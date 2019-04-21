Неймар на скамейке «ПСЖ» против «Монако». Может сыграть против Головина

Сегодня «ПСЖ» официально стал чемпионом Франции. Помог «Лилль»: не сумел забить «Тулузе» и сделал парижан чемпионами ещё до того, как они сами вышли на поле. Поэтому матч с «Монако» для них лишён турнирной мотивации – это просто способ красиво отметить титул. После недавних результатов это очень актуально. А ещё это первый матч Неймара после травмы. Травмы, которая стала повторением прошлогоднего повреждения и снова стоила «ПСЖ» многого.

Травма: как это было

5 декабря в матче 16-го тура чемпионата Франции «Страсбур» принимал «ПСЖ». Эту игру Неймар пропускал: у него были проблемы с голенью. Без своей главной звезды и лучшего игрока «ПСЖ» выглядел не слишком убедительно. Сыграл вничью и спасся благодаря голу Кавани во втором тайме. Видимо, игрокам «Страсбура» понравилось играть без Неймара. По крайней мере в следующем матче, который случился в Кубке уже через месяц, они устроили на бразильца охоту.



На нём постоянно фолили, в одном из эпизодов Моатаз Земземи ударил бразильца по ногам три раза за три секунды. И обошёлся даже без жёлтой карточки.

После одного из столкновений Неймар неудачно приземлился, подвернул ногу и захромал. Понадобилась замена. Тесты показали, что у него перелом пятой плюсневой кости – та же самая травма, что и год назад. Тогда Неймару понадобилась операция, сейчас, после рецидива, решили обойтись консервативным лечением. Но он всё равно пропустил три месяца. «ПСЖ» его не хватило.

Неймару нужно бежать из «ПСЖ». Он слишком хорош для Франции Опять сломался в матче, где за ним охотились.

Как «ПСЖ» играл без Неймара

В 18 матчах после травмы Неймара у «ПСЖ» четыре поражения. В 27 матчах до его травмы было всего два поражения. Кажется, что четыре поражения в 18 матчах – это не так уж много, но всё зависит от цены каждого поражения.

1:2 в гостях от «Лиона». Первый топ-матч (с натяжкой) после потери Неймара. И сразу поражение. Парижане играли лучше, больше били по воротам, но вратарь «Лиона» Антони Лопеш поймал кураж и стал героем игры. Набиль Фекир с пенальти вывел хозяев вперёд, «ПСЖ» пытался отыграться весь матч, но не смог.



1:3 дома от «МЮ». Главная неудача сезона. Нельзя сказать, что хозяева играли плохо. Они привезли сами себе два гола, имели несколько моментов, чтобы отыграться, но упустили их. И остаток матча уверенно контролировали игру: минимальное поражение их устраивало. Всё закончилось бестолковым дальним ударом Далота, после которого мяч задел руку Кимпембе. Пенальти в добавленное время выбил «ПСЖ» из турнира.

Убийца с глазами. VAR уже изменил футбол Матч «ПСЖ» — «МЮ» как доказательство, что игре удалили сердце.

После этого концовку сезона парижский клуб провалил. Опять не выиграл у «Страсбура» (Земземи остался в запасе), а потом оглушительно проиграл идущему на втором месте «Лиллю» — 1:5. После чего, вместо ожидаемой мести, в следующем туре опять проиграл.

«ПСЖ» хватило бы ничьей, чтобы стать чемпионом. Проиграли 1:5 В первом тайме «ПСЖ» остался вдесятером и потерял двух игроков из-за травм.

Но сейчас команда официально стала чемпионом Франции. Вернулся после травмы её главный игрок. А матчи с «Монако» — статусные независимо от места команд в турнирной таблице. Команде Головина будет трудно. Особенно если Неймар появится на поле.