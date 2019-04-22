Символическая сборная 24-го тура РПЛ

В символическую сборную по версии «Чемпионата» включаются самые полезные игроки тура РПЛ. В 24-м туре «Зенит» сделал огромный шаг к золотым медалям, обыграв «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА отложили решение еврокубкового вопроса, «Оренбург» внезапно разгромил «Ростов», а «Динамо» и «Урал» одержали очень важные победы.

«Быки» пропустили три мяча, но «заслуги» вратаря в них нет – даже в голе Ракицкого голкипер был практически не виноват, потому что питерцы очень хитро подготовились к прямому штрафному. Без Сафонова «Краснодар» мог пропустить три в первые 20 минут: Матвей парировал выход один на один, мощный дальний удар под перекладину и удар головой в упор, а за весь матч совершил семь сейвов.

Команда Хохлова здорово сдержала набравших ход самарцев, не позволив создать вообще ничего. Тони выиграл 17 единоборств в обороне (89%), сделал 5 отборов и 13 перехватов, а также здорово продвигал мяч вперед: 22 из 42 точных передач – вперед, причём многие из них на средние или длинные дистанции.

Новоиспечённый отец снова положил прекрасный гол со штрафного, обыденно выполнял отличные диагональные передачи во фланги и полуфланги, даже сделал одну передачу в штрафную. В обороне Ракицкий, хоть и не был нагружен по полной программе (основная работа лежала на полузащитниках «Зенита»), всё равно отыграл надёжно, сделал шесть перехватов и даже заблокировал удар в упор от Классона – правда, на добивании оказался Игнатьев и забил первый мяч, но всё же.

Матч, который сделал «Зенит» чемпионом. Мы разобрали его на молекулы Тактический разбор самой сумасшедшей игры РПЛ за последние годы.

Партнёр немца, Кверквелия, провёл отличный матч в обороне, но именно из-под него Чалов забил свой мяч, поэтому в сборной тура – Хёведес. Чемпион мира был надёжен, не допускал серьёзных ошибок, сделал 3 отбора и 5 перехватов, а также забил важнейший гол – видимо, Бенедикт нужен был Сёмину из-за способности огорчать ЦСКА.

Весь матч Перейра провёл на позиции опорника, но это не помешало ему провести хороший матч. В обороне Маурисио отыграл средне (6 перехватов, 1 отбор), зато в атаке он был ключевым игроком «быков» во втором тайме (больше всех передач за вторые 45 минут). Восемь передач в штрафную против окопавшегося «Зенита» и забитый сумасшедшим дальним ударом гол на последней минуте – признаки отличной игры. Мы будем скучать по Маурисио.

Денис Попович, «Оренбург»

Словенец провёл второй матч подряд на позиции, которая не является для него родной: да, когда-то давно Попович и был разводящим опорником, но у Федотова Денис исполнял другие роли. Тем не менее Попович в прошлом туре был очень хорош против ЦСКА, а в этом принял непосредственное участие в уничтожении «Ростова». Денис – с отрывом лидер по количеству передач: он вёл игру из центра поля, грамотно направлял и менял вектор атаки, сделал три точные передачи в штрафную.

Андрей Егорычев, «Урал»

Андрей открыл счёт в матче с «Рубином» пушечным ударом в угол из-за штрафной, но останавливаться на этом не стал. Егорычев сделал 13 подборов, причём 5 на чужой половине, что очень важно и не так просто против «Рубина», а также 4 раза перехватил мяч и сделал один отбор, разбавив это большим количеством передач вперёд.

Фёдор Чалов, ЦСКА

Молодой нападающий «армейцев» прогрессирует во всех аспектах игры. Про подыгрыш не новость, но Фёдор стал смелее обыгрывать и бить: отличный гол из-под Кверквелии и 3 суммарных удара (больше только у Влашича) подтверждают эти слова. Чалов здорово действовал и без мяча – как в прессинге, так и в атаке, в каждом эпизоде располагаясь рядом с определённым защитником таким образом, чтобы кто-то из игроков ЦСКА получал свободу.

Чалов стал больше забивать, но голы – не главный показатель его прогресса Совсем скоро Фёдор станет основным нападающим сборной России и уедет в Европу.

Завершить серию в 1100+ минут в РПЛ без гола дублем в ворота прямого конкурента – просто сказка. Артём заставил ненавистников замолчать: если кучу выигранных единоборств и подборов, правильное расположение при длинных передачах, при выходе из обороны низом и при подачах в штрафную, а также активную работу в прессинге кто-то мог и не заметить, то два гола «Краснодару» увидели все.

Кирилл Панченко редко выходит в стартовом составе, но про принцип «бил, бью и буду бить» не забыл. Его дальний удар – пусть и благодаря рикошету – залетел в ворота и принёс «Динамо» первую победу за 6 матчей.

Главный тренер: Сергей Семак, «Зенит».

Петербуржцы провели лучший матч в сезоне; возможно, даже лучший матч за последние несколько лет. Семак отлично подготовился к игре: «Зенит» уничтожал «Краснодар» первые 20 минут благодаря прессингу, а затем сел глубже и использовал как свои сильные стороны, так и слабые стороны соперника. Во втором тайме «Краснодар», несмотря на навал, не создал явного момента. Благодаря этой победе Семак оказался максимально близок к заветному титулу.