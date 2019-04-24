«Не знаю, как Мамаев мог верить в Господа и вести такой образ жизни»

Юлия Евтух – девушка, которую называют первой любовью полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. О ней практически нет доступной информации, но теперь Евтух рассказала все сама: в тексте для журнала «Караван Историй» она поделилась историей знакомства с Мамаевым, а заодно дала свою версию того, как футболист оказался в роли подсудимого.

Главные цитаты Юлии Евтух.



Об отношении к ситуации:



Мне, если честно, искренне жаль обоих [Кокорина и Мамаева, – прим. «Чемпионата»]. Но при этом считаю, что несчастье, приключившееся с парнями, – закономерный итог того разгульного образа жизни, который Паша и Саша вели в последние годы.



Я хочу, чтобы мальчишки и девчонки, мечтающие о славе и больших деньгах, прочитав мою исповедь, сделали для себя правильные выводы. Бремя знаменитости – оно по силам лишь взрослым и ответственным людям. А Пашка – он был к этому просто не готов…



Про знакомство с Мамаевым:



Паша Мамаев – тот, каким я его знала и любила, – не был плохим человеком. Совсем наоборот. Заботливый, внимательный и… набожный. Впервые оказавшись у него дома, обомлела: всюду были развешаны иконы, а на прикроватной тумбочке лежала Библия. Удивилась и даже чуть-чуть испугалась: непривычно видеть такую обстановку у молодого парня.



Мы познакомились, когда ему было всего восемнадцать. ...> Не красавчик. Высокий, еще не сформировавшийся, по-мальчишески несуразный, с длинными руками и большим, как мне показалось, носом. Смешной прической – взлохмаченные длинные волосы – он напоминал французского комика Пьера Ришара. Совсем не мой типаж.



Пашка прицепился ко мне в клубе Zona – было такое популярное заведение в районе метро «Автозаводская». Я не любитель злачных мест, подружка вытащила: пойдем да пойдем – что в пятницу вечером дома сидеть. Ну я и пошла, прихватив заодно старшего брата Женю.



А тут этот «Ришар» – на танцполе все время оказывался рядом. Смотрел и улыбался. В какой-то момент спросил, кивнув на Женьку: – Парень твой? – Нет, брат. Когда мы уходили, он подошел и потребовал: «Диктуй свой номер телефона!» Растерявшись от такого напора, продиктовала. Позвонил на следующий день – пригласил погулять. Помню, что не хотела идти: он мне совершенно не понравился, я положила глаз на Артема – пятикурсника нашего института.



...>



Ухаживал Паша красиво. Улетел в отпуск на Гоа с мамой и сестрой – оттуда слал бесконечные «скучаю», привез подарок – украшение на шею из белого золота с крошечными жемчужинами. С гордостью сказал: «Мама выбирала...» А мы к тому времени виделись четвертый или пятый раз! И я отказалась, родители внушали, что неприлично принимать от мужчины дорогие подарки. Мамаев обиделся, рассердился: – Если не возьмешь, выброшу! – Ну ладно, ладно, не кипятись.

Мамаев сидит в СИЗО полгода, но всё равно попал в топ-3 по ударам Самые точные футболисты РПЛ.

Про отношения:



Он все-таки добился ответного чувства – наступил день, когда я поняла, что люблю. И дело не в подарках. И уж конечно не в деньгах. Повторюсь, он тогда был перспективным игроком, но никакой не звездой. Даже не знаю, сколько зарабатывал, но жил в съемной квартире с родителями и старшей сестрой Женей – она училась в институте, Паша оплачивал ее учебу. Мама Ольга Юрьевна занималась домом, у отца были какие-то сложности (не буду вдаваться в подробности) – в общем, Пашка один содержал всю семью.

...>



Паша тогда еще не обзавелся машиной – мы передвигались на метро и были счастливы.

Про слухи об общей дочери:



У меня брат Женя, у него сестра Женя – это служило лишним поводом для шуток. Например, когда Мамаев уже стал знаменитостью, в прессе написали, будто у нас родилась дочь и Пашка назвал ее в честь Евгения Ленноровича Гинера – президента клуба ЦСКА. Мы смеялись: «Ну разумеется Женей назвали, у нас же в семье мало



Жень...» На самом деле это утка: общих детей у нас с Павлом нет. Хотели, планировали – но не случилось…



Паша всегда говорил, что мечтает о большой и дружной семье. И мы оба хотели этого.



Про совместный поход в театр:



Как-то упросила Пашку пойти со мной в Театр на Таганке. Во время спектакля он шептал мне в ухо: «Когда уже это закончится?!» В антракте ушел в буфет, вернулся с двумя фужерами шампанского, сделав несколько глотков, сказал, что теперь жить стало веселее и можно дальше культурно развлекаться. Ну не его это конек – искусство. Он фанат футбола.



Про вспышки гнева:



Как-то приезжаем домой. Мамаев ...> на своем парковочном пятачке обнаруживает другую машину, за рулем сидит какой-то мужчина. Мамаев открыл окно и заорал трехэтажным матом. Парень из соседнего авто тоже молчать не стал. Дело шло к драке. Я выскочила, бросилась между ними: «Ребята, не ссорьтесь… – повернулась к «неприятелю»: – Извините нас, пожалуйста, был тяжелый день». ...> Потом ругала Пашу: – Ну заняли твое место – можно просто попросить освободить, отъехать, сказать то же самое, но спокойно, зачем сразу срываться? – Прости, не сдержался.



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Он, конечно, вспыльчивый, заводится с пол-оборота. В прессе часто писали, как Мамаев ругался с Леонидом Викторовичем Слуцким и другими тренерами, игроками. И при мне не раз психовал, сетовал, что держат «на банке» – скамейке запасных, а это было наказанием. Он снова психовал и высказывал все, что думает, – и снова его наказывали. И так по кругу.



...>



Он, что называется, в какой-то момент берега попутал. До поры до времени как могла гасила этот огонь. Но однажды пожар устремился вперед, выжигая все на своем пути – я уже не могла справиться. Хронику его приключений можно проследить в Интернете. В 2013-м убрали из ЦСКА. В 2016-м Роман Широков дал ему в глаз: как говорили – за то, что совсем распоясался, хамил тренеру. Очевидцы рассказывали, что получив по лицу, Мамаев стал вести себя потише.

Показания девушки, из-за которой началась драка Кокорина и Мамаева с Соловчуком Новые цитаты из главного футбольного заседания года.

Про отношение к деньгам:



Я помню, как, начав хорошо зарабатывать, зашел в магазин брендовой одежды, бросил на стол пачку денег: «Хочу крутые шмотки. На все!» Продавщицы принялись суетиться, бегать вокруг важного клиента. Из бутика вышел весь в вещах очень дорогой марки: от кепки до, извините, трусов. Дома с гордостью продемонстрировал все до единой этикетки. Очень ему понравилось казаться крутым.



...>



Или в ресторане выкладывал на столик, на самый центр, ключи от автомобиля. Чтобы и официанты тоже видели, какая у него тачка. На мой взгляд, все это – дешевые понты. Александр Кокорин, по-моему, совершенно такой же понтярщик.



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Кстати, больших денег-то мне Паша не давал. Я не одевалась в крутых бутиках, в институт ездила, как и раньше, на метро.



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Однажды собрались на какой-то семейной вечеринке с футболистами и их женами. Мамаев стал привычно хвалиться брендовыми шмотками. Супруга одного из игроков вдруг говорит ему: «Как не стыдно? У тебя одни трусы стоят дороже, чем весь Юлькин гардероб!» Он надулся, ничего не ответил, но на следующий день принес в подарок дорогую сумку.

Про знакомство с Кокориным:



Познакомившись в сборной, они стали друзьями не разлей вода. До их знакомства у нас сложился свой круг общения – семейные футболисты, с детьми. Дружили с Олей и Васей Березуцкими, Дианой и Жорой Щенниковыми, Наташей и Сергеем Игнашевич, Катей и Игорем Смольниковыми.



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Мне он [Кокорин, – прим. «Чемпионата»] с первой встречи ужасно не понравился. Мы с Мамаевым, помню, сидели в ресторане, и приехал этот Кокорин. Подсел к нам за столик, развалился, ноги чуть ли не на стол положил. Гогочет как какой-то гопник. Стеб, шуточки дурацкие – как у пацанов, которые у подъезда семки щелкают и у прохожих мелочь отжимают. Знаете, как себя такие люди ведут: если пить – то до «синьки», чтобы в дрова… С Кокориным он [Мамаев, – прим. «Чемпионата»] стал совсем другим. И раньше любил проводить время в стрип-барах и ночных клубах. Я иногда отпускала, примерно раз в месяц, думала – пусть развеется, выпустит пар. Доверяла ему тогда. Если видела, что зачастил, могла попросить посидеть дома, и он меня слушался. Но теперь просто уходил и являлся под утро, еле стоя на ногах. Разумеется, тусовать они ходили с Сашей Кокориным.

«Если смотреть в общем, то футболисты у нас оборзевшие» Алана Мамаева дала ещё одно интервью.

О совместном походе в ночной клуб:



У Пашки был заказан ВИП-столик, места для избранных, так сказать. За этим столиком сидели несколько парней, девчонки модельной внешности рядом трутся. На сцене полуголые танцовщицы. Один наш общий приятель из сборной с какой-то красоткой обжимается, чуть ли не на диванчик ее завалил. Шепчу Паше: «У него ведь жена и дети!» Мамаев ответил, что в этих стенах все – холостяки. Официантка подходит – Пашка лезет в карман, достает бумажник, а из него пять тысяч рублей, кладет ей в карман: «Это тебе на чай!» Пацаны за столиком одобрительно гудят, «модельные» девочки буквально поедают Пашу глазами. Он, совсем уже захмелев, кричит: «Всех угощаю!». Наутро, случалось, не мог вспомнить, куда потратил очередную крупную сумму. Но не расстраивался.



...>



Этот «новый Паша» совершенно не вязался с собой прежним. При том что иконы и Библия по-прежнему в его жизни присутствовали – он перевез их из родительской квартиры в нашу. Лики святых расставил повсюду, а Вечная книга лежала на прикроватном столике, и он довольно часто читал ее перед сном. Я не могла понять: как можно верить в Господа и вести такой образ жизни?

...>



Метаморфозы, происходившие с тогдашним Пашей, я бы назвала «движением вниз». Спортсмен, чья жизнь превращается в один сплошной загул, мало-помалу теряет форму. Ведь на том же матче с командой Уэльса, накануне которого Широков ударил Мамаева, тренер предложил Пашке выйти в стартовом составе и, раз он такой крутой, показать себя в игре. Он вышел, и… ничего не случилось. Ни одного мяча не забил, бегал вяло. А после игры улетел отдыхать в Ниццу.



Про измены:



Пашка очень классно умеет заливать в уши, то есть врать. А я ему верила. Однажды уехала на каникулы на неделю. И вот возвращаюсь, Мамаев встречает в аэропорту с букетом роз. Приехали домой. У нас в гостиной пол был выложен белоснежным кафелем, мебель тоже светлых тонов – вдруг замечаю везде черные волосы, прямо клоками валяются.



У меня сердце упало. Спросила: – У нас что, кто-то был? Пашка начал юлить: – Это же твои волосы, просто я не прибирался тут неделю!



Зашла в ванную – там на шампунях, маслах все крышечки открыты, духи мои наполовину использованы. И он сознался, что да, с ним жила девушка. А ведь в квартире повсюду наши общие с Пашей фотографии, мои вещи! Тем не менее тот факт, что мужчина не одинок, дамочку совершенно не смутил.



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В истерике звонила тете Оле – Пашиной маме. Рыдала в трубку: – Он мне изменял! Он выслушала и сочувственно произнесла: – Юленька, будь мудрой, делай вид, будто ничего не случилось, ну было и было.

Про отца Мамаева:



Пашкин отец Константин Арсентьевич как-то заявил мне открытым текстом: «Да, у моего сына много соблазнов. Он знаменитый спортсмен. Так будет всегда. А ты либо сидишь и помалкиваешь, либо валишь из его жизни».



Пашка со своим отцом, конечно, очень похожи. Прямо один в один. И такой же трехэтажный мат, если вдруг что-то идет не так, как им хочется. Вместо того чтобы отчитывать сына за непристойное поведение, отец закрывал на это глаза. А если тебе все разрешает собственный папа – ничто и никто не может удержать.



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Мамаев-старший как-то при мне говорил сыну: «Запомни – каждая последующая баба хуже предыдущей, неизвестно, какая придет вместо этой твоей Юли, – потом добавил: – Только надо, чтобы она закрыла уже рот и не выступала».



Про безнаказанность:



Член сборной мчит по встречке – его ловит сотрудник ГИБДД. Но узнав, отпускает на все четыре стороны, потому что тот звезда. А безнаказанность рождает вседозволенность.



Про татуировки:



Когда увидела его татуировки, признаться, испугалась. Он и раньше, пока были вместе, делился планами — набить крест во всю спину. Отговаривала — это не кажется мне ни красивым, ни модным: «Зачем так издеваться над собственным телом? Ну уж если так хочется, набей небольшую».



Стал делать тату только после нашего расставания. Но столько набил, что даже страшно: руки, спина и даже шея. Как будто человек вернулся из мест не столь отдаленных.