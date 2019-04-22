Символическая сборная 24-го тура РПЛ

В символическую сборную по версии «Чемпионата» включаются самые полезные игроки тура РПЛ. В 24-м туре «Зенит» сделал огромный шаг к золотым медалям, обыграв «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА отложили решение еврокубкового вопроса, «Оренбург» внезапно разгромил «Ростов», а «Динамо» и «Урал» одержали очень важные победы.
Матвей Сафонов, «Краснодар»
«Быки» пропустили три мяча, но «заслуги» вратаря в них нет – даже в голе Ракицкого голкипер был практически не виноват, потому что питерцы очень хитро подготовились к прямому штрафному. Без Сафонова «Краснодар» мог пропустить три в первые 20 минут: Матвей парировал выход один на один, мощный дальний удар под перекладину и удар головой в упор, а за весь матч совершил семь сейвов.
Тони Шуньич, «Динамо»
Команда Хохлова здорово сдержала набравших ход самарцев, не позволив создать вообще ничего. Тони выиграл 17 единоборств в обороне (89%), сделал 5 отборов и 13 перехватов, а также здорово продвигал мяч вперед: 22 из 42 точных передач – вперед, причём многие из них на средние или длинные дистанции.
Ярослав Ракицкий, «Зенит»
Новоиспечённый отец снова положил прекрасный гол со штрафного, обыденно выполнял отличные диагональные передачи во фланги и полуфланги, даже сделал одну передачу в штрафную. В обороне Ракицкий, хоть и не был нагружен по полной программе (основная работа лежала на полузащитниках «Зенита»), всё равно отыграл надёжно, сделал шесть перехватов и даже заблокировал удар в упор от Классона – правда, на добивании оказался Игнатьев и забил первый мяч, но всё же.
Бенедикт Хёведес, «Локомотив»
Партнёр немца, Кверквелия, провёл отличный матч в обороне, но именно из-под него Чалов забил свой мяч, поэтому в сборной тура – Хёведес. Чемпион мира был надёжен, не допускал серьёзных ошибок, сделал 3 отбора и 5 перехватов, а также забил важнейший гол – видимо, Бенедикт нужен был Сёмину из-за способности огорчать ЦСКА.
Маурисио Перейра, «Краснодар»
Весь матч Перейра провёл на позиции опорника, но это не помешало ему провести хороший матч. В обороне Маурисио отыграл средне (6 перехватов, 1 отбор), зато в атаке он был ключевым игроком «быков» во втором тайме (больше всех передач за вторые 45 минут). Восемь передач в штрафную против окопавшегося «Зенита» и забитый сумасшедшим дальним ударом гол на последней минуте – признаки отличной игры. Мы будем скучать по Маурисио.
Денис Попович, «Оренбург»
Словенец провёл второй матч подряд на позиции, которая не является для него родной: да, когда-то давно Попович и был разводящим опорником, но у Федотова Денис исполнял другие роли. Тем не менее Попович в прошлом туре был очень хорош против ЦСКА, а в этом принял непосредственное участие в уничтожении «Ростова». Денис – с отрывом лидер по количеству передач: он вёл игру из центра поля, грамотно направлял и менял вектор атаки, сделал три точные передачи в штрафную.
Андрей Егорычев, «Урал»
Андрей открыл счёт в матче с «Рубином» пушечным ударом в угол из-за штрафной, но останавливаться на этом не стал. Егорычев сделал 13 подборов, причём 5 на чужой половине, что очень важно и не так просто против «Рубина», а также 4 раза перехватил мяч и сделал один отбор, разбавив это большим количеством передач вперёд.
Фёдор Чалов, ЦСКА
Молодой нападающий «армейцев» прогрессирует во всех аспектах игры. Про подыгрыш не новость, но Фёдор стал смелее обыгрывать и бить: отличный гол из-под Кверквелии и 3 суммарных удара (больше только у Влашича) подтверждают эти слова. Чалов здорово действовал и без мяча – как в прессинге, так и в атаке, в каждом эпизоде располагаясь рядом с определённым защитником таким образом, чтобы кто-то из игроков ЦСКА получал свободу.
Артём Дзюба, «Зенит»
Завершить серию в 1100+ минут в РПЛ без гола дублем в ворота прямого конкурента – просто сказка. Артём заставил ненавистников замолчать: если кучу выигранных единоборств и подборов, правильное расположение при длинных передачах, при выходе из обороны низом и при подачах в штрафную, а также активную работу в прессинге кто-то мог и не заметить, то два гола «Краснодару» увидели все.
Кирилл Панченко, «Динамо»
Кирилл Панченко редко выходит в стартовом составе, но про принцип «бил, бью и буду бить» не забыл. Его дальний удар – пусть и благодаря рикошету – залетел в ворота и принёс «Динамо» первую победу за 6 матчей.
Главный тренер: Сергей Семак, «Зенит».
Петербуржцы провели лучший матч в сезоне; возможно, даже лучший матч за последние несколько лет. Семак отлично подготовился к игре: «Зенит» уничтожал «Краснодар» первые 20 минут благодаря прессингу, а затем сел глубже и использовал как свои сильные стороны, так и слабые стороны соперника. Во втором тайме «Краснодар», несмотря на навал, не создал явного момента. Благодаря этой победе Семак оказался максимально близок к заветному титулу.