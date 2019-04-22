Вагнер Лав сделал «Коринтианс» чемпионом. Взять бы его в ЦСКА в 4-й раз

Идут года, меняются эпохи, а 34-летний Вагнер Лав по-прежнему забивает и приносит титулы. Минувшей ночью мск он забил шикарный мяч в ворота «Сан-Паулу». Благодаря этому голу «Коринтианс» выиграл лигу Паулиста, став чемпионом штата Сан-Пауло.

Финал «Коринтианса» и «Сан-Паулу» состоял из двух матчей. Первый прошёл на стадионе «Сан-Паулу», который собрал рекордную для турнира аудиторию – 58 713 зрителей. Хотя голов они так и не увидели – 0:0.

Второй матч проходил на «Арене Коринтианс», которая принимала матч открытия ЧМ-2014. Само собой, стадион был переполнен, потому что чемпионат штата для бразильцев нечто сакральное, как для англичан Кубок Англии. Чемпионат штата Паулиста является самым старым клубным турниром Бразилии (проводится с 1902 года), а также самым сильным среди всех чемпионатов штата по рейтингу CBF.

Игра заканчивалась вничью – 1:1, и дело шло к серии пенальти (без дополнительных таймов по 15 минут). Однако на 89-й минуте Вагнер Лав пробил с лёта в касание. Вот как это было:

Любопытно, что до этого Вагнер в лиге Паулиста не забивал, а в этом матче вышел на поле лишь на 66-й минуте. Его гол почти свёл с ума ведущего радиостанции Jovem Pan.

После матча Вагнер Лав сказал: «Всевышний благословил. Я это чувствовал. Бог мне помог, и я забил мяч, который принёс титул. Но ничего бы не было без моих партнёров. Когда я только пришёл в «Коринтианс» (три месяца назад. – Прим. «Чемпионата»), в первом же интервью сказал, что пришёл за титулами.

Из примечательного. На матче «Коринтианс» – «Сан-Паулу» была организована акция против гомофобии. Однако реакция болельщиков получилась противоположная. Каждый раз, когда вратарь гостей выносил мяч от ворот, трибуны скандировали: «Педик!».

Хотя бразильские СМИ больше внимания уделили решающему голу. Заголовки сегодняшних статей в Бразилии выглядят примерно так: «Побеждает любовь» или «Любовь приходит в конце» – как вы поняли, обыгрывается прозвище Вагнера.

Когда он приехал в Россию в 2004-м и его спросили про прозвище, то он ответил, мол, это из-за любви к детям. Это неправда. На самом деле он получил это прозвище из-за того, что ещё в 2003 году, будучи юношей, привёл к себе девушку на базу «Палмейрас». Вагнер (лучший легионер в истории РПЛ) всегда отличался решительностью в завершающей стадии.



P.S. Другой бразильский нападающий известный по выступлениям за ЦСКА также стал чемпионом штата. Речь про Витиньо. Он тоже накануне вышел на замену и отметился голом в финале лиги Кариоки (штат Рио-де-Жанейро).