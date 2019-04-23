Главная сенсация года Испании. Команда, которую чуть не продали фальшивому шейху

В Испании количество интересных команд, стремящихся в Лигу чемпионов, превосходит все разумные пределы. Есть дико невезучая в начале сезона, но набравшая ход «Валенсия». Есть вечная «Севилья», которая вернула спортивного директора Мончи и тут же отправила в отставку тренера Пабло Мачина – кажется, с прицелом на следующий сезон, а не из-за текущих результатов. Есть «Алавес», который, кажется, умеет забивать исключительно со стандартов, но и этого было достаточно, чтобы полгода претендовать на Лигу чемпионов. Но главная сенсация – «Хетафе».

«Хетафе» стал сенсацией ещё в прошлом сезоне – просто этого никто не заметил. Дело в том, что восьмое место в Примере Пепе Бордалас занял с командой, которая по стоимости состава была предпоследней, 19-й. Да, деньги решают не всё, разрывы между качеством игроков и результатами случаются. Но прыгнуть вышел головы сразу на полтурнирной таблицы – это беспрецедентно круто. По соотношению финансы/результат «Хетафе» стал лучшей командой в Испании и второй в топ-лигах Европы, после «Бёрнли». Но спустя год «Бёрнли» вернулся в норму и борется за выживание – а «Хетафе» стал ещё лучше и идёт в зоне Лиги чемпионов. Как? Дело в тренере.

Выиграл чемпионат – уволен

Пепе Бордалас начал тренировать в начале 90-х на любительском уровне и провёл в низших дивизионах Испании, от региональных лиг до Сегунды-В, почти 20 лет. Наконец летом 2015 года он получил шанс попробовать себя в действительно профессиональном клубе: «Алавесе» в Сегунде. «Алавес» застрял почти там лет 10 назад, перспектив не было никаких, а Бордалас оказался максимально бюджетным вариантом.



Но что-то пошло не так: «Алавес» (10-й по стоимости в Сегунде) неплохо начал, к середине сезона разогнался, а в последних 16 матчах проиграл только раз и внезапно выиграл чемпионат. Причём играя в максимально нетипичный для Испании футбол. В антифутбол, если точнее.



«Алавес» выиграл чемпионат, заняв 10-е место по количеству забитых голов. Команда полностью игнорировала контроль мяча, предпочитая ловить соперника на ошибках. «Алавес» настолько срывал шаблон, что сенсационно выигравшего турнир тренера сразу по завершении сезона отправили в отставку. «Мы благодарны Пепе, но нам нужен тренер, который сможет удержать нас в Примере», — объяснял президент «Алавеса» Альфонсо Фернандес. Забавно: для этого он нанял экс-игрока «Барселоны» Абелардо, и теперь тот ставит такой же антифутбол, что и Бордалас.

После некрасивого увольнения герой «Алавеса» не стал грустить. Для начала он сделал пересадку волос и отпустил бороду. Если сравнивать с более ранними фотографиями, Бордаласа легко не узнать.

А ещё Пепе принял предложение «Хетафе». Правда, ему пришлось вернуться в Сегунду. Президента «Хетафе» Анхеля Торреса антифутбол не смутил. Его вообще мало что смущает – даже искренняя нелюбовь собственных болельщиков. Президент «Хетафе» — герой той самой легендарной истории с продажей клуба поддельным шейхам. Это он чуть не продал клуб бразильскому официанту, который надел маскарадный костюм, представился арабским шейхом и выдал фальшивый чек на 10 млн евро. Это у «Хетафе» с 2010 года ни разу не было аншлага на стадионе, а средняя посещаемость, даже в высшем дивизионе, ещё несколько лет назад составляла чуть больше семи тыс. зрителей. В общем, «Хетафе» — максимально унылая команда.

За спиной Дамиана Суареса – пустые трибуны домашнего стадиона Фото: Quality Sport Images/Getty Images

С ходу навести в ней привычные правила Борадалас не смог: команда много забивала и много пропускала, но всё-таки пробилась в Примеру. По такому случаю президент даже потратился на трансферы: три млн евро за молодого вингера Амата Ндиайе, около трёх за центрбека Джене, ещё полтора за Франсиско Портильо. Оборона и фланги – вот что укреплял Бордалас перед своим дебютным сезоном в Примере. Получилось скромно: как мы уже говорили, «Хетафе» по стоимости состава был 19-й командой чемпионата. Несколько цифр объяснят, почему эта команда так легко удержалась в элите.

Главные цифры о «Хетафе»

42% владения мячом в дебютный сезон – с отрывом худший результат в Примере в сезоне-2017/18. 9,8 удара в среднем за 90 минут – с отрывом худший результат в Примере. Точность паса 66% — с огромным отрывом худший результат в Примере. 126 жёлтых карточек – с огромным отрывом худший (то есть самый большой) результат в Примере. Довольно цельная картина, согласитесь. Эти цифры эффектно показывают глубину презрения «Хетафе» к позиционным атакам и любовь к физической игре.



Было бы логично предположить, что с такими жуткими показателями позиционных атак оказался «Хетафе» в лидерах по навесам. Но реальность иногда шире формальной логики: с 16-ю подачами за 90 минут команда заняла в прошлом сезоне только 13-е место. Почему? Просто основной центрфорвард Анхель Родригес плохо играет головой. За два года в команде он забил головой всего дважды. Поэтому «Хетафе» приходилось начинать атаки лонгболлами, а потом переходить на пасы низом между защитниками на ход форварду.

Ситуацию для соперника усложняло то, что команда играла без плеймейкера. Несмотря на явный перекос в атаках на правый фланг (правый защитник Дамиан Суарес стал лидером по пасам под удар), в целом угроза в атаке исходила от довольно большой группы игроков. Ещё один нетипичный приём для настолько оборонительной команды – резкий перевод мяча с фланга на фланг. Когда это делает «Ман Сити», это не удивляет, но мастерская смена флангов в исполнении откровенно среднего по именам «Хетафе» — достижение тренера. В типичной атаке мяч удерживался на правом фланге, создавался перегруз, а потом следовал перевод налево, где Амат Ндиайе оставался один и мог смещаться к воротам и бить. Нечастые навесы шли в основном на ветерана Хорхе Молину (37 лет), который в итоге так и не забил головой ни одного гола, но неплохо сбрасывал в зоны под удар.

Фото: Quality Sport Images/Getty Images

С таким нехитрым подходом к атакам «Хетафе» заковырял в Примере 25 голов с игры, ещё 15 со стандартов и в итоге занял гордое 13-е место в таблице забитых голов. Как вы понимаете, причина успеха команды в обороне.



Компактности «Хетафе» позавидует и «Атлетико». Чуть выше я говорил, что подключиться к атаке и отдать пас под удар может кто угодно. В этом особенность команды. Бордалас играет без чистых опорников. У него любой полузащитник – опорный. И любой – «бокс-ту-бокс». Никакого высокого прессинга, но в 40 метрах от ворот проходит невидимая красная черта, за которую нельзя переходить. Основная четвёрка защитников (Суарес, Джене, Кала, Антунеш) совершала 17 отборов и перехватов в среднем за матч – аномальное количество для игроков обороны.

Это не значит, что «Хетафе» вжимается в штрафную. Наоборот, на своей трети поля команда проводит меньше всего времени матча (24%). Смысл в том, что номинально атакующие полузащитники (крайние в 4-4-2) держатся в центре и поближе к номинальным опорникам (центральным в 4-4-2), а защиты играет высоко, чтобы создать большую плотность линий. Это делается сознательно, чтобы оборонять меньше пространства, не рискуя большим количеством дальних ударов по своим воротам.



Год назад меньше, чем «Хетафе» пропустили только «Барселона» и «Атлетико». Третье место по пропущенным голам в первый сезон после возвращения в Примеру, и в дебютный сезон в высшем дивизионе для тренера (которому уже 55 лет) – вот сенсация, которой «Хетафе» стал в прошлом году, и которую уже превзошёл в этом.

«Хетафе» сейчас: зона ЛЧ и исторический сезон

После выдающегося сезона Бордаласу выделили приличный трансферный бюджет. По итогам летнего окна команда ушла в минус почти на 20 млн евро. Шесть млн ушло на ещё двух центральных защитников (почти бесплатный Леандро Кабрера вчистую выиграл конкуренцию у дорогого по меркам «Хетафе» Игнаси Мигеля), три млн стоил вратаря Давид Сория, который заставил забыть об уходе Гуаиты. Арендованного у киевского «Динамо» Антунеша выкупили за три млн евро. За Неманью Максимовича «Валенсии» отдали пять млн, но он лучше всех в полузащите читает игру без мяча, при этом обладая и базовым для Бордаласа качеством: хорош в борьбе.

Добившись успеха, «Хетафе» не стал меняться, а сделал свои сильные стороны ещё сильнее. Играя без опорников по схеме 4-2-2-2, команда практически неуязвима к атакам через центр. Выдавливая соперника на фланг, чувствует себя комфортно при подачах благодаря мощной связке Кабрера-Джене и помогающему им Максимовичу. В прошлом сезоне игроки «Хетафе» допускали 10,2 удара по своим воротам за 90 минут. Фантастический результат (лучше, чем у «Барселоны» и «Атлетико»), но в этом сезоне даже немного его улучшили: в среднем за матч по воротам Сории наносят 10 ударов.



«Хетафе» ещё больше стал собой: еще меньше коротких пасов, чем в прошлом сезоне, еще больше лонгболлов, ещё больше ключевых пасов от Дамиана Суареса. Забавно, но сейчас, когда команда идёт на четвёртом месте, у неё ещё хуже держится мяч, чем год назад, когда она шла на восьмом. Меньше 64% точности паса – это уникально не только для Испании, но и для всех пяти топ-лиг. Для сравнения, хуже всех, не считая «Хетафе» — «Ним» из Франции с точностью 73%. У «Анжи», худшей по качеству паса команды РПЛ 72% точности передач.

Суперкомпактной обороны достаточно, чтобы сохранить место в Примере, но не чтобы претендовать на место в Лиге чемпионов. В таких результатах сыграли роль ещё несколько факторов. «Хетафе» выходит играть так, как будто счёт 0:0 команду устраивает. Даже если в итоге приходится разойтись по нулям с «Эйбаром» и «Леванте». Главное – не раскрываться. Наиболее удобный сценарий для Бордаласа: дождаться, когда соперник раскрывается в позиционной атаке и теряет мяч, забить в быстрой атаке и оборонять преимущество.



Очень забавным получился матч первого круга с другим воплощением антифутбола в Испании – «Алавесом». Команды сидели в засаде до 80-й минуты, но как только «Хетафе» дождался удобного перехвата и быстрой атаки и открыл счёт, как «Алавес» в ответ получил право на штрафной и сравнял. Архетипичная ситуация и для тех, и для других.

В Испании появилась команда, которая не умеет забивать с игры Хотя тренер играл в «Барселоне».

Когда приходится отыгрываться, «Хетафе», скажем помягче, беспомощен. Пропустив дома от «Леванте» на 60-й минуте, команда Бордаласа завелась (в итоге заработала удаление), но так и не смогла взять под контроль мяч или создать хотя бы один голевой момент. С «Леганесом» случилось то же самое: настрой, борьба, но не контроль и владение. В итоге пропустили второй в контратаке.



Но то, как Хетафе» блестяще создаёт удобные для себя сценарии, перевешивает этот недостаток. Типичный пример – матч с «Севильей». Только не последний, домашний, а выездной, сентябрьский, который закончился победой «Хетафе» 2:0. (Ссылка на обзор матча.) Первый гол – не случайный, но из ничего, всего один разрезающий пас через всю защиту на ход форварду. Удобный сценарий обеспечен, остаётся ждать ошибок соперника. На 38-й минуте дождались и удвоили счёт. Можно расходиться. Кстати, у «Хетафе» с «Севильей», прямым конкурентом за Лигу чемпионов в этом сезоне две победы и 5:0 суммарно.

С другим конкурентом, «Валенсией», всё хуже. Марселино отлично адаптировал команду под «Хетафе»: тот редкий случай, когда не Бордалас играет на слабых местах соперника, а соперник находит его слабые места. В итоге в двух матча с «Валенсией» в Примере был забит всего один гол – в ворота Сории. Девять точных ударов на две команды на 180 минут игрового времени дают исчерпывающее представление о том, что это был за, кхм, пиршество.

Бордалас и другие герои

Бордалас научил команду держаться за счёт 0:0, а главное – улучшил реализацию. Прошлый сезон мог бы закончиться даже лучше, если бы андерперформанс Молины, Амата и Портильо (они на троих забили голов на 10 меньше, ожидаемого по xG). В этом сезоне Молина преобразился. Его трансформация удивительна: к своим 37 годам форвард провёл в Сегунде столько же матчей, сколько в Примере. Он никогда в карьере не имел реализацию, превосходящую ожидаемые голы. На второй год под руководством Бордаласа всё изменилось. У него уже 13 голов, всего на гол меньше, чем у Маты.

Редкое фото: Молина на дриблинге ушёл от Ракитича Фото: F-Images/TF-Images via Getty Images

Возможно, главный герой из тех, кто выходят на поле, – Хайме Мата. Ему 30 лет, и он никогда раньше не играл в высшем дивизионе. Сегунда, Сегунда-В, снова Сегунда – вершиной его карьеры оставалась «Жирона». «Вальядолид» отпустил Мату в «Хетафе» бесплатно. Он дебютировал в высшем дивизионе одновременно со своим тренером, год назад, и оба зажгли. И оба стали ещё лучше в новом сезоне. Мата выиграл конкуренцию у Родригеса и забил 14 голов в Примере при 23 выходах в старте. Он тоже не забивает головой, но всё-таки лучше в борьбе на втором этаже, и этим часто пользуется команда: при стандартах Мата уводит защитников, освобождая зону, либо сбрасывает под удар. Максимально далёкий от того, что мы привыкли считать классическим испанским форвардом, Мата ужасно играет в пас (даже по стандартам «Хетафе»), не умеет финтить, зато совершает почти пять оборонительных действий на 90 минут. Половина из них – фолы. Ну, вы поняли, идеальный нападающий для такой команды.



Кстати, по среднему возрасту команды «Хетафе» в Примере на 17-м месте. Понятно, что если Матьё Фламини и мог вернуться в футбол после года простоя, то только сюда. Он выходит редко, но подменить Арамбарри и Максимовича способен.

«Хетафе» подписал самого богатого футболиста в мире. Зачем это нужно Фламини? Матье Фламини подписали свободным агентом, но собственных денег у него просто тьма.

Говоря о футболистах, главное не забывать, что их роль в историческом успехе вторична. Тренер Бордалас сделал претендента на Лигу чемпионов из игроков, которые никогда не играли в Примере, как Мата, никогда не играли в больших клубах, как Молина, Сория и Родригес. Сделал из команды, которая в собственном городе никому не нужна: «Хетафе» базируется в пригороде Мадрида, и ей нечем привлечь болельщиков, потому что у клуба отсутствует хоть какая-то идентичность. Ну, если не считать скандального президента и идиотской истории с продажей клуба фальшивому шейху.



Сейчас, в исторический сезон, посмотреть на «Хетафе» приходят 10 тыс. зрителей. Позорная посещаемость, которая не превышает показатели прошлого сезона. Кажется, если «Хетафе» будет бороться за чемпионство, это тоже не будет интересно никому в Мадриде. Тем ценнее этот результат: команда по сути играет 38 матчей чемпионата в гостях.



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