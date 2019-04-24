«Вулверхэмптон» – киллер лидеров АПЛ. Вынесли почти всех

«Вулверхэмптон» в нынешнем сезоне стал командой, которую в первую очередь ненавидят лидеры. Победа и ничья с «Челси», победа и ничья с «МЮ», победа над «Ливерпулем» (второй матч не играли), победа и поражение с «Тоттенхэмом». Ничья и поражение пока только с «Сити». Фактически последним, кому не наваляли «волки» оставался «Арсенал»: в первом круге между командами была ничья. Такая статистика в играх с грандами практически уникальна для АПЛ. Лишь дважды до этого «Сандерленд» (96/97) и «Блэкберн» (92/93) смогли победить хотя бы четыре команды из верхней итоговой шестерки.

В этом сезоне у «Вулвс» 13 очков против команд из шестерки, и только «Ливерпуль» с «Манчестер Сити» имеют статистику лучше. Из 10 матчей с лидерами проиграны были только три. Столько же поражений у «волков» в пяти играх с командами из зоны вылета.



«Вулверхэмптон» стал командной, победой 2:1 закончившей магию возвращения Сульшера в «Манчестер Юнайтед». Норвежец назвал то поражение шагом назад.



Унаи Эмери явно боялся этой встречи. Настолько, что перед матчем отказался давать любые комментарии по состоянию своих игроков и составу на игру. «Подождем. Я не скажу, кто в порядке. Не скажу ничего относительно игроков, схемы, заявки, состава.

Сыграет ли Джака? Я хочу сохранить всю информацию до завтра, простите. Это не из-за вас, просто это для нас лучше.



Я делаю это впервые? Иногда хорошо менять привычки. Я так предпочел. Дело не в вас, это ради нашей позиции в таблице», – бубнил Эмери.



И уже в первом тайме стало понятно, что метод баска не очень сработал. «Вулверхэмптон» к перерыву забил три гола, что с ними вообще случилось впервые в истории. При этом последняя победа «волков» над «Арсеналом» была 40 лет назад. И состоялась теперь, потому что все, на что хватило лондонцев – один ответный мяч.

«Вулверхэмптон» проводит свой первый сезон в АПЛ после возвращения, клубом владеет китайская группа инвесторов Fosun, а на трансферные действия серьезно влияет агент Жорже Мендеш. У «волков» большие амбиции на ближайшее будущее, и только победами над лидерами никто ограничиваться не собирается.