Фанаты «Спартака» недовольны подбором игроков. Есть достойный ответ

Матч «Спартак» – «Енисей» проходил на фоне недовольства фанатов «Спартака». Не всех, конечно, но той части, которая относится к «Фратрии». Фанатское объединение опубликовало заявление, в котором выразило возмущение непрекращающимися скандалами в клубе, а также подбором футболистов.



«Очевидно, что подбор состава и зимняя трансферная кампания были осуществлены не по спортивному принципу», — констатируют недовольные болельщики.

Со скандалами всё понятно: они есть, и их периодичность высока. А вот насчёт подбора состава хотелось бы поговорить отдельно. В «Спартаке» (как и почти в любой команде мира) есть желание задействовать в играх как можно больше своих воспитанников. И вот тут как раз все едины. Эту идею разделяют и боссы клуба, и фанаты на трибуне. Как раз в этом плане подбор футболистов у «Спартака» не так уж плох.



Сегодня в основе начали не только три бразильца, но и Рассказов, Мелкадзе, Гулиев (сейчас оставим за скобками его недавние приключения в стиле GTA). Эти три россиянина минимум шесть лет провели в школе красно-белых и имеют все основания считаться её воспитанниками. Плюс сыграли Максименко и Игнатов, которые по три года дозревали в академии «Спартака». Получается пять человек. Если кому-то всё равно кажется неубедительным количество доморощенных игроков, взгляните на лидера РПЛ.

Самые дорогие российские игроки до 21 года. В этом списке нет Ахметова Кажется, про игрока ЦСКА и сборной России просто забыли.

Понятно, что «Енисей» – тот соперник, с которым проще всего играть молодыми. Но не все могут себе это позволить.



Понятно, чем недовольны фанаты. История Педро Роши в «Спартаке» тяжело поддаётся объяснению. Но вот раз:

И вот два:

Забили именно воспитанники, которые с каждым голом становятся всё более ценным активом (на данный момент Гулиев стоит 3 млн евро, а Рассказов – 2 млн).

И не сказать, что Кононов ни с того ни с сего выпустил много воспитанников. Нет, вполне прогнозируемый состав. В прошлом туре, например, не было Игнатова и Гулиева, зато вышел другой полузащитник – Ломовицкий (в системе «Спартака» с 2006 года).

После матча с «Енисеем» коллега Максим Пахомов спросил у Олега Кононова о тенденции играть за счёт своих воспитанников.



– Оба мяча забили воспитанники, плюс вышли и другие доморощенные футболисты – это осознанная цель или так спонтанно получается? Просило ли руководство играть больше за счёт своих воспитанников?

– Состав выбираю, исходя из того, как идёт тренировочный процесс. Отличившиеся Гулиев и Рассказов давали все основания для игры в старте. То же самое касается других молодых футболистов – Игнатова, Мелкадзе, который не так ярко отыграл, как хотелось бы. Тем не менее он работает очень неплохо на тренировках и в матчах приносил пользу. А что вы там про руководство спросили? Руководству приятнее, когда играют свои воспитанники? Руководству приятны три очка. Нам надо давать результат.