кости – та же самая травма, что и год назад. Тогда Неймару понадобилась операция, сейчас, после рецидива, решили обойтись консервативным лечением. Но он всё равно пропустил три месяца. «ПСЖ» его не хватило.
Как «ПСЖ» играл без Неймара
В 18 матчах после травмы Неймара у «ПСЖ» четыре поражения. В 27 матчах до его травмы было всего два поражения. Кажется, что четыре поражения в 18 матчах – это не так уж много, но всё зависит от цены каждого поражения.
1:2 в гостях от «Лиона». Первый топ-матч (с натяжкой) после потери Неймара. И сразу поражение. Парижане играли лучше, больше били по воротам, но вратарь «Лиона» Антони Лопеш поймал кураж и стал героем игры. Набиль Фекир с пенальти вывел хозяев вперёд, «ПСЖ» пытался отыграться весь матч, но не смог.
1:3 дома от «МЮ». Главная неудача сезона. Нельзя сказать, что хозяева играли плохо. Они привезли сами себе два гола, имели несколько моментов, чтобы отыграться, но упустили их. И остаток матча уверенно контролировали игру: минимальное поражение их устраивало. Всё закончилось бестолковым дальним ударом Далота, после которого мяч задел руку Кимпембе. Пенальти в добавленное время выбил «ПСЖ» из турнира.
После этого концовку сезона парижский клуб провалил. Опять не выиграл у «Страсбура» (Земземи остался в запасе), а потом оглушительно проиграл идущему на втором месте «Лиллю» — 1:5. После чего, вместо ожидаемой мести, в следующем туре опять проиграл.
Но сейчас команда официально стала чемпионом Франции. Вернулся после травмы её главный игрок. А матчи с «Монако» — статусные независимо от места команд в турнирной таблице. Команде Головина будет трудно. Особенно если Неймар появится на поле.