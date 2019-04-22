А. Егоров: никто не будет перед матчем мне диктовать, кого ставить судить

О не показанной Перейре карточке

Карточку ему, конечно, надо было показывать – это неоспоримо. Но нельзя смотреть на футбол так, что Перейра остался на поле и забил гол. Футбол состоит из ошибок: кто больше ошибся, тот и проиграл. А мысли «его не удалили – он забил» неправильные. Да, понятно, что Перейра должен был быть удалён, что если бы его гол оказался последним в матче, был бы скандал. Но я бы через такую призму не рассматривал всё, потому что так можно докатиться до того, что игрока не удалили, он вышел в следующем туре и забил победный. Получается, что победу отменять надо и отбирать очки? Футбол состоит из эпизодов, кто выигрывает их – выигрывает игру. Ещё раз – нарушение Перейры было, скажем так, даже на розовую карточку. Такую жёлтую надо показывать хоть первой, хоть второй всегда.

О стычке после травмы Оздоева

Это всё маленькие футбольные хитрости. В «Зените» все прекрасно всё понимали. Уж они на подобной ситуации в своё время обжигались, выпустив легионера вместо россиянина. Конечно, Семак сейчас не скажет, что они специально всё это спровоцировали, но это свои приёмы. Как мне описал ситуацию резервный арбитр: к нему подошли и сообщили о планируемой замене. Он услышал, какую замену хотят провести, и сообщил, что если её совершить, будет нарушение регламента, так нельзя делать. Он им сказал, что такая замена недопустима.



К этому времени пришёл меняться Оздоев, но его попросили подождать. Естественно, он остался. Но это уже не дело арбитров. Единственное, что мог сделать Сергей Карасев – попросить Оздоева быстрее уходить на замену. Но я общался по этому эпизоду с Сергеем, он сказал, что видел – футболист испытывал реальную боль, и торопить его было не очень корректно.

Сёмин против Гончаренко. Как они вели себя в дерби Мы посмотрели на тренеров с бровки.

Ари там поджёг ситуацию, но не получил жёлтую, потому что пауза и так затянулась, а он сбежал в подтрибунное помещение. Это не снимает с нас ответственности, надо было наказать Ари.



Легко всё свалить на арбитра после матча: «Мы ему говорили». Не надо ничего говорить арбитру! Начальник команды подходит и сообщает о замене. Даёт листочек с номерами. Арбитр проверяет и сообщает, что так делать нельзя.

О голах в добавленное время

Почему вы считаете, что Карасёв добавил много времени к матчу? С тем же Оздоевым была достаточно длинная пауза, плюс голы, плюс замены. Нормальное компенсированное время. Напишите: «Какой молодец Карасев – не стал сушить игру и побыстрее заканчивать. Добавил столько, сколько нужно было. И получилась такая игра».



А то ведь вы и коллеги пишете: «Одна из лучших игр в истории российского футбола». Но ведь мы, судьи, тоже к этому приложили руку. Мы же тоже участвовали в этом спектакле. Как и футболисты, где-то ошибались, но мы все участники этого спектакля. Давайте искать классные вещи, не надо искать грязь – её и так хватает. Представляете, если бы Карасёв добавил 10 минут, и «Краснодар» успел бы сравнять, а то и вперёд выйти? Что было бы? Но всё, это уже история, которой надо наслаждаться. Мы провели такую игру, о которой все пишут и говорят, что супер! Об этом надо говорить. А, условно, удалил бы Карасёв Перейру, и ничего бы не было!

О критике

Мы очень хорошо знаем и делаем свою работу. Но в футболе не бывает мелочей. Но вы посмотрите, какая игра началась в Краснодаре! Играют в футбол люди, тренируют их люди. И судя их тоже люди! И всё это футбол, который состоит из микроконфликтов, микросражений. Кто выигрывает их, тот и побеждает. А сказать, что судья такой или сякой, легче всего.



Вы помните в начале игры в Краснодаре момент, когда Матвей Сафонов потащил мертвецкий мяч от Дзюбы? И все написали, что он молодец. И никто не написал, что Дзюба, извините, с трёх метров не попал. Все написали, что классный момент от вратаря. Хотя правильно писать, что Дзюба сыграл хорошо, но Сафонов выступил ещё лучше – я к этому призываю.

Матч, который сделал «Зенит» чемпионом. Мы разобрали его на молекулы Тактический разбор самой сумасшедшей игры РПЛ за последние годы.

Мы, арбитры, часть этой игры. Может, не будь решений Карасева, не было бы и такой сумасшедшей игры. Давайте молча этим наслаждаться, а не искать негатив. Чем больше у нас таких игр, тем лучше для нашего чемпионата!

О работе Алексея Еськова в матче «Локомотив» – ЦСКА

После матча тренеры сказали, что к Еськову нет вопросов. А у меня с профессиональной точки – есть. По жёлтым карточкам, например. Но он мне звонил после игры и объяснил, что почувствовал ситуацию на поле таким образом. Объяснил, что формально да, какие-то карточки он не дал, но чувствовал, что игроки его понимают и слушают. А лишнее предупреждение могло это сломать. Еськов почувствовал и выдержал грань работы, которая вызвала доверие и у футболистов, и у тренеров. Человек провёл классный матч. Мы общались до игры, я просил его не читать комментарии и быть психологически устойчивым – то, что он и сделал.

О давлении на судей от СМИ и клубов

Перед игрой чего только не было сказано о Еськове. Одно СМИ ещё до матча написало, что будет скандал. Хочу ко всем обратиться: арбитры – профессионалы, которые работают за себя, за свою семью и за свой имидж. Каждый из нас кого-то знает и с кем-то знаком, но мы выходим на поле и делаем свою работу. Не надо чего-то искать. Футбольный мир очень узок, все друг друга знают и общаются. Когда я жил в Саранске, моя сестра сдавала квартиру футболисту «Мордовии» Ибраиму Ниассе. По просьбе Юрий Палыча, который тогда был тренером «Мордовии», я помог игроку. И что теперь? Я судил Сёмина и до этого, и после – он выигрывал и проигрывал при мне. Никаких скандалов.

Да, дядя Алексея Еськова дружил с Евгением Гинером – и хорошо. Ведь за свою карьеру Еськов никогда не дал усомниться в своей объективности. Были ошибки, конечно, но не более. Потому что все комментарии, особенно от футбольных людей, которые появляются до матча – это все те же маленькие футбольные хитрости. Право каждого человека – выражать своё мнение. Но вот смотрите. Марио Фернандеса после игры с «Оренбургом» спрашивают: «Вас убили?!», и он согласно кивает, хотя слова такого, может, и не знает. А потом спрашивают: «Считаете, что судья специально так сделал?», и Марио отвечает, что нет – просто ошибка, никакого умысла.



Я понимаю, что окончание сезона, ажиотаж, медали. Все ищут и создают выгоду для себя. Но мы всё-таки в цивилизованном мире живем… Меня уже полгода спрашивают до матчей, кого и почему я назначаю на матчи. Но, ребята, это моя профессия. Тренер выпускает игроков на матч, потому что видит их работу и готовность. После игры я могу объяснить любому, почему назначил судить того или иного арбитра. Но никак не перед матчем, чтобы мне диктовали, кого ставить работать, чтобы не было скандалов. Это моя работа, я за неё деньги получаю. Критиковать мы все можем, лозунги тоже можем громкие кидать. А надо просто работать.