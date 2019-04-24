«Динамо» сильно недооценивают. Против Хохлова тяжело любому сопернику

Качество игры «Динамо» намного выше, чем это кажется из таблицы. Команда только выбралась из зоны стыков и сейчас располагается на 12-м месте, хоть и является единственной командой из нижней половины таблицы с положительной разницей мячей. Более того, по ожидаемым очкам «Динамо» идёт седьмым, причём до пятого «Спартака» по этому показателю ближе, чем до восьмого «Ахмата».

«Динамо» явно не везёт. При этом команда Хохлова играет действительно здорово, причём во всех фазах игры. Как играет самая недооценённая команда РПЛ – узнаете из разбора команды.

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«Динамо» активно обороняется и выстраивает фланговые ловушки

Хохлов по ходу сезона преимущественно применял две базовые схемы: 3-4-3 (5-4-1 в глубокой обороне) и 4-2-3-1, которые в весенней части сезона превратились в 4-4-2. Игра «Динамо» в обороне намного разнообразнее, чем кажется из набора схем: тренерский штаб придумывает план, отличающийся от предыдущих, под практически каждого соперника, особенно если это касается топ-клубов – именно поэтому весной «Динамо» так достойно проявило себя против «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара».

При этом «Динамо» никак нельзя назвать командой, которая выставляет «автобус»: бело-голубые занимают пятое место в лиге по PPDA (метрика, в первую очередь говорящая об интенсивности прессинга), а на весеннем отрезке из семи матчей команда Хохлова вообще оказалась первой с показателем 6.11 – это с тремя матчами против команд из верхней пятерки.

Отличительной чертой оборонительной игры «Динамо» действительно является интенсивность. В любом блоке москвичи стремятся загнать соперника во фланг движением нападающих или полузащитников, которые прессингуют игрока с мячом, а затем схлопывают ловушку.

При вводе мяча от ворот «Локомотивом» «Динамо расположилось таким образом, чтобы спровоцировать передачу в полуфланг, на левого центрального защитника Чорлуку. Сразу после передачу Марков ускоряется в сторону Чорлуки таким образом, чтобы следующая передача тоже шла во фланг или полуфланг. В итоге центральный защитник отдаёт передачу крайнему, которого уже накрывает Жоаозиньо; Луценко перекрывает возможный перевод мяча в центр, Юсупов контролирует Денисова и призывает Козлова подняться выше в прессинг – видимо, за кадром вингер «Локо» опустился глубже.

«Динамо» зачастую создаёт ситуации 4vs3 или 5vs4 на флангах в прессинге на чужой половине поля – большая редкость для любого чемпионата.

Против «Спартака» «Динамо» играло по схеме 3-4-3. Луценко прессинговал Селихова, когда Кутепов отдал ему передачу, причём делал это грамотно – так, чтобы вратарь не мог удобно развернуться с мячом и отдать пас в центр или левый полуфланг правой ногой. Селихов вернул мяч Кутепову – Луценко развернулся и побежал перекрывать Кутепову горизонтальные линии передач в центр, Жоаозиньо поджал Кутепова, Соу поднялся за Зобниным, а Рауш – за Рассказовым. Таким образом, «Динамо» снова создало ситуацию 4vs3 во фланге и поймало «Спартак» в ловушку.

Когда «Динамо» откатывается глубже, команда всё равно старается постоянно оказывать давление на соперников с мячом – основной объём работы падает на опорников, и они, как правило, справляются.

Юсупов выдвинулся на Каборе, потому что Луценко не успел к Шарлю. Артур перекрыл возможность отдать передачу в центр; Каборе отпасовал в полуфланг на Вандерсона, за которым вылетел Козлов.

Интенсивное давление на соперника с мячом продолжается, и когда «Динамо» выстраивает две плотные линии на своей трети. Обратите внимание, как Евгеньев забирает Зобнина у Соу: подстраховка и передача игроков у игроков «Динамо» отлажена на хорошем уровне.

В этом эпизоде «Динамо» село в глубокий блок и перекрыло центр. Сначала Теттех выдвинулся на соперника, затем Соу оказал давление на Зобнина, а следом Жоаозиньо поджал Рассказова. У игроков «Спартака» не было много времени, чтобы попытаться отдать проникающую передачу или заброс – фактически, мяч всегда был закрытым. Передача во фланг, и «Динамо» ловит «Спартак» на фланге.

«Динамо» очень грамотно подстраивается под каждого соперника; возможно, в этом компоненте москвичи – одни из лучших в чемпионате. Хохлов и его помощники определяют сильнейших игроков и главные атакующие схемы соперника, а затем придумывают план по их нейтрализации.

Против «Краснодара», например, «Динамо» здорово ограничило Каборе, который лучше всех в лиге разбивает первые две линии обороны через пас. Луценко контролировал Шарля, а Юсупов и Соу контролировали Газинского и Перейру в своих зонах и вылетали на них на приеме. Более того, если Каборе уходил из второй линии билд-апа в первую, Луценко следовал за ним, а Марков давил на защитника с мячом, грамотным движением отрезая ему варианты для продвижения мяча.

В первом эпизоде Луценко сместился во фланг, чтобы контролировать Каборе; Марков направлялся в сторону Мартыновича, перекрывая вариант с передачей на Спайича; Юсупов выдвинулся за Газинским, чтобы тот не получил свободы. Во втором эпизоде Луценко перекрывает линию передач на Каборе, Жоаозиньо контролирует забегание Стоцкого, Морозов выдвинулся за Сулеймановым и оказывает на него давление, а Соу вылетает на Газинского, которому идет пас.

Против «Локомотива» «Динамо» эффективно противостояло разрезающим передачам «железнодорожников», против «Спартака» Хохлов применил 3-4-3, чтобы крайние центральные защитники могли выдвигаться за любящими смещаться Ханни и Мельгарехо, против «Крыльев» москвичи здорово нейтрализовали Зиньковского благодаря Козлову и позволили соперникам нанести только два удара.

Необходимо отметить и отличную идею Хохлова – правша Морозов играет левого защитника. Мера частично вынужденная (Рауш совсем не в форме), но Григорий проводит лучшее время за «Динамо». Если говорить только об обороне, то Морозову удобно играть против инвертированных вингеров: россиянин не давал разворачиваться и смещаться в полуфланги/центр под левую Сулейманову и Миранчуку.

Благодаря Хохлову и его помощникам «Краснодар» нанёс всего 2 удара с игры до гола на 85-й минуте (затем «Динамо» посыпалось), а «Спартак» и «Локомотив» в позиционных атаках не создали вообще ничего и победили только за счёт штрафного и пенальти соответственно. «Динамо» занимает третье место в лиге и по допущенным ожидаемым голам (xGAравен 20.04 – впереди только ЦСКА и «Ростов»), и по пропущенным мячам (19, выше – всё те же).

Контрпрессинг – сильная сторона «Динамо»

Команда Хохлова быстро прогрессирует в контрпрессинге. Если в начале сезона «Динамо» слабо действовал после потерь, то сейчас этот элемент отлажен на очень приличном для РПЛ уровне. По данным Instat, лишь 12% контратак соперников «Динамо» заканчиваются ударами – такой же процент у «Зенита», у «Локомотива» показатель равен 14%, а у «Краснодара» – 17%.

Когда случается потеря, в первую по важности очередь один игрок «Динамо» должен оказать давление на соперника – желательно перекрыть ему одну из линий передач, но удается не всегда. Во вторую очередь важно разобрать соперников – очевидно, в приоритете те, кто находятся ближе к воротам. В третью очередь один из игроков (обычно кто-то из полузащитников в силу позиции) перекрывает передачу в центр, играя не по сопернику, и заодно страхует контрпрессинг.

После потери мяча на фланге Юсупов прессингует игрока с мячом, одновременно контролируя вертикальный пас дальше по полуфлангу. Теттех старается контролировать диагональный пас в центр и Кварацхелию одновременно – в целом удалось: угол передачи оказался достаточно большим, и Шуньич успел вылететь на Миранчука. Евгеньев контролирует нападающего (Смолова), Рауш сначала контролировал Баринова, но уже мог отходить назад благодаря Юсупову. Козлов преследовал Миранчука, но на того вылетел Шуньич, поэтому правый защитник опустился глубже для подстраховки.

После потери мяча Луценко сразу прессингует игрока с мячом. Теттех и Козлов вылетают на ближних игроков. Юсупов здорово контролирует сразу двоих, хотя движение Кацаева, который встал на одну линию с партнёром, помогло Артуру. Панченко и Кардозу перекрывают линии передач на соперников.

Если у игроков «Динамо» есть немного времени после отбора (как правило, это связано с закрытым мячом у соперника), они могут перекрыть линии передач на соперников, против которых играют, как в эпизоде ниже –так у противника остается еще меньше пространства и возможностей отдать передачу. В таких случаях центральные защитники «Динамо» поднимаются выше для подстраховки.

После потери и передачи игрока «Краснодара» на Вандерсона, который тащит мяч в центр спиной к воротам «Динамо», его преследует Козлов, благодаря чему мяч постоянно закрыт. У игроков «Динамо» есть время перекрыть линии передач: Луценко контролирует передачу на Вандерсона, Соу – на Скопинцева, а Юсупов выступает в роли страхующего, причем Артур может выброситься и на Перейру, и на Классона, на которого вылетел Евгеньев.

Прогресс «Динамо» в контрпрессинге связан с появлением Юсупова и прогрессом Теттеха, который стал лучше выбирать позицию относительно начала сезона.

У «Динамо» есть несколько рабочих идей в атаке

В нападении у команды Хохлова не всё так здорово, как в обороне, но седьмое место по ожидаемым мячам (xGкоманды равен 25.42) всё равно лучше, чем имеющееся 10-е по мячам реальным. Более того, после перерыва «Динамо» стал создавать моменты намного лучше: xG/90 у бело-голубых в осенней части – 0,96, а в весенней – уже 1,29. Подводит только реализация (из 9 ожидаемых голов в сетку залетело лишь пять), но она должна выправиться со временем.

«Динамо» использует много длинных передач: в среднем за матч, по данным Whoscored, 78, больше только у «Урала» (81). Структура подборов «Динамо» – одна из лучших в лиге. Как правило, на второй мяч два игрока поднимаются выше, один-два игрока остаются ниже, еще один или два – по сторонам. Примерно так же «Динамо» забрасывает мячи через линии средними передачами – как правило, этим занимается Юсупов.

При этом «Динамо» подстраивает подборы и под слабости соперников. Более того, против определённых оппонентов Шунин или защитники часто делают диагональные передачи от своей штрафной на фланги, где крайние защитники могут получить свободу.

Выход из обороны низом – не основной план «Динамо»: даже против явных аутсайдеров типа «Анжи» москвичи предпочитают вертикальную игру. Тем не менее, благодаря появлению Юсупова в составе, команда Хохлова может начинать атаки низом. Как правило, для таких случаев Юсупов может опускаться глубже, в полуфланги, но разбивать давление соперников в центре Артуру тоже под силу.

После таких выходов «Динамо» предпочитает использовать диагональные переводы на противоположный фланг. Их могут выполнять и центральные полузащитники (у Юсупова отлично получается), и другие игроки. Подобные переводы из насыщенных зон во фланги делаются ради создания ситуаций 2vs1 против крайнего защитника – это видно и на примере выше, и на примере ниже.

После таких переводов обычно следуют либо вертикальные рывки по флангу (о них – чуть ниже), либо кроссы, либо забросы в штрафную – правша Морозов может закручивать мяч в сторону ворот с левого фланга с правой ноги, а может подавать по уходящей траектории с левой (это получается хуже, но в эпизоде ниже подача получилась отличной). Марков очень здорово действует в штрафной при кроссах – да, его реализация страдает, но открывается и отклеивается от опекунов он умело.

Вертикальные передачи в полуфланги и фланги – мощное оружие «Динамо» весной. Благодаря наличию разнообразных вингеров (Жоаозиньо, Кардозу, Черных, Грулёв) и мобильных нападающих (Марков и особенно Луценко), команда Хохлова может проворачивать самые разные комбинации. В арсенале есть и обычный перевод на фланг с передачей по флангу/полуфлангу под рывок вингера, и разрезающий пас на Луценко, если вингер уводит за собой крайнего защитника, и более сложные комбинации с оттягивающимися в глубину Марковым/Луценко и передачей в полуфланг на вингера.

«Динамо» доставило мяч с правого фланга на левый через центральных защитников. Жоаозиньо сделал ложное движение в сторону Морозова, чем запутал крайнего защитника и дал себе лишний метр.

На первом примере Жоаозиньо и Юсупов увели за собой защитника и полузащитника соответственно, поэтому Луценко сделал рывок на свободное пространство глубже, а Марков – рывок в штрафную. На втором примере Грулёв вытащил за собой крайнего защитника и отдал быструю передачу в полуфланг на врывавшегося Луценко.

Соу делает передачу из фланга в полуфланг, на Луценко, который сместился из центра. Евгений в касание отдаёт мяч Маркову, который остался один, оттянувшись чуть глубже, а тот отдаёт передачу в полуфланг под рывок Кардозу.

Более того, нападающие и вингеры могут уводить за собой игроков, создавая зоны, в которые может входить Юсупов, – причём как в полуфлангах, так и в центре.

Черных протащил мяч по полуфлангу. Жоаозиньо увёл Каборе, и в левом полуфланге появилась пустая зона – в неё вошёл Юсупов и получил передачу. Затем Артур отдал пас на сместившегося левее Луценко.

Большая проблема «Динамо» в атаке, помимо реализации, это игра в штрафной при кроссах с фланга. Марков здорово действует в штрафной (поэтому и имеет столько моментов), но все остальные могут занимать неоптимальные позиции или плохо двигаться (например, игроки «Динамо» редко скрещивают движение при подачах). Периодически штрафная соперника просто плохо заполняется: игрок с фланга может не ворваться под подачу, а опорные полузащитники вообще редко входят в штрафную вторым темпом – теряется хорошая опция для передачи.

Угловые – оружие «Динамо»

Москвичи забили 4 мяча с угловых этой весной. Подготовка к стандартным положениям – сильная сторона штаба «Динамо»: команда использует различные розыгрыши, чем сильно осложняет жизнь соперникам. Ниже описаны три основных типа розыгрыша команды Хохлова, но, очевидно, у каждого типа есть несколько разных подтипов (немного отличаются подачи, движение игроков, система блоков и заслонов), что и формирует разнообразие.

Один из самых любимых розыгрышей «Динамо» – нагрузить центр штрафной, поставить заслоны обороняющимся персонально соперникам и дать таким образом свободу одному-двум игрокам из четырёх. Лучше всего от соперников освобождается Марков, который может сделать ложное движение и запутать соперника.

Евгеньев, Шуньич, Луценко и Марков вчетвером находились в центре штрафной, но Марков был чуть позади, а Шуньич, Евгеньев и Луценко ставили заслоны. После подачи Марков сделал рывок в центр штрафной, а свободный игрок «Крыльев» не успел вовремя отреагировать – он вообще сначала сделал шаг в сторону от Маркова. Ситуацию спас игрок на ближней штанге, который вовремя выбежал на подачу и перехватил её.

Голевой угловой против «Краснодара». Похожая ситуация: всё та же четвёрка на примерно той же точке, разве что на этот раз Евгеньев пытается блокировать сразу двух игроков соперника, в то время как Марков и Шуньич делают рывок. Грулёв в это время уводит соперников из вратарской. В итоге игрок, который играет по Шуньичу, не успевает за оппонентом; Газинский также не успел за Марковым, который создал себе дополнительную свободу ложным движением и забил гол.

Другой тип розыгрыша углового – «Спарта». Такой розыгрыш стал трендовым в РПЛ в этом сезоне благодаря Виталию Кафанову. Суть проста: набить либо ближнюю штангу, либо всю линию ворот четырьмя-пятью игроками и закручивать мяч в ворота при подаче на ближнюю. По статистике текущего сезона РПЛ, которая приводится здесь, «Спарта» реже приводит к ударам по воротам, но зато из-за высокой плотности и близости к воротам эти удары опаснее и чаще конвертируются в голы – на любой рикошет соперник просто не успеет среагировать.

Пять футболистов «Динамо» нагружают вратарскую, из них 4 находятся на ближней штанге и еще один пытается помешать вратарю. Морозов у дуги, он может вбежать в штрафную, если мяч отлетит в центр штрафной. Жоаозиньо подаёт на ближнюю штангу, но первым на мяче оказался игрок «Крыльев».

Низом «Динамо» тоже разыгрывает, но после нескольких передач низом чаще всего следует подача. Как правило, такие розыгрыши используются против команд, которые мало игроков либо у боковой линии штрафной, либо на подборе у фронтальной линии (против плотно набивавшего штрафную «Анжи» таких розыгрышей было несколько), но и против других соперников «Динамо» тоже использует подобный план.

В первом эпизоде Кацаев играет против Юсупова, а Рауш остаётся в одиночестве на лицевой линии. Передача от углового флажка сразу идёт Константину, который подаёт в сторону оторвавшихся от соперников Грулёва и Евгеньева, закручивая мяч от ворот. Во втором случае Юсупов отдаёт передачу Морозову и получает мяч обратно; Артур получил свободу, потому что два игрока на боковой линии штрафной играли по Морозову и Жоаозиньо. Юсупов закрутил мяч в сторону ворот в центр штрафной, где четвёрка игроков «Динамо» и Черных располагались стандартно. Марков снова оторвался от Газинского и мог забивать, если бы подача полетела чуть ниже, а не в кулаки голкиперу.

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«Динамо» играет разнообразнее и качественнее, чем любой соперник из нижней восьмёрки и даже некоторые команды из верхней – как визуально, так и по цифрам. Команда постепенно выходит из кризиса, вряд ли попадёт в стыки в этом сезоне и не должна бороться за выживание в следующем. Если «Динамо» не нагрузят дополнительными проблемами в межсезонье, то в следующем году мы получим ещё одну очень интересную команду в РПЛ.

В тексте использовались данные Instat, Understat, Whoscored и Counterpress.

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