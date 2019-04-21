Черышев снова «сломался». Как же ему не везёт!

Денис Черышев получил очередное повреждение – 15-е за карьеру, если верить статистике. Игрок сборной России вышел в основе «Валенсии» в гостевом матче 33-го тура чемпионата Испании с «Бетисом», но сыграл лишь полчаса. 28-летний левый полузащитник травмировался, в общем-то, на ровном месте. Черышев отнял мяч на чужой половине поля у Айссы Манди, а потом при попытке обогнать соперника и прорваться к воротам хозяев неудачно наступил на ногу. Денис оказался за пределами поля, после чего сразу же показал своей скамейке – нужна помощь врачей.

Россиянина на 34-й минуте заменил Родриго. До своего ухода с поля Черышев успел сделать 10 касаний мяча, совершил один точный кросс и один отбор. Гости почти не видели мяча, которым владели хозяева. Лучший эпизод с участием нашего испанца произошёл за 10 минут до замены. Денис оказался первым на подборе после атаки «Бетиса», быстро сориентировался в ситуации и организовал контратаку. Он забросил мяч вперёд так, чтобы Гонсалу Гуэдеш смог выбежать один на один к воротам Пау Лопеса. Однако португалец дал себя догнать защитникам, упал перед штрафной в расчёте на фол, к тому же подыграл себе рукой. Упустил момент.

В нынешнем сезоне это второе повреждение у Черышева. С середины октября по начало декабря он пропустил 43 дня из-за мышечной травмы. Очень обидная ситуация для Дениса, ведь впереди у «Валенсии» решающие матчи в Примере, Лиге Европы и Кубке Испании. Остаётся надеяться, что теперь игрок сборной России быстрее вернётся в строй. Он набрал хорошую форму в этом году.