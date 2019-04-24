Как «Ман Сити» может упустить титул: разбираем всех соперников

До конца сезона в АПЛ осталось провести три матча – всем командам, кроме «Ман Сити». У чемпионов на один матч больше, и этот матч самый сложный – вынесенное дерби 31-го тура с «Манчестер Юнайтед». Если «Сити» выигрывает все матчи – автоматически становится чемпионом. Если теряет очки – чемпионом, скорее всего, станет «Ливерпуль», у которого остались только матчи с лишёнными турнирной мотивации соперниками. Вот расклады «Сити».

В Англии великая гонка за титул. Впервые сразу две команды играют так мощно Просто получаем удовольствие от этого зрелища.

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед

Вероятность потери очков: 40%.



Бессмысленно сравнивать эти команды по качеству игры. Или по силе на дистанции. «Сити» в последние месяцы опять демонстрирует чуть ли не лучший в Европе футбол. Но даже это не помогло команде пройти «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов. Пеп Гвардиола слишком увлёкся экспериментами и усложнил жизнь собственной команде, а «Тоттенхэм» этим умело воспользовался. «МЮ» наказывает за ошибки ещё сильнее: у команды нет поставленной игры в атаке, зато блестящая реализация моментов, чего иногда не хватает «Сити». Если гостям для гола нужны несколько моментов, то хозяевам достаточно и одного.



После унизительного поражения от «Эвертона» команда Уле-Гуннара Сульшера будет мотивирована даже сильнее, чем обычно. И не будем забывать, какой удар по самолюбию «МЮ» нанёс Юрген Клопп. Он сказал: «Мы никак не можем повлиять на дерби Манчестера. И, кажется, «МЮ» тоже».

«Бёрнли» — «Манчестер Сити»

Вероятность потери очков: 10%



У «Бёрнли» за четыре тура до конца чемпионата сложилась трудная ситуация: 39 очков не гарантируют выживания, а в оставшихся матчах адские соперники. «Челси», «Сити», «Эвертон», «Арсенал». Но команда Шона Дайча решила свои проблемы в первом же из матчей. Сыграла вничью с «Челси» в Лондоне. Да, затягивая время и оскорбляя Маурицио Сарри, но увезла из Лондона очко. Теперь прописка в АПЛ на следующий сезон гарантирована: «Кардифф» уже не перегонит. С «Сити» команда будет проводить матч, лишённый турнирной мотивации, но и психологического груза, который давил в последнее время. Этот «автобус» не будет стоять насмерть.

«Манчестер Сити» — «Лестер»

Вероятность потери очков: 10%



«Лестер» уже по факту закончил сезон. Команда не борется за еврокубки, не борется за выживание и просто доигрывает. Последние результаты: разгром «Хаддерсфилда» в гостях, поражение от «Ньюкасла» дома и ничья с «Вест Хэмом» в гостях. Концовка у «Лестера» дикая: «Арсенал», «Сити», «Челси». Впрочем, команда Брендана Роджерса (тогда она ещё была командой Клода Пюэля) в этом сезона обыграла и «Челси», и «Сити». Так что Гвардиола вряд ли будет недооценивать трудность этого матча.

«Брайтон» — «Манчестер Сити»

Вероятность потери очков: 5-25%



Причина такого разброса очень проста: «Брайтон» борется за выживание. Пока опережает «Кардифф» на три очка и отстаёт от «Саутгемптона» на четыре, находясь на спасительном 17-м месте. При этом «Кардифф» яростно сражается, а у «Брайтона» серия без побед тянется с начала марта. И недавно команда Криса Хьютона проиграла как раз «Кардиффу». То есть очки «Брайтону» жизненно необходимы. Ближайший матч с «Ньюкаслом» (которому уже ничего не надо), потом с «Арсеналом». Последний тур с «Сити» может не иметь для «Брайтона» никого значения – если до тех пор удастся оторваться от «Кардиффа». Но куда вероятнее, что в этом матче и будет решаться судьба команды в следующем сезоне. Тогда «Брайтон» будет сражаться.