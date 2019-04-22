«Аталанта» рвётся в ЛЧ! Чудесное спасение защитника, победный гол Пашалича

В Серии А уже стал известен чемпион, но продолжается борьба за три оставшиеся путёвки в Лигу чемпионов. Если «Наполи» может чувствовать себя более-менее спокойно, да и «Интер» имеет небольшой запас очков, то на четвёртое место претендуют как минимум пять команд. Сегодня «Аталанта» неожиданно выиграла в Неаполе и догнала «Милан».

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Возможно, игроки «Наполи» психологически не отошли от поражения в Лиге Европы в противостоянии с лондонским «Арсеналом». Но, скорее всего, у команды Карло Анчелотти просто спад. Всё-таки в шести последних играх неаполитанцы одержали лишь одну победу при четырёх поражениях.

Тем не менее первый тайм остался за хозяевами. На исходе получаса игры «Наполи» открыл счёт после атаки через правый полуфланг: защитник Кевин Малку подключился вперёд, получил разрезающую передачу и сделал прострел вдоль ворот. Дрис Мертенс удачно сыграл на опережение. Правда, не совсем понятно, кто последним коснулся мяча. То ли сам нападающий забил пяткой, то ли это был автогол защитника.

Самый яркий эпизод матча случился в начале второго тайма. Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик убежал один на один и перекинул мяч через вратаря. Поляк уже праздновал успех, однако защитник «Аталанты» Андреа Мазиелло доиграл эпизод до конца и каким-то чудом спас свою команду от пропущенного гола. Повтор показал, что мяч не полностью пересёк линию ворот.

«Эта история со спасением мяча показала всю решимость нашей команды», – сказал после финального свистка герой эпизода.

Действительно, сумасшедший настрой помог «Аталанте» перевернуть игру. На 69-й минуте Дуван Сапата, борющийся за победу в гонке снайперов Серии А, забил свой 21-й гол в чемпионате. Гостям тоже удалась атака справа, а Сапата опередил обычно более надёжного Калиду Кулибали.

Автором победного гола на 80-й минуте стал экс-полузащитник «Спартака» Марио Пашалич. В отличие от Эмилиано Ригони, которого зимой вернули из аренды в «Зенит», хорват всё-таки сумел закрепиться в основной обойме команды из Бергамо. Большая заслуга в этом голе принадлежит тому же Сапате. Центрфорвард пытался прорваться к воротам «Наполи», вытащил на себя двух защитников и голкипера, после чего выкатил мяч под удар свободному Пашаличу.

Но вообще впечатляет вся победная атака «Аталанты», которую известный итальянский журналист Танкреди Палмери сравнил с «Аяксом». Главный тренер Джан Пьеро Гасперини проделал феноменальную работу в нынешнем сезоне. Его команда заслуживает Лигу чемпионов. Удивительно, что в борьбе за премию Беарзота этот специалист проиграл Роберто Манчини.

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«Аталанта» продлила беспроигрышную серию до девяти матчей.

