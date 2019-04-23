Как дела у Халка? В Китае бразилец забивает крутые голы и обедает за счёт жены

Бывший нападающий питерского «Зенита» Халк уже четвёртый год выступает за китайский «Шанхай СИПГ». Обладатель жирного контракта с зарплатой около 20 млн евро в год не снижает требований к себе и продолжает восхищать местную публику. За 94 матча во всех турнирах за клуб 32-летний форвард забил 55 голов, 13 из которых помогли «Шанхаю» добиться исторической победы. В 2018 году «красные орлы» впервые взяли титул Суперлиги и прервали семилетнюю гегемонию «Гуанчжоу Эвергранд» в Китае.

Старт нынешнего сезона получился для «Шанхая» несколько смазанным. Из-за гостевой ничьей с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и домашнего поражения от «Чунцин Лифань» клуб занимает лишь третье место в турнирной таблице чемпионата. При этом Халк планки ни в коем случае не снижает. В проигранном матче с «Чунцин Лифань» он сумасшедшим скримером поразил дальнюю девятку ворот гостей. Как после такого удара сетка ворот не порвалась, остаётся только гадать.

Для того чтобы в 32 года оставаться в топе, бразилец тщательно следит за своим здоровьем. Большое внимание Халк уделяет воосстановительным занятиям после тяжёлых тренировок и игр. Он регулярно выкладывает в свой профиль в «Инстаграме» фото из бассейна и тренажёрного зала. Бывший игрок «Зенита» — до сих пор машина!

В Китае у нападающего появилось больше свободного времени для отдыха с семьёй (в 2018 году он сыграл за свой клуб лишь в 34 матчах во всех турнирах. — Прим. «Чемпионата»). Вместе с женой Иран, сыновьями Ианом и Тьяго, а также дочерью Алисией футболист любит прогуливаться по улицам Шанхая и обедать в местных ресторанах. При этом за обеды семейства расплачивается не всегда сам Халк.

«Воспользовался тем, что она [жена бразильца] будет платить сегодня», — подписал снимок из шанхайского ресторана форвард.

Халк доволен своей тихой и уютной жизнью в Китае. Он часто признавался, что счастлив в Поднебесной, и намерен оставаться в Шанхае до истечения контракта, декабря 2020 года. Однако о своих планах после китайского клуба бразилец пока не сообщал.

Очевидно, что перейти в один из топ-клубов лучших лиг Европы Халку вряд ли удастся. Форвард уже 4 года не принимал участия в серьёзных клубных турнирах, а за сборную Бразилии не играл около трёх лет.

В последний раз цвета национальной команды он защищал в июне 2016 года. Тогда главный тренер бразильцев Дунга выделил Халку жалких 18 минут игрового времени в матче группового этапа Кубка Америки с Перу.

«Мне 32 года, и люди часто говорят, что я мог бы играть в больших клубах. Безусловно, я отношу «Порту» и «Зенит» к большим клубам, но всё же мы сейчас говорим о чемпионатах Испании, Италии или Англии. К сожалению, у меня не было такого шанса, — сетует форвард. — Хотя я часто слышал, что мой уровень и статистика позволили бы мне проявить себя в сильнейших чемпионатах Европы. Может быть, мой агент вводил меня в заблуждение».

Халк признавался, что не жалеет о том, как сложилась его футбольная карьера. Однако об этом наверняка жалеют болельщики. Порванную сетку после ударов бразильца мы могли бы видеть не только на тренировочном поле «Зенита», но и на газонах клубов из лучших лиг Европы.