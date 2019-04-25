Суд над Кокориным и Мамаевым. Сегодня они выступят в суде. LIVE

ОНЛАЙН

11:10. Начало заседания было запланировано на 11:00 по московскому времени, но прокурор попала в аварию, поэтому у нас небольшая задержка. Ждём.

11:00. Здравствуйте! Этот эпичный процесс под названием «Суд над Кокориным и Мамаевым» приближается к финишу. Ну, по ощущениям. Все уже устали. Сегодня подсудимые дадут показания перед судом. Сегодня в заседании был перерыв, адвокаты со своими подзащитными готовились к допросу. Впрочем, юристы говорят, что особой подготовки не нужно, поскольку своих показаний подсудимые не меняли с самого начала следствия.

Благодаря нашим героическим корреспондентам вы не пропустите вы не пропустите ни одной важной детали и реплики из зала суда. Настройте периодичность автообновления страницы по своему вкусу и оставайтесь с нами — будет интересно.

Предыдущая серия.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Десятый день. Как это было Самый громкий околофутбольный процесс России XXI века продолжается.

Немного интересных деталей из жизни Павла Мамаева.