«Добро всегда побеждает зло». Кононов vs Аленичев

Матч «Спартака» и «Енисея» многие ждали прежде всего из-за противостояния двух тренеров, проповедующих «спартаковский» футбол. И Аленичев, и Кононов обожают «стеночки и забегания», и вот они встретились на домашней арене «Спартака». Выиграли красно-белые, сначала забив после контратаки, а потом в большинстве – «Енисей» подвели три быстрые замены во втором тайме, так что доигрывать гостям пришлось вдесятером.

Гулиев, Фернандо и Ещенко вернулись. «Спартак» стал ближе к Лиге чемпионов Аленичев сделал самую неудачную замену в карьере и проиграл своей бывшей команде.

После матча Аленичев объяснил свои замены и пожелал «Спартаку» удачи в борьбе за Лигу чемпионов, хотя некоторыми формулировками он сильно удивил присутствующих, а после и вовсе немного поспорил с нашим корреспондентом Дмитрием Егоровым, который спросил у него про дальнейшую мотивацию работать в «Енисее».



Олег Кононов отвечал на вопросы дольше Дмитрия Анатольевича: он рассказал не только о ходе матча, но и о тактических задумках и перемещениях, о ситуации с Гулиевым, вере в Мелкадзе и других воспитанников команды. Вашему вниманию все слова главных тренеров.

Дмитрий Аленичев начал с того, что подвёл итог матчу:



— Сегодня была закономерная победа «Спартака», он фаворит. Второй тайм мы играли дисциплинированнее, а в первом «Спартак» играл лучше, но при этом создал только один момент у Адриано. Мы пропустили контратаку, к сожалению. Две замены в перерыве были умышленные, у нас вышли игроки комбинационного плана, был расчёт, что сыграем в более интересный футбол. В принципе, так второй тайм и начали, поэтому я захотел добавить скорости в атаку — выпустил Саркисова. К сожалению, через минуту он получил травму, пришлось доигрывать в меньшинстве, поэтому шансов отыграться уже было немного. Очки «Спартаку» в борьбе за Лигу чемпионов сейчас важнее, а вот чемпионство вряд ли получится, «Зенит» после вчерашнего своё не упустит. «Спартаку» желаю занять место, которое позволит попасть в Лигу чемпионов, и поздравляю клуб с прошедшим днём рождения.



— Вы сказали, что «Спартаку» очки важнее. Разве «Енисею» они не нужны?

— Вы, наверное, в курсе, нас все похоронили. Нам вряд ли что-то светит, мы вряд ли догоним «Уфу». Тем более у нас ещё остались игры на выезде с «Локомотивом» и «Зенитом», которым нужны очки. Нам нужно реально смотреть на вещи. Это не говорит о том, что все шесть оставшихся игр мы будем играть на 60 процентов – нам всё равно нужно завершить сезон достойно, будем играть за своё имя.



— Для вас стала неожиданной роль Фернандо в сегодняшнем матче?

— Я думал, что Фернандо будет играть чистого опорника, а Гулиев повыше. Фернандо – тот футболист, который обладает лучшим первым пасом, поэтому я выдвинул вперёд Огуде -чтобы он играл поближе к Фернандо.



— У вас сложные отношения с руководством клуба. Вы доработаете до конца сезона?

— Доработаю.

— Вы только что сказали, что цель — остаться в РПЛ — скорее всего, невыполнима. Почему же не подали в отставку, когда поняли, что цель невыполнима? Какая у вас сейчас мотивация продолжать работу в команде – выводить вновь её в РПЛ?

— Я должен отработать контракт до конца, он заканчивается 31 мая, я его доработаю.



— А в чём мотивация – быть с футболистами или по бумажке получать зарплату до конца сезона?

— Почему вас так интересует моя зарплата?



— Она не интересует, интересует мотивация.

— Но вы говорите про зарплату.



— Вы говорите «отработать контракт до конца» — это звучит как по бумажке.

— Следующий вопрос.

Но больше вопросов к Дмитрию Анатольевичу не возникло. В зале его сменил Олег Кононов.



– Оба мяча забили воспитанники, плюс вышли и другие доморощенные футболисты – это осознанная цель или так спонтанно получается? Просило ли руководство играть больше за счет своих воспитанников?

– Состав выбираю исходя из того, как идет тренировочный процесс. Отличившиеся Гулиев и Рассказов давали все основания для игры в старте. То же самое касается других молодых футболистов – Игнатова, Мелкадзе, который не так ярко отыграл, как хотелось бы. Тем не менее он работает очень неплохо на тренировках и в матчах приносил пользу. А что вы там про руководство спросили?



– Руководству приятнее, когда играют свои воспитанники?

– Руководству приятны три очка. Нам надо давать результат.

Фанаты «Спартака» недовольны подбором игроков. Есть достойный ответ Бей своими, чтобы чужие боялись.

— Насколько серьёзная травма у Рассказова и что с Зе Луишем?

— Рассказов просто получил ушиб, но ушиб достаточно болезненный. Зе Луиш завтра будет работать с тренером по физической подготовке и, надеюсь, будет готовиться к игре с «Арсеналом», как и Боккетти.



— Как вы восприняли свист трибун, когда болельщики посчитали, что команде надо было быстро бежать в контратаку, а она этого не делала?

— А вы как его восприняли? — тут же парировал Кононов, — у меня к болельщикам всегда большое уважение, так что если они свистят, значит, мы играли не так, как хотелось бы им. Я тоже хотел бы, чтобы наши 24 удара по воротам «Енисея» заканчивались не шестью ударами в створ, а чтобы мы забивали по 10 голов. Но сегодня, к сожалению, только 2:0.



— Как раз по поводу этого свиста: в некоторых эпизодах вы просили команду не лететь в атаку, а немного притормозить?

— Я говорил игрокам успокоиться, взять мяч под свой контроль. Давайте поставим видео, и вы посмотрите, что лететь там было некуда – у «Енисея» пять человек сзади было. Нам нужно было контролировать мяч и на определённой скорости выдвигаться вперёд, чтобы начинать свою атаку.

— В первом тайме вы советовали что-то Айртону.

— Показывал ему через переводчика, чтобы он смелее шёл в атаку, как это делал Коля Рассказов на другом фланге.



— Мелкадзе в предыдущем матче был одним из лучших. Почему не получилось сегодня?

— У меня спортивные принципы, на тренировках он выкладывается, если в играх тоже – то предпочтение ему будет отдаваться. Боже упаси сказать что-то плохое про другого игрока, все достойны стартового состава, но место есть только для 11. Мелкадзе остро играл в прошлых матчах, может, сегодня перегорел, так бывает с молодыми игроками, когда один-два матча играют хорошо, а потом не так остро. Может, психологически что-то пошло не так после пары неточных передач. Но я в него верю, хочу, чтобы он прогрессировал, хотя в спину ему дышат другие игроки.



— Сегодня Фернандо играл выше Гулиева и Зобнина, а раньше выходил в опорной зоне. Вам понравилась его работа?

— Фернандо давно не играл на этой позиции – под нападающим, ещё с Бразилии. Сегодня для него была первая игра за долгое время, нужно было играть на новой позиции и приносить результат. Я им доволен, вся тройка сработала хорошо. Фернандо не хватает немного точности, думаю, через тренировки всё придёт в норму. И его штрафные будут залетать туда, куда нужно.



— Вы остались довольны первым таймом? Успех принесло нестандартное действие Рассказова…

— Очень непросто играть с командой, которая полностью отходит к своей штрафной. Это тяжело всем, не только нам. Нужны были нестандартные действия, то, что Рассказов ходит в атаку – не новость для нас, хорошо, что быстро организовали атаку. Если соперник быстро садится назад, то наша задача сделать так, чтобы он не успел занять свои места в обороне. Если позиционная атака не получается, то нам нужно быстрее выходить в атаку, так что атаки в три-пять передач выходят эффективными. Рассказов сыграл здорово, сделал то, что было нужно – то, как он убрал защитника на замахе, тоже ему в плюс.



— Что с Глушаковым?

— Ничего, он тренируется. Сегодня не играл по тактическим соображениям. Тем более я хотел выпустить Игнатова, надо дать ему возможность прочувствовать игру в чемпионате – он хорошо тренируется.



— Ситуация с Гулиевым разрешилась?

— Думаю, что да, всё в порядке. Официально только там должны сказать. Я прочитал письмо гражданина Америки, могу сказать, что добро всегда побеждает зло. То, что он повёл себя именно так, вызывает у меня уважение.



— Показалось, что Луис Адриано сегодня встречался с мячом чаще в опорной зоне, чем в штрафной площади…

— Нестандартные действия, как и стандартные, должны приносить результат. Если Луис играет центрального нападающего, то он должен ещё и комбинировать, вытаскивать на себя игроков, а не только открываться. В первом тайме это почти не получалось, во втором — было лучше, полузащитники врывались в зоны. Такие действия у Адриано должны быть. У нас не всё получается: 24 удара по воротам – неплохо, а вот только шесть из них в створ – плохо. Есть банальная фраза: есть над чем работать. Впереди у нас важные игры, мы взяли три очка и не пропустили, а до этого пропускали в каждой игре, кроме «Динамо». Сегодня я всеми без исключения доволен. Адриано сегодня сделал две голевые передачи — он должен и забивать, и отдавать, как полузащитники.



— Вам не кажется, что Зе Луишу и Адриано удобнее играть в схеме с одним нападающим, а не с двумя?

— Мне трудно сказать, удобно или нет. Я Адриано знаю ещё с чемпионата Украины, он в «Шахтёре» играл чистого нападающего. Зе Луиш тоже играл «девятку». Когда они играют вместе – это тоже вариант, почему нет? У нас получаются хорошие матчи, когда они играют вдвоём.



— При вас «Спартак» в чемпионате выиграл шесть матчей, дважды были ничейные результаты и дважды проиграл. За это время происходило много чего. Скажите, лучше стало?

— Становится.