Показания девушки, из-за которой началась драка Кокорина и Мамаева с Соловчуком

В Пресненском суде все без изменений: как и все последние дни где-то к обеду начинается судебное заседание с участием Александра Кокорина, его брата Кирилла, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого. Сегодня проходил допрос очередной порции свидетелей.

Виктория Джаванадзе, свидетель

«Прошу зачитать мои показания, я не могу вспомнить обстоятельств дела».



«Обсуждалось, что происходит потасовка, драка, обсуждалось, что надо вызывать правоохранительные органы… Особенно когда началось битье посуды».



«Я узнала одного из футболистов, потому что видела его по телевизору».



«Потасовка – это разговор на повышенных тонах, это, скажем так… двигание мебели, ругань, скажем. Так не ведут себя в приличном месте… Это переходит за рамки повышенного тона. Как вам сказать… У людей явно были какие-то претензии, которые они пытались выяснить неинтеллигентным методом…».

Максим Сизов, свидетель

«К нам поступило сообщение о проведении обыска, который поручили мне. Обыск проводился по адресу Кокорина. Проводилось изымание телефонных накопителей с записями с места происшествия, затем мы произвели раскадровку».



«С Кириллом во время обыска познакомился лично, часть людей узнал из СМИ, других — установил во время проведения всех процедур».



«Если фотоснимков нет, то и действий не было».



«У меня не было указаний фиксировать только действия подсудимых».

Суд над Кокориным и Мамаевым. Девятый день. Как это было Продолжаем следить за громким процессом.

Александра Поздняковиене, свидетель

Сторона защиты пыталась пригласить ее в суд, не не смогла найти; прокурор Тарасова ходатайствовала о ее приводе. 8 октября именно Поздняковиене по ошибке села в машину потерпевшего Соловчука, перепутав ее с такси.



«Около трех-четырёх месяцев назад познакомилась с Мамаевым, он познакомил меня с остальными».

«Выпила один бокал вина, что пили остальные — я не знаю, так как ушла в туалет в момент их заказа».



«Мамаев пил пиво, был трезвым. Что пили остальные, я не знаю. Все были в нормальном, трезвом состоянии».



«Во время нахождения в клубе кто-то к нам подсаживался, кто-то уходил, поэтому не знаю, кто из девушек с нами вышел. Мы стали обсуждать, куда поедем. Я села в машину, которая стояла перед входом. Спросила: «Вы водитель Кокорина?». Не уточняла, какого именно. В ответ он сказал: «Я таких петухов не вожу».

Я начала возмущаться, почему он говорит такие плохие слова и оскорбляет ребят. В это время дверь открыл Мамаев и сказал, что это не наш автомобиль и попросил меня пересесть. Далее он спросил, почему я так возмущаюсь и что мне сказал Соловчук. Он мне сказал, что, если я не скажу, то мы поссоримся. Не желая с ним ссориться, я сказала.



Я пересела в стоявшую рядом машину Кокорина и осталась в ней сидеть, просматривая информацию в сети Интернет. Из машины я не выходила, но видела, что там началась потасовка. Ударов я не видела. Примерно через 10 минут Мамаев сел ко мне и мы поехали в кафе «Кофемания».



«Не могу сказать, чтобы кто-нибудь из нашей компании клал ноги на стол, имитировал половые акты и изображал какие-то танцы».



«Я спросила у Мамаева, почему Кокорин ударил Пака стулом, он сказал, что тот назвал его уе***м. Далее они пожали друг другу руки».