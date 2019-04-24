Слуцкий мог испортить сезон «Аяксу». Но его не спасли даже пять защитников

Леонид Слуцкий и его команда приехали туда, где ещё недавно переживали страшные минуты «Реал» и «Ювентус» с Криштиану Роналду. В 32-м туре Эредивизии «Аякс» принимал «Витесс» в Амстердаме. Российский тренер, судя по его словам, не боялся испытания на арене Йохана Круиффа.

«У нас есть прекрасная возможность остановить «Аякс». Не так давно мы показали свой высокий уровень в матчах с ПСВ (3:3), «Фейеноордом» (1:1) и АЗ (2:2). Эта была определяющая ничья для ПСВ. Кто знает, возможно, мы сможем остановить и «Аякс». Понимаю, что это будет крайне трудно», — сказал Слуцкий в предматчевом интервью для официального сайта клуба.

Головной боли Слуцкому добавила травма Вячеслава Караваева, закрывающего правый фланг обороны. Кандидат в сборную России выбыл как минимум на три недели из-за травмы подколенного сухожилия. Леонид Викторович решил компенсировать потерю качества количеством – сыграл в пять защитников.

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Для команды Эрика тен Хага это был не менее важный матч, чем встречи с «Реалом» и «Ювентусом» в плей-офф Лиги чемпионов. «Аякс» близок к возвращению чемпионского титула: за три тура до финиша полуфиналист ЛЧ занимал первое место в Эредивизии, опережая ПСВ только по дополнительным показателям (конкуренты имели по 77 очков).

«Витесс» с первых минут вынужден был выдерживать мощное давление на свои ворота. Слуцкий заметно волновался, ходил туда-сюда по тренерской зоне, а его помощник Олег Яровинский выбегал к полю и делал какие-то подсказки игрокам. Выглядело это примерно так:

В середине первого тайма должен был забивать Матейс Де Лигт, которого ждут в «Барселоне». Центральный защитник «Аякса» бил в головой с нескольких метров после подачи углового, но голкипер жёлто-чёрных Ремко Пасвер совершил сумасшедший сейв – вытащил мяч из-под перекладины! Особенно активно лидер Эредивизии наступал через правый фланг обороны гостей, где отсутствовал Караваев. Смело летел вперёд левый защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико, обеспечивали численное преимущество в этой зоне своими перемещениями Душан Тадич и Хаким Зиеш. На исходе получаса требовал пенальти Каспер Дольберг, чьё появление в составе стоило места в «основе» Давиду Нересу. Тем не менее система VAR не обидела российского тренера.

Но и «Витесс» имел замечательный шанс забить. Нападающий Томас Бёйтинк убегал один на один, вот только не сумел ни пробить, ни пенальти заработать. Опытный Дэйли Блинд остановил Бёйтинка без фола.

«Аякс» выиграл первый тайм по ударам 13:3 (в створ – 5:1). Тем не менее «Витесс» был близок к тому, чтобы удержать нулевую ничью к перерыву. Слуцкого подвели его латерали. Хозяева забили простой гол. Блинд вырезал длинную диагональ из глубины поля направо, Макс Кларк позволил Тадичу принять мяч и выполнить навес, а Матуш Беро проиграл единоборство Зиешу. Что может сделать Слуцкий, чтобы избежать таких индивидуальных ошибок? Разве что выпустить братьев Березуцких.

После перерыва «Витесс» совсем развалился. Паниковавшие защитники гостей совершали катастрофические ошибки на ровном месте. Команда Слуцкого пропустила три мяча за пять минут, правда, третий гол судья отменил из-за офсайда благодаря помощи VAR. Де Лигт, пусть и игрок обороны, делал в штрафной жёлто-чёрных всё, что хотел. Сперва Матейс заработал пенальти, реализованный Тадичем, а после этого сам забил ударом головой. Интересно, как разбирал такие эпизоды перед матчем российский тренер. В первом эпизоде Де Лигта почему-то держал Дауда Мохаммед, значительно уступающий ему в росте и просто скрутивший оппоненту руки. Во втором его вообще оставили свободным.

Чувствуя своё полное превосходство, хозяева минуть на десять потеряли концентрацию. Этот отрезок остался за «Витессом». Наварон Фор сократил счёт, а Мартин Эдегор, за которого «Аякс», по слухам, готов заплатить «Реалу» 20 млн евро, загубил атаку три в три. Просто пожадничал: стал обыгрывать вместо того, чтобы сделать передачу.

Концовка получилась огненной, как часто и бывает в матчах команды Слуцкого. Слабо сыгравший капитан Майкел ван дер Верфф привёз второй пенальти, после которого дубль оформил Тадич. Уссама Дарфалу тут же ответил своим голом, так что жёлто-чёрные избежали разгрома. Матуш Беро в компенсированное время заработал вторую жёлтую карточку. Очень много удалений в нынешнем сезоне у «Витесса».

«Аякс» прекрасен! Амстердамцы продолжают бить все рекорды результативности и сделали ещё один шаг к победе в чемпионате Нидерландов.