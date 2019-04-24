ЦСКА снова в зоне Лиги чемпионов. Впереди – битва с «Краснодаром»

Немного вальяжности

Встреча с «Анжи» расположилась в календарном графике ЦСКА аккурат посередине между двумя важнейшими битвами за Лигу чемпионов – спустя четыре дня после «Локомотива» и за те же четыре – до выезда в Краснодар. Мысли в таких случаях тренерскому штабу могут приходить разные. А не поберечь ли кого-то из основных? А не дать ли шанс парочке резервистов? Все понимали, что вероятность потери очков против бедствующих махачкалинцев ничтожно мала, слишком уж велика разница в классе соперников, да и в мотивации – тоже.

Виктор Гончаренко решил не испытывать судьбу и всё-таки доверился основному составу. Кое-какие точечные изменения в нём были, но все ключевые футболисты, традиционно делающие результат, на поле вышли. За исключением разве что Бекао, который отсутствовал по уважительной причине: отбывал дисквалификацию после восьмой жёлтой карточки. Вместо него появился Васин, успевший на выходных отыграть 45 минут против «Локомотива».

Однако даже при всей видимой мощи состава игра ЦСКА и близка не была искромётной — мотивировать футболистов на сверхскорости и сверхагрессию против слабенького соперника тренерскому штабу оказалось проблематично. На протяжении стартовых 30 минут красно-синие недостаточно быстро передвигали мяч в передней линии, постоянно утыкались в низкий блок обороны «Анжи» и редко проникали в штрафную. Если бы не прекрасное движение Влашича, постоянно напрягавшего соперников дриблингом и, главное, прессингом (первый гол родился благодаря ему), смотрелось бы всё ещё печальнее.

А ещё футболисты ЦСКА порой допускали неряшливые недоработки, стоившие опасных моментов у своих ворот.

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Неудачный эксперимент Гончаренко

Этих моментов у ворот ЦСКА до перерыва набралось два, каждый должен был заканчиваться пропущенным мячом. В обоих случаях трещал левый фланг обороны: на 6-й минуте оттуда пошёл навес во вратарскую на голову Понсе (форвард не смог удачно подставить голову), а на 35-й по этой бровке под углом выбежал один на один Ахъядов. «Армейцев» от неприятностей спас Акинфеев, выскочивший с ленточки и подставивший ногу.



Две перечисленные атаки вовсе не были совпадением: левый фланг стал самой уязвимой зоной команды Гончаренко до перерыва, поскольку на нём неожиданно вышел действовать Сигурдссон. Мы знаем, как прекрасен этот исландец в атаке, но навыки игры в обороне оставляют желать лучшего. Неудивительно, что в перерыве тренерский штаб выпустил на привычную позицию Щенникова, а Сигурдссона отправил в нападение.

Бийол как Вернблум

Ещё одним любопытным решением Гончаренко стал выход номинального опорника Бийола на высокой позиции в центральной зоне. Словенец не принимал участие в подготовительных стадиях атак (этим традиционно занимались Ахметов и Обляков, а ждал мяч ближе к передней линии, где в бой шли габариты и умение работать корпусом при передаче в недодачу. Таким образом ЦСКА хотел повысить пробивную мощь в условиях плотной, не слишком скоростной игре.



Бийолу откровенно не хватало техники работы с мячом, но именно он стал прямым участником двух из трёх самых опасных атак ЦСКА в первом тайме. Сначала Бийол забил, здорово откликнувшись на пас Влашича, затем грамотно открылся в правом полуфланге и выкатил отменную передачу на Сигурдссона на второй темп.



Однако во втором тайме, сделав своё дело в стиле Вернблума, Бийол также переместился на привычную позицию в опорную зону.

Чалов без гола, но с пасом

Вторая половина началась с перестроения ЦСКА на 3-4-3, о котором мы написали выше (ради него Гончаренко убрал с поля висевшего на жёлтой карточке Ахметова), и быстрого гола Сигурдссона. После этого в матче оставались разве что локальные интриги. Одна из них касалась, например, Чалова: сможет ли Фёдор укрепить преимущество в гонке бомбардиров? Но в этот раз молодой нападающий ограничился лишь результативной скидкой.



После результатов в параллельных встречах ЦСКА обогнал «Краснодар» и поднялся с четвёртого места на третье. А, значит, в следующем туре будет очень жарко.

РПЛ. Турнирная таблица