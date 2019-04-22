А. Егоров: никто не будет перед матчем мне диктовать, кого ставить судить

О не показанной Перейре карточке
Карточку ему, конечно, надо было показывать – это неоспоримо. Но нельзя смотреть на футбол так, что Перейра остался на поле и забил гол. Футбол состоит из ошибок: кто больше ошибся, тот и проиграл. А мысли «его не удалили – он забил» неправильные. Да, понятно, что Перейра должен был быть удалён, что если бы его гол оказался последним в матче, был бы скандал. Но я бы через такую призму не рассматривал всё, потому что так можно докатиться до того, что игрока не удалили, он вышел в следующем туре и забил победный. Получается, что победу отменять надо и отбирать очки? Футбол состоит из эпизодов, кто выигрывает их – выигрывает игру. Ещё раз – нарушение Перейры было, скажем так, даже на розовую карточку. Такую жёлтую надо показывать хоть первой, хоть второй всегда.
О стычке после травмы Оздоева
Это всё маленькие футбольные хитрости. В «Зените» все прекрасно всё понимали. Уж они на подобной ситуации в своё время обжигались, выпустив легионера вместо россиянина. Конечно, Семак сейчас не скажет, что они специально всё это спровоцировали, но это свои приёмы. Как мне описал ситуацию резервный арбитр: к нему подошли и сообщили о планируемой замене. Он услышал, какую замену хотят провести, и сообщил, что если её совершить, будет нарушение регламента, так нельзя делать. Он им сказал, что такая замена недопустима.
К этому времени пришёл меняться Оздоев, но его попросили подождать. Естественно, он остался. Но это уже не дело арбитров. Единственное, что мог сделать Сергей Карасев – попросить Оздоева быстрее уходить на замену. Но я общался по этому эпизоду с Сергеем, он сказал, что видел – футболист испытывал реальную боль, и торопить его было не очень корректно.
Ари там поджёг ситуацию, но не получил жёлтую, потому что пауза и так затянулась, а он сбежал в подтрибунное помещение. Это не снимает с нас ответственности, надо было наказать Ари.
Легко всё свалить на арбитра после матча: «Мы ему говорили». Не надо ничего говорить арбитру! Начальник команды подходит и сообщает о замене. Даёт листочек с номерами. Арбитр проверяет и сообщает, что так делать нельзя.
О голах в добавленное время
Почему вы считаете, что Карасёв добавил много времени к матчу? С тем же Оздоевым была достаточно длинная пауза, плюс голы, плюс замены. Нормальное компенсированное время. Напишите: «Какой молодец Карасев – не стал сушить игру и побыстрее заканчивать. Добавил столько, сколько нужно было. И получилась такая игра».
А то ведь вы и коллеги пишете: «Одна из лучших игр в истории российского футбола». Но ведь мы, судьи, тоже к этому приложили руку. Мы же тоже участвовали в этом спектакле. Как и футболисты, где-то ошибались, но мы все участники этого спектакля. Давайте искать классные вещи, не надо искать грязь – её и так хватает. Представляете, если бы Карасёв добавил 10 минут, и «Краснодар» успел бы сравнять, а то и вперёд выйти? Что было бы? Но всё, это уже история, которой надо наслаждаться. Мы провели такую игру, о которой все пишут и говорят, что супер! Об этом надо говорить. А, условно, удалил бы Карасёв Перейру, и ничего бы не было!
О критике
Мы очень хорошо знаем и делаем свою работу. Но в футболе не бывает мелочей. Но вы посмотрите, какая игра началась в Краснодаре! Играют в футбол люди, тренируют их люди. И судя их тоже люди! И всё это футбол, который состоит из микроконфликтов, микросражений. Кто выигрывает их, тот и побеждает. А сказать, что судья такой или сякой, легче всего.
Вы помните в начале игры в Краснодаре момент, когда Матвей Сафонов потащил мертвецкий мяч от Дзюбы? И все написали, что он молодец. И никто не написал, что Дзюба, извините, с трёх метров не попал. Все написали, что классный момент от вратаря. Хотя правильно писать, что Дзюба сыграл хорошо, но Сафонов выступил ещё лучше – я к этому призываю.
Мы, арбитры, часть этой игры. Может, не будь решений Карасева, не было бы и такой сумасшедшей игры. Давайте молча этим наслаждаться, а не искать негатив. Чем больше у нас таких игр, тем лучше для нашего чемпионата!
О работе Алексея Еськова в матче «Локомотив» – ЦСКА
После матча тренеры сказали, что к Еськову нет вопросов. А у меня с профессиональной точки – есть. По жёлтым карточкам, например. Но он мне звонил после игры и объяснил, что почувствовал ситуацию на поле таким образом. Объяснил, что формально да, какие-то карточки он не дал, но чувствовал, что игроки его понимают и слушают. А лишнее предупреждение могло это сломать. Еськов почувствовал и выдержал грань работы, которая вызвала доверие и у футболистов, и у тренеров. Человек провёл классный матч. Мы общались до игры, я просил его не читать комментарии и быть психологически устойчивым – то, что он и сделал.
О давлении на судей от СМИ и клубов
Перед игрой чего только не было сказано о Еськове. Одно СМИ ещё до матча написало, что будет скандал. Хочу ко всем обратиться: арбитры – профессионалы, которые работают за себя, за свою семью и за свой имидж. Каждый из нас кого-то знает и с кем-то знаком, но мы выходим на поле и делаем свою работу. Не надо чего-то искать. Футбольный мир очень узок, все друг друга знают и общаются. Когда я жил в Саранске, моя сестра сдавала квартиру футболисту «Мордовии» Ибраиму Ниассе. По просьбе Юрий Палыча, который тогда был тренером «Мордовии», я помог игроку. И что теперь? Я судил Сёмина и до этого, и после – он выигрывал и проигрывал при мне. Никаких скандалов.
Да, дядя Алексея Еськова дружил с Евгением Гинером – и хорошо. Ведь за свою карьеру Еськов никогда не дал усомниться в своей объективности. Были ошибки, конечно, но не более. Потому что все комментарии, особенно от футбольных людей, которые появляются до матча – это все те же маленькие футбольные хитрости. Право каждого человека – выражать своё мнение. Но вот смотрите. Марио Фернандеса после игры с «Оренбургом» спрашивают: «Вас убили?!», и он согласно кивает, хотя слова такого, может, и не знает. А потом спрашивают: «Считаете, что судья специально так сделал?», и Марио отвечает, что нет – просто ошибка, никакого умысла.
Я понимаю, что окончание сезона, ажиотаж, медали. Все ищут и создают выгоду для себя. Но мы всё-таки в цивилизованном мире живем… Меня уже полгода спрашивают до матчей, кого и почему я назначаю на матчи. Но, ребята, это моя профессия. Тренер выпускает игроков на матч, потому что видит их работу и готовность. После игры я могу объяснить любому, почему назначил судить того или иного арбитра. Но никак не перед матчем, чтобы мне диктовали, кого ставить работать, чтобы не было скандалов. Это моя работа, я за неё деньги получаю. Критиковать мы все можем, лозунги тоже можем громкие кидать. А надо просто работать.