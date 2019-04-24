Кто в РПЛ подорожал за два месяца весны

Известный международный ресурс transfermarkt четырежды за календарный год обновляет ценники на футболистов. Два глобальных переучёта происходят по итогам летнего и зимнего регистрационных периодов, ещё два, локальных, точечных апгрейда совершаются по ходу сезона.



В свежий, апрельский релиз вошло 26 участников РПЛ. Сумасшедших скачков стоимости посреди весны ожидать не приходилось (это всё-таки промежуточная оценка), но и плавное подорожание можно расценивать как верный индикатор роста спортсмена. Понижать пока аналитики ТМ никого не стали, а повысили преимущественно молодых и априори ликвидных игроков. Хотя и тут есть исключения. Пройдём по топ-10 с конца.

На сколько подешевели Кокорин и Мамаев за четыре месяца в тюрьме Мы выяснили, как аналитики transfermarkt формируют ценники на футболистов и кого в РПЛ они понизят/повысят в февральском релизе.

10. Ярослав Ракицкий («Зенит») – + € 0,5 млн (рыночная стоимость – 8 млн)

По словам администратора русской версии портала Артёма Заводника, мнения в коллективе относительно актуальной стоимости Ракицкого сильно разделились – настолько противоречивые впечатления произвёл старт украинца в России. На одной чаше весов – серьёзные ошибки в еврокубке, на другой – роскошные голы в РПЛ. В результате продолжительной дискуссии – а решения по каждой кандидатуре на ТМ принимаются коллегиально – Ярославу накинули полмиллиона к цене, но уже летом, возможно, приблизят его рыночную стоимость к реальной, покупной (€ 10 млн).

9. Ильзат Ахметов (ЦСКА) – + € 0,5 млн (6,5 млн)

В плюс Ахметову сработали два важных фактора: а) относительно свежий интерес серьёзного европейского клуба («Рома»); б) уверенный дебют в национальной команде России. Игровой прогресс Ильзата был отмечен ещё в прошлом списке. Невысокие темы подорожания хавбека объясняются весенней нестабильностью ЦСКА, неизбежной для команды со средним возрастом 23,8 лет.

8. Матиас Норманн («Ростов») – + € 0,6 млн (1,5 млн)

«Ростов» сильно рисковал, выкладывая существенные для себя деньги (1,7 млн) за норвежского резервиста английского «Брайтона». Но Норманн бодро стартовал в РПЛ: в первом же матче выполнил голевую передачу, потом – ещё две (в том числе против «Спартака»). Как следствие – подрос в цене. Естественно, в полной мере трансфер ещё не окупился – ни с финансовой, ни со спортивной точки зрения, но начало обнадёживающее.

7. Алексей Сутормин («Оренбург») – + € 1,0 млн (2,5 млн)

Профессиональный рост Сутормина помимо статистических и прочих выкладок подтверждает устойчивый интерес со стороны большого клуба. Зелёным юниором Алексей зенитовской селекции не пригодился – зато взрослым, сформировавшимся мастером заинтересовал. В свежем ценнике Сутормина учтены как новые навыки (в «Оренбурге» среди прочих разучил роль «линейного»), так и бомбардирские свершения: семь голов – серьёзный аргумент по меркам нашей Премьер-Лиги.

6. Игорь Дивеев (ЦСКА) – + € 1,1 млн (1,5 млн)

В трёхстороннем соглашении ЦСКА, «Уфы» и Дивеева прописана фиксированная сумма выкупа защитника. По неофициальным – а другие у нас редко всплывают – данным, она составляет полтора миллиона евро. На эту цифру и ориентировались эксперты transfermarkt при оценке игрока. Среди молодых центральных защитников с российским паспортом (до 21 года) Дивеев уже самый дорогой и в дальнейшем, скорее всего, будет только расти в цене. Разумеется, при условии игрового совершенствования. Лучшего места и учителя для личностного развития Игорю прямо сейчас, наверное, не найти.

Шапи в начале года блеснул не только на внутренней, но и на международной арене. Голами «Байеру» и «Валенсии» краснодарский вундеркинд обратил на себя внимание Европы и повысил собственные котировки в рейтинге ТМ. Теперь выпускники академии Галицкого, коллеги по амплуа и почти ровесники Сулейманов и Игнатьев и стоят одинаково – по € 4 млн каждый. Понятно, что за такие деньги ни одного, ни другого хозяин клуба никуда не отпустит, но сама по себе динамика роста любимого футбольного актива его не может не радовать. Совокупная стоимость игроков «Краснодара» впервые в истории превысила € 100 млн.

4. Дмитрий Баринов («Локомотив») – + € 1,5 млн (4,5 млн)

Выдержать конкуренцию с такими «мастерюгами» опорной зоны, как Тарасов и, особенно, Денисов, далеко не каждому под силу. Баринов не только выдерживает, но и выигрывает её. Как только Черчесову срочно потребовался новый человек в центр поля, он сразу довызвал «железнодорожника» в сборную. Все эти составляющие в комплексе с хорошим футбольным возрастом (22 года) нашли отражение в актуальной стоимости Дмитрия.

3. Матвей Сафонов («Краснодар») – + € 1,6 млн (2,5 млн)

Это для нашего болельщика вратарские таланты Сафонова стали в известной степени откровением на грани с потрясением. Итальянские скауты парня давно разглядели и взяли на карандаш. Но если «Краснодар» (читай Галицкий) не отпустил Матвея в бытность пусть и многообещающим, но всё же резервистом, то теперь и подавно никому не отдаст. В свою очередь Сафонов так просто не уступит место на ленточке Крицюку или Синицыну только на том основании, что они – старше. Крепко вцепился в свой шанс – и правильно делает.

2. Сердар Азмун («Зенит») – + € 2,0 млн (13 млн)

За прошедшие два обновления Азмун продемонстрировал наибольший прирост: плюс полтора миллиона зимой и ещё два – теперь. Тогда «оценщики» реагировали на изменение статуса нападающего (переход из «Рубина» в «Зенит» – явное повышение), теперь – на производительность труда. Восемь голов в 11 матчах они «конвертировали» в пару миллионов евро. Этого Сердару хватило, чтобы сравняться в рейтинге самых дорогостоящих «зенитовцев» с соседом по передней линии Дзюбой. Выше их в клубе котируются двое – Дриусси (13,5) и Барриос (15). Азмун – в силу возраста, амплуа, популярности на рынке – уже в ближайшее время в состоянии обойти обоих.

У футбольного Петербурга появился новый герой. Азмун стартовал мощнее Халка За четыре тура в «Зените» Азмун забил столько же, сколько за весь первый круг в Казани.

1. Антон Миранчук («Локомотив») – + € 2,5 млн (12,5 млн)

Алексей мощнее брата стартовал во взрослом футболе. Теперь Антон не намного, но всё-таки вырвался вперёд. Весну-2019 Миранчук №11 проводит чуть ли не ярче всех в лиге – ведёт игру «Локо», забивает, раздаёт. Будет продолжать в том же духе, уже в июне сможет достать брата и в ценовой классификации. В этом рейтинге близнецов теперь разделяет всего полтора миллиона.