В Парагвае игрок сделал то же самое, что Смолов. Его выгнали из команды

Клуб «Индепендьенте» из Кампо Гранде был максимально близок к выходу во второй этап Южноамериканского кубка. В противостоянии с «Ла Экидад» оба матча закончились по 0:0, пришлось бить пенальти. В серии лучше оказался колумбийские игроки, реализовавшие четыре свои попытки. Ключевой промах у «Индепендьенте» допустил атакующий полузащитник Брендич Парра. Он исполнил свою попытку «паненкой», но нанёс слишком слабый и неточный удар: попал точно в упавшего вратаря. Оцените гения:

«Я увидел, что вратарь заваливается в сторону, и хотел пробить лучше. После промаха я испытывал грусть, сожаление и вину. Но при этом я чётко знал, что за 180 минут матчей я отдал все силы», – объяснял Парра.

Матч состоялся почти неделю назад, но вчера клуб объявил, что расторгает контракт с Паррой. Президент «Индепендьенте» лично обнародовал эту позицию правления. «Мы приняли это решение после того пенальти, который Брендич сделал против «Экидад». Это было сложное решение, но мы не могли допустить, чтобы нечто подобное случилось вновь. Могу гарантировать, что мы обязательно заплатим Парре все деньги, которые он должен был заработать по контракту.

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Руководитель клуба сообщил, что своим промахом Парра оставил без премий всех партнёров, поскольку за выход в следующий раз предусматривалось денежное вознаграждение – примерно 4300 евро каждому игроку. Сам футболист сказал, что «ситуация сложная, но жизнь продолжается». Парра отметил, что никто из партнёров не предъявлял ему претензий, а руководство пока лишь пообещало выплатить деньги за разрыв контракта, но не сделало этого. «Он не извинился ни перед кем в команде. Знаю, что с ним общались отдельные игроки, но полноценного обращения к партнёрам не было», – отметил полузащитник «Индепендьенте» Клаудио Варгас.

Случай Парры не первый, когда за нереализованный пенальти могут оставить без контракта. В 2013 году форварда «Сараево» Алена Мелуновича выгнали из команды за то, что он промазал с точки в квалификации Лиги Европы.