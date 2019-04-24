«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Последняя надежда «Ливерпуля». LIVE!

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Текстовая трансляция

АПЛ. Турнирная таблица

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21:10. Составы.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Дармиан, Линделёф, Смоллинг, Шоу, Янг, Фред, Перейра, Лингард, Погба, Рашфорд.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Лапорт, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Д. Силва, Б. Силва, Стерлинг, Агуэро.

21:05. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. В роли его ассистентов выступят Скотт Леджер и Саймон Лонг. Резервный рефери – Крейг Поусон.



Манкунианское дерби в первом круге нынешнего розыгрыша чемпионата Англии, состоявшееся в 11 ноября прошлого года, завершилось победой «горожан» со счётом 3:1. В составе «Манчестер Сити» голами отметились Давид Сильва, Серхио Агуэро и Илкай Гюндоган. «Манчестер Юнайтед» ответил точным ударом Антони Марсьяля с пенальти.

21:00. Здравствуйте! Сегодня у нас «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». И это не только крутое дерби, но и решающий матч за звание чемпиона Англии. В футболе, конечно, бывает всякое, но команда Сульшёра последнее серьёзное препятствие для «МанСити». Всё в руках у команды Гвардиолы. Если она выиграет все оставшиеся матчи, то будет чемпионом.

Вот расклады.