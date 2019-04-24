«Арсенал» готов обновиться. На трансфер выставят даже Озила

Источник: Зидан попросил «Реал» продать Куртуа



Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не рассчитывает в следующем сезоне на бельгийского вратаря Тибо Куртуа. Об этом сообщает Mundo Deportivo.



По сведениям издания, французский специалист планирует сделать ставку на Кейлора Наваса, поэтому попросил руководство клуба продать Куртуа. Впрочем, клубу избавиться от бельгийца будет нелегко, так как он не намерен уходить.



26-летний Куртуа перешёл в «Реал» прошлым летом из «Челси». Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне в 24 матчах испанского национального чемпионата голкипер пропустил 30 мячей и совершил 57 сейвов, а также получил две жёлтые карточки. Контракт бельгийца с «Королевским клубом» действителен до лета 2024 года.

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«Арсенал» может продать летом Озила, Мустафи и Мхитаряна



Лондонский «Арсенал» может расстаться с целой группой футболистов в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Mail.



По сведениям издания, английский клуб готов расстаться с игроками, получающими высокую зарплату. На трансфер будут выставлены защитник Шкодран Мустафи, полузащитник Месут Озил и хавбек Генрих Мхитарян. Деньги, вырученные от продаж эти игроков, планируется потратить на усиление состава, так как руководство клуба выделит на трансферы не более € 50 млн.



«Арсенал» также готов выслушать предложения по трансферам вратаря Давида Оспины, защитников Карла Дженкинсона и Калума Чемберса, а также полузащитника Мохамеда Эль-Ненни. Кроме того, лондонский клуб покинут вратарь Петр Чех, который завершит карьеру, и хавбек Аарон Рэмси, договорившийся о переходе в «Ювентус».

«Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче Эредивизии



В матче 32-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» обыграл «Витесс», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий. Встреча закончилась со счётом 4:2. Матч состоялся в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена».



Счёт был открыт на 41-й минуте. Автором гола стал Хаким Зиеш, ему ассистировал Душан Тадич. В начале второго тайма Тадич увеличил преимущество хозяев, реализовав пенальти. Через несколько минут счёт до крупного довёл Матейс де Лигт с паса Лассе Шоне. На 66-й минуте разрыв в счёте сократил Наварон Фон с передачи Матуша Беро. В конце встречи команды обменялись голами: сначала Тадич оформил дубль, вновь отличившись с пенальти, а затем отличился Уссама Дарфалу, ему ассистировал Тим Матавж.

Гол Эриксена на 88-й минуте принёс «Тоттенхэму» победу в матче с «Брайтоном»



В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



На 88-й минуте единственный гол в матче забил полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен. В роли ассистента в этом эпизоде выступил хавбек «шпор» Деле Алли. Таким образом, «Брайтон» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Англии до 6 матчей.



«Тоттенхэм Хотспур» набрал 70 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» (34) — на 17-м месте в таблице чемпионата Англии. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 88 очков в 35 матчах.

«Ювентус» отказался от покупки Марсело и переключился на альтернативный вариант



Туринский «Ювентус» продолжает вести работу по усилению позиции левого защитника в летнее трансферное окно.



Как сообщает Calciomercato.com, бьянконери приняли решение прекратить попытки заполучить Марсело у мадридского «Реала». Ранее бразилец назывался одной из главных целей «Ювентуса», однако возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера «сливочных» осложнило задачу для итальянского клуба.



По словам издания, туринцы уже переключились на альтернативный вариант – защитника «Бенфики» Алехандро Гримальдо. Заполучить испанца будет значительно проще, чем Марсело, а его трансфер оценивается в сумму менее € 40 млн.



Ранее сообщалось, что Гримальдо интересуются «Арсенал», «Атлетико», «Наполи», «Ювентус», «Интер», «Манчестер Сити» и «Зенит». В нынешнем сезоне 23-летний защитник провёл 30 матчей в португальской Примейре, в которых отметился 4 голами.

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КДК оштрафовал «Зенит» на 100 тыс. рублей



Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Зенит» на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение команды в выездном матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:2). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.



«Петербургский клуб в матче получил шесть жёлтых карточек, за неподобающее поведение команды – штраф в 100 тысяч рублей. В рапорте делегата есть запись, что на 78-й минуте произошла массовая стычка с участием всех запасных игроков, технического персонала. Таким образом, все участники покидали техническую зону. Кроме того Мусаев и Семак покидали техническую зону.



Мы посчитали всех игроков по протоколу, по видеозаписи, где кто находился в этот момент. И таким образом выявили всех. Итого: Мусаев на 20 тысяч оштрафован, Семак – на 10 тысяч, все остальные игроки, технический персонал – каждый на 10 тысяч рублей», – цитирует Григорьянца «РИА Новости».

«РБ Лейпциг» обыграл «Гамбург» и вышел в финал Кубка Германии



В полуфинальном матче Кубка Германии «РБ Лейпциг» обыграл «Гамбург» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Обслуживал матч арбитр Феликс Брих.



Счёт был открыт на 12-й минуте. Автором гола стал Юссуф Поульсен, ему ассистировал Марцель Хальстенберг. В середине тайма равновесие восстановил Бейкери Джатта. В начале второго тайма гостей вывел вперёд автогол Василие Яньичича. На 72-й минуте преимущество «быков» увеличил Эмиль Форсберг. Голевая передача в этом эпизоде на счету Конрада Лаймера.



В финале «РБ Лейпциг» сыграет с победителем пары «Вердер» — «Бавария», которые встретятся в Бремене завтра, 24 апреля.