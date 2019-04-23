Когда «Зенит» станет чемпионом. Все расклады

Скорее всего, это случится после домашнего матча с ЦСКА или даже в Грозном.

Победив в Краснодаре, «Зенит» сделал широкий шаг к трону. Команда Сергея Семака не только заработала три очка, но и оставила с нулём своего преследователя. Кроме того, в 24-м туре потеряли очки ещё два конкурента петербуржцев – «Локомотив» и ЦСКА, сыгравшие друг с другом вничью. Теперь отрыв сине-бело-голубых стал слишком большим: лидер опережает «железнодорожников» на 8 очков, «быков» – на 9, а «армейцев» – на 10. Вопрос о чемпионской гонке пора ставить по-другому: когда «Зенит» официально станет обладателем золота?

ААААААААААА!!! Таких матчей, как в Краснодаре, должно быть больше! Играть в России и кайфовать.

Матч, который сделал «Зенит» чемпионом. Мы разобрали его на молекулы Тактический разбор самой сумасшедшей игры РПЛ за последние годы.

Начнём с того, что команде Семака достаточно взять 10 очков в оставшихся шести турах, чтобы гарантировать себе первое место. Тогда у «Зенита» будет 61 балл. Теоретически столько же может набрать «Локомотив» (при условии побед во всех матчах), но в этом случае «железнодорожники» всё равно проиграют борьбу за золото. По регламенту в случае равенства очков у двух команд сильнейшего определяют по очным встречам. Петербуржцы выиграли дома у команды Юрия Сёмина со счётом 5:3, а в Москве сыграли вничью – 1:1.

«Локомотив» и «Зенит» мучились в позиционных атаках. У Семака было больше идей Разбор матча, который мог предрешить судьбу чемпионского титула.

Теперь взглянем на календарь «Зенита», «Локомотива», «Краснодара» и ЦСКА. Причислять «Спартак» к конкурентам сине-бело-голубых, наверное, было бы уже неправильно. Отыграть 12 очков на финише сезона поможет разве что чудо. Попробуем спрогнозировать наиболее вероятные результаты оставшихся матчей. Для каждой команды укажем (в скобках), какое количество очков она набирает в домашних или гостевых играх нынешнего чемпионата.

25-й тур (24-25 апреля):

«Зенит» (2,54 очка дома) – «Динамо» (0,83 очка в гостях); «Ростов» (1,66) – «Локомотив» (1,66); «Ахмат» (1,27) – «Краснодар» (1,63); ЦСКА (1,54) – «Анжи» (0,83).

Петербуржцы лучше всех в РПЛ играют на своём поле. «Зенит» выиграл 9 домашних матчей из 11, потеряв очки только со «Спартаком» (ничья 0:0) и «Рубином» (поражение 1:2). «Динамо», напротив, неуверенно чувствует себя в гостях. Значит, высока вероятность, что Семак в ближайшем туре переиграет своего друга Дмитрия Хохлова. «Краснодару» по силам выиграть в Грозном, ЦСКА должен побеждать «Анжи» в Москве. В Ростове, судя по статистике, стоит прогнозировать ничью. Тогда отрыв лидера от второго места может возрасти до девяти очков. В любом случае разница вряд ли сократится, поскольку у «Локомотива» и «Краснодара» никак не более простые матчи, чем у «Зенита».

26-й тур (27-29 апреля):

«Зенит» (2,54) – «Крылья Советов» (0,91); «Локомотив» (1,91) – «Енисей» (0,30); «Краснодар» (1,84) – ЦСКА (1,84).

Дзюба и Ракицкий – это те люди, которые делают команды чемпионами Как бы их ни любили или ненавидели.

У лидера РПЛ на неделе два домашних матчах, в которых «Зенит» кажется явным фаворитом. «Крылья Советов» на чужих полях играют примерно на том же уровне, что и «Динамо». У «Локомотива» не должно возникнуть проблем во встрече с «Енисеем». «Краснодар» и «армейцы» вообще сразятся друг с другом! ЦСКА занимает первое место в чемпионате по результатам гостевых матчей, так что шансы «быков» на победу не выше. Статистика намекает на ничью. Скорее всего, на второе место вернётся «Локомотив», а отрыв петербуржцев от ближайшего преследователя увеличится до 10 очков.

27-й тур (3-5 мая):

«Ахмат» (1,27) – «Зенит» (1,76); «Арсенал» (1,91) – «Локомотив» (1,66); «Ростов» (1,66) – «Краснодар» (1,63); ЦСКА (1,54) – «Динамо» (0,83).

По цифрам команда Семака ближе к победе и в гостевом матче в Грозном. Однако для «Зенита» игры в Грозном традиционно складываются непросто, да и близость чемпионства наверняка начнет давить на футболистов. Можно предположить, что петербуржцы потеряют очки во встрече с «Ахматом». В принципе турнирная ситуация позволит лидеру сыграть на ничью.

У «Локомотива» будет непростой выезд в Тулу, а у «Краснодара» не менее сложный в Ростов. ЦСКА ждёт дерби с «Динамо». Если все конкуренты потеряют очки, «Зенит» станет чемпионом при любом результате в Грозном. Впрочем, мотивация команды Сёмина в борьбе за Лигу чемпионов настолько велика, что одну из двух гостевых встреч (в Туле или в Ростове двумя турами ранее) «железнодорожники» наверняка выиграют. Скорее всего, «Зенит» получит шанс на «золотой» матч на «Газпром Арене» в 28-м туре.

28-й тур (12 мая):

«Зенит» (2,54) – ЦСКА (1,84).

Будет символично, если главный тренер «Зенита» станет чемпионом в матче с «армейцами» в Северной столице. ЦСКА многое дал Семаку как игроку, а Петербург стал важным городом для его семьи. Скорее всего, сине-бело-голубых устроит ничья. Если лидер РПЛ заработает хотя бы очко, на календарь преследователей можно уже не смотреть. «Зенит» в шестой раз в своей истории станет чемпионом страны.

Скопинцев: «Зенит» ждал меня летом. Кто хотел меня сейчас, к тем и пришёл Первое интервью со Скопинцевым после перехода в «Краснодар». Про Галицкого, инсайды, кота и вино урожая 1997 года.

За сколько туров до финиша «Зенит» оформлял чемпионство?

В российской истории у петербуржцев пока четыре титула. В 2007 году всё решилось в последнем туре, когда «Зенит» выиграл у «Сатурна» в Раменском – 1:0. В 2010-м сине-бело-голубые взяли золото за два тура до финиша, разгромив «Ростов» на «Петровском» – 5:0. В 2012-м зенитовцы тоже завоевали чемпионство на своём поле в результате победы над «Динамо» – 2:1. Это случилось за три тура до конца чемпионата. Наконец, в 2015-м «золотым» стал формально гостевой матч с «Уфой» на «Петровском». Он состоялся за два тура до финиша и завершился вничью – 1:1.