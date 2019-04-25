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Новичок «Аякса» извинился за оскорбительные публикации в «Твиттере»

Новичок «Аякса» писал про клуб гадости
Павел Пучков
Фото: twitter.com/FSideNL
Новичок «Аякса» писал о клубе гадости в «Твиттере». Его заставили извиниться
Парень почувствовал себя Гарри Поттером.
Футбол / Лига чемпионов

В «Аяксе» постепенно готовятся к тому, что летом большинство футболистов основы за огромные деньги выкупят топ-клубы. И новичков амстердамцы подписывают уже сейчас. Кьел Схерпен, голкипер «Эммена», с лета начнёт карьеру в «Аяксе». Но первой реакцией фанатов нового клуба был гнев, негатив и даже протест против сделки. Они нашли старые твиты футболиста, в которых он плохо отзывался об «Аяксе».

Содержание твитов было скорее глупым и эмоциональным, чем обидным. «Аякс» – это ******, а не клуб», – примерно такой посыл. Ничего удивительно в этом нет, потому что Схерпену на момент публикации твитов было 11-12 лет. Совсем ребёнок, который толком не понимал, что делает, но уже получил доступ в интернет и социальные сети.

Конфликт с фанатами руководство «Аякса» пока гасит очень талантливо и смешно. Они записали видео, на котором Схерпен сидит за партой и строчка за строчкой выводит от руки одну фразу: «Аякс» – мой любимый клуб в Голландии». Пишет под присмотром Эдвина ван дер Сара и Марка Овермарса, которые в какой-то момент недовольно хлопают по столу и требуют написать ещё 100 строчек.

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Подобное наказание очень популярно в Европе и США – достаточно вспомнить начало заставки «Симпсонов», где Барт из серии в серию пишет на доске извинения. Аналогичное наказание применяли и к Гарри Поттеру, когда он конфликтовал с новой администрацией школы «Хогвартс».

Что касается последствий за опубликованные в детстве твиты, то Схерпен здесь не первый. Пару лет назад ПСВ подписал киберспортсмена Тони Кока. Но почти сразу после объявления о сотрудничестве были найдены старые твиты парня, где он ругает ПСВ и его болельщиков. Спустя три дня Кока уволили. Клуб оправдывался тем, что киберспортсмен и его окружение не предоставили достаточно информации о поведении в интернете к моменту договора о сотрудничестве. Глупые твиты писал и защитник «Хоффенхайма» Джошуа Бренет: он оставлял гомофобные шутки и высказывания сексуального характера, которые потом удалил и долго извинялся.

Но если работа «Аякса» с аудиторией окажется эффективной, это будет отличный пример того, как можно с помощью юмора и грамотной стратегии гасить гнев болельщиков. Опыт, который будет важен для всех клубов мира.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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