Саввиди слепил чемпиона Греции. ПАОК взял титул впервые за 34 года

А ведь когда-то пытался вытащить вверх «Ростов».

Греческий ПАОК избавился от проклятия быть «вечно вторым». Накануне клуб россиянина Ивана Саввиди забил пять мячей «Левадиакосу». Отрыв от второго «Олимпиакоса» достиг пяти очков, и ПАОК досрочно стал чемпионом. Впервые с 1985 года.

Ростов — Салоники

Саввиди, хоть и родился в Грузии, большую часть жизни провёл в России. Школу окончил в Ростовской области. И университет.

В 2000-х даже был депутатом Госдумы от партии с мишкой на эмблеме. Тогда же стал президентом «Ростова». Своё нынешнее название клуб получил при нём, и это, пожалуй, самый заметный след Саввиди в его истории. Фанатам он не зашёл.

Иван тоже вспоминает те годы без особого энтузиазма. Считает, что его и сейчас не подпустят к клубу, потому что знают: с Саввиди не выйдет построить сомнительные схемы.

Как было со схемами, понятия не имеем, но спортивных успехов в его «Ростове» уж точно не было. После была попытка вывести на новый уровень местный СКА. Тоже без особого позитива.

Зато почти сразу последовала странная отставка местной звезды Андреева с поста главного тренера. С формулировкой вроде той, что несколько раз была у Гончаренко до прихода в ЦСКА. И мутная история с финансированием, которое Саввиди решил поставить на паузу. Задача выйти в Премьер-Лигу обернулась прозябанием в болоте первого дивизиона.

Уехав в Грецию, он всё равно помогал ростовскому футболу. Например, разово выручал «Ростов», выделяя финансы на то, чтобы он оставался на плаву. Хотя в какой-то момент передумал и с этим. Бердыев отреагировал резко: «После нашей последней встречи этого человека для меня не существует».

Саввиди объяснил свой уход в тень непрозрачностью трат. Он просто не видел смысла вкладывать хоть что-то в пучину под названием «российский футбол».

«В моей компании гендир получает 300 тысяч рублей. Почему гендиректор клуба-банкрота получает миллион в месяц? Если клубу нужны деньги, зачем продавать Ивана Новосельцева в «Зенит» за 8 млн рублей?»

Общий посыл был примерно таким.

С подачи спонсора в клубе тогда объявили финансовый аудит, чтобы понять, как распределяются деньги. Судя по тому, что Саввиди в российский футбол больше ни ногой, результаты аудита ему не понравились.

Сезон ПАОКа

Перезагрузка в Греции пошла на пользу его имиджу. Нет, речь не об имидже «Мецената года», кем он не раз признавался в Ростове. Саввиди стал успешным футбольным управленцем.

ПАОК к моменту его прихода выбирался из кризиса после десятков лет безденежья. Первый толчок ему дал бывший капитан сборной Греции Загоракис. Лучший футболист Евро-2004. И лучший вариант для привлечения бюджетных средств.

В эпоху Саввиди культовый грек уже не играл важной роли в клубе. К тому времени стало понятно, что в Греции властям нет особого дела до бедствующей команды из Салоников. Правительство и само бедствовало.

ПАОК пошёл тем путём, о котором грезит большинство российских болельщиков. Клуб привлёк частный капитал. Как только наладилось с финансами, результаты попёрли вверх. Но чемпионство всё ещё оставалось вне зоны доступа.

С 2012 года, когда Саввиди пришёл в клуб, он четыре раза занимал с ним второе место. В четырёх из шести сезонов!

Самым обидным получился провал прошлого года. Была в нём одна история, напомнившая бандитские сериалы про 90-е.

Кошмар в Салониках! Матч прерван, Саввиди выбежал на поле с оружием. Видео Российский бизнесмен и его ПАОК снова угодили в скандальные хроники. Что происходит?

Лишение нескольких очков во многом предопределило чемпионство АЕКа, который и без этого уходил вперёд. ПАОК опять оказался вторым.

Саввиди не забывает про Россию. В его клубе регулярно появляются футболисты из РПЛ. Через него прошли зенитовцы Нобоа и Мак. В нём играл Бибрас Натхо, а теперь Маурисио и Вернблум. И Ингасон с Лео Жаба.

А ещё, хоть ПАОК и занял последнее место в группе Лиги Европы, он всё равно напомнил о себе в родной стране. Выбив из Лиги чемпионов московский «Спартак».

Чемпионский год

В Салониках про еврокубки уже никто не вспомнит. ПАОК исполнил главную мечту последних лет и взял третье чемпионство в истории. Впервые за три с лишним десятка лет. Саввиди тем временем нашёл место, где его искренне любят фанаты. Пару дней назад они отмечали день рождения клуба.

А теперь устроили грандиозную вечеринку в честь чемпионства.

Ещё один россиянин достиг успеха в европейском футболе. Классно же.