Президент УЕФА говорит про стыд. Как это может сказаться на нас

Футбол вне политики? На самом деле футбол и есть политика, которая часто остаётся незаметной. Её не транслируют в прямом эфире, как матчи.

Недавно в Лондоне прошла конференция #EqualGame, которую организовывал в том числе УЕФА. Скорее всего, вы не слышали об этом мероприятии. Если коротко, то его целью было продвижение разнообразия людей в футболе. Если раньше звучал слоган «no to racism» («нет расизму»), то теперь #EqualGame («#ИграРавных»). Речь уже не только про цвет кожи, но и про все остальные меньшинства, которые могут чувствовать себя ущемленными. Например, ЛГБТ или женщины.

В первый день конференции выступил президент УЕФА Александер Чеферин, который практически в каждом предложении говорил «мне стыдно».



«Мне просто стыдно, что в 2019 году приходится проводить конференцию посвященную разнообразию. Как это может происходить в 2019-м? Вот из-за этого мне стыдно. Мне стыдно, что в Европе не случается выходных без дискриминации на футбольном стадионе на любительском или профессиональном уровне. Мне стыдно видеть, как люди произносят расистские, сексистские и гомофобные оскорбления, не осознавая разрушительного эффекта и символического значения их слов. Мне стыдно видеть, что игроки, тренеры и официальные лица не раскрывают свою сексуальную ориентацию публично».

Это выступление было прелюдий к дальнейшей конференции, на которой много раз говорилось о правиле Руни. Речь не о об Уэйне Руни, а об американце Дэне Руни. Его именем назван регламент, согласно которому в американском футболе NFL на должность тренеров обязаны рассматриваться в том числе темнокожие.



Организация спортивных турниров в США (в том числе NFL) заслуженно является примером для подражания во многих аспектах. Английская федерация футбола (FA) решила перенимать опыт американских коллег и уже ввела аналог правила Руни. Когда Гарет Саутгейт покинет свой пост, FA будет собеседовать как минимум одного представителя BAME (Black, Asian and Minority Ethnic) – то есть из числа темнокожих, азиатов и этнических меньшинств.



Важно понимать, что FA имеет большое влияние на УЕФА, поскольку представляет самый экономически мощный чемпионат. Похоже, что конференция в Лондоне – попытка прощупать почву, перед тем как внедрять эту практику дальше. Отсюда и столь резкая риторика со стороны Чеферина.

Если тренер Роберто Мартинес на конференции просто рассказал, что в Бельгии три языка и всё в порядке с разнообразием, то директор по развитию КОНКАКАФ (чей штаб базируется в США) Джейсон Робертс выдал более мощное выступление. Он напомнил о своём дяде Сирилле Регисе, который страдал из-за расизма в чемпионате Англии в 1970-е и 1980-е.



«Он должен был стоять и терпеть это еженедельно, – сказал Робертс, подчеркнув, что проблема актуальна и сейчас. – Нам действительно нужно взглянуть на принятие решений и возможности менеджеров для этих руководящих и административных должностей».



«Я не вижу прогресса», – продолжил разговор о дискриминации Яя Туре, который сидел рядом на сцене.

Значение таких конференций не стоит недооценивать. Ещё недавно именно с таких разговоров началось внедрение ВАР. Теперь это уже реальность, которая сейчас играет важную роль в Лиге чемпионов. И, судя по всему, использование VAR будет только возрастать. Появление этой технологии на матчах группового этапа ЛЧ – вопрос времени. А если так, то это коснётся и матчей, проходящих в России.



Судя по конференции в Лондоне, УЕФА намерен перенять практики FA и адаптировать правило Руни. На конференции речь шла не только о должностях тренеров, но руководителей. Понятно, что в 2019 году на Россию эта инициатива едва ли повлияет. Но, возможно, за несколько лет докатится, как и VAR. Это может коснуться в том числе представительства России в международных комиссиях ФИФА и УЕФА. Формально речь идёт о собеседованиях. Но при отсутствии представителей меньшинств среди футбольных руководителей к нам могут возникнуть вопросы.

Здесь прежде всего хотелось бы отметить две вещи.



1. Борьба с расизмом – это абсолютно правильно. У нас, как и практически везде, есть с этим проблемы. Те же оскорбления Гилерме недопустимы. Но когда «Зениту» закрывают стадион за цитирование фанатами строчки «убили негра» из песни «Запрещённых барабанщиков» – это выглядит неоднозначно. Любой, кто слышал ту песню, понимает, что в тексте не подразумевалось ничего негативного по отношению к темнокожим. Скорее наоборот. Это лишь пример того, насколько по-разному воспринимаются ситуации в зависимости от культурного фона. Ну и адаптируя американские практики нужно понимать, что темнокожих в России значительно меньше, чем в США.



2. Если вдруг когда-нибудь придёт к тому, что в России будут нанимать сотрудников из-за того, что они относятся к меньшинствам, то это приведёт лишь к увеличению нетерпимости. Если вместо профессионала возьмут менее квалифицированного темнокожего или представителя ЛГБТ, то это вызовет ещё больше недовольства по отношению меньшинствам.



Ну и, в конце концов, это просто противоречит спортивному принципу.