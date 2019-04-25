Вот сейчас Сульшеру можно давать новый контракт. И это не сарказм

Два матча. Первый – победа «МЮ» в гостях над «ПСЖ». В соцсетях восторг, шутки про «убийцу с лицом младенца», в комментариях на «Чемпионате» требуют срочно дать Уле-Гуннару Сульшеру полноценный контракт и смеются на Моуринью. Гари Невилл спрашивает у него, где поставить памятник. В эйфории упоминается даже сэр Алекс Фергюсон. «Такие камбэки в духе этого клуба», — скромно говорит Сульшер. Всё прекрасно.

Второй матч – домашнее поражение от «Сити». В соцсетях шутки про «физрука с лицом младенца», в комментариях на «Чемпионате» считают, что так жалок «МЮ» не был никогда (даже при Моуринью). Сульшер скромно говорит, что «МЮ» старался, но проиграл более сильной команды – и вызывает ещё одну порцию комментариев в стиле: «Пшел обратно в свой Мёльде!!!111». И контракт дали зря, и вообще.

И то, и другое несправедливо.

Три года назад Юрген Клопп сказал, что предпочтёт проиграть матч, понимая причины поражения, чем выиграть, не понимая, как так вышло. Эта фраза даёт исчерпывающее представление не о его тренерском стиле, но о его стиле характера. Очень глубокое (особенно по сравнению с его образом рок-н-ролльщика) отношение к жизни, постоянный анализ и перфекционизм в чётко очерченных рамках. Это мощная жизненная стратегия – о чём-то подобном писали Сунь-цзы в «Искусстве войны» и Лиддел Гарт в «Стратегии непрямых действий». Так вот, в соответствии с этим мудрым принципом Клоппа, постоянный контракт Сульшеру должны были дать не после победы над «ПСЖ», а сейчас, после поражения от «Сити».

Абсолютно нелогичная победа в гостях над фаворитом (три случайных гола в одном матче – когда вообще такое было?) – и тренера готовы называть новым Фергюсоном. Нестыдное и объяснимое, причём с долей невезения поражение от фаворита дома – и тренер уже физрук. Но вообще-то вчера он всё делал правильно.

Гвардиола разорвал «Манчестер Юнайтед» и мчится к чемпионству Все подробности матча.

Стартовым планом на матч с «Сити» Сульшер может не то чтобы гордиться, но точно пользоваться в будущем. Этот план учитывал силу гостей в быстрых атаках, превосходство в полузащите, недопустимость ситуаций один в один и нелюбовь «Сити» к дальним ударам.

«Юнайтед» играл в пять защитников, но один из пятёрки (Дармиан либо Линделёф) постоянно выдвигался из линии в полузащиту в прессинг. Ключевая зона – полуфланги, оттуда гостей выжимали как могли. 15 попыток отбора из 30 и шесть перехватов из 12 «МЮ» совершил в полуфлангах на своей половине поля. Линия обороны была задрана достаточно высоко: во-первых, это перестраховка от дальних ударов, но главное – проще убегать в контратаки после смены владения. При том что «МЮ» владел мячом в два раза меньше, чем «Сити», команда сделала на 20% больше длинных вертикальных пасов (55 против 45). Сумасшедшая вертикализация атаки, которая должна была свести как атаку как таковую к минимуму: отбор мяча – пас – удар.

Удары с таким планом получались неопасными: два из штрафной, пять дальних. Но и «Сити» не был близок к голу и никак не конвертировал владение мячом в привычное количество моментов. Сильва, Стерлинг и Зинченко, даже создавая перегруз, не могли добиться полноценной изоляции Силвы на противоположном фланге за счёт отличного движения «МЮ» без мяча. Коридоров для рывков в ситуациях «двухходовка с пасом на третьего» не было. Слалом Стерлинга в конце первого тайма – исключение, но он стал следствием его индивидуальных качеств и стечения обстоятельств, а не командного розыгрыша.

Классный сейв Де Хеа на 42-й минуте после того удара – единственный эпизод, когда ему пришлось выручать в первом тайме. Разные xG-метрики дают разные данные, но все они сходятся в одном: к концу первого тайма команды были примерно равны по созданным моментам, и, мягко говоря, не впечатляли в атаке. Это заслуга качественного оборонительного плана Сульшера.

Всё изменила травма Фернандиньо.

Гвардиола в последних матчах удивлял своими осторожными решениями. Излишняя осторожность в стартовом плане на гостевой матч с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов стоила выхода в полуфинал, срочная замена после гола тому же «Тоттенхэму» в матче АПЛ чуть не лишила «Сити» контроля над игрой. И на матч с «МЮ», где ему нужна была только победа Гвардиола выставил не самый атакующий состав: с Гюндоганом в роли атакующего полузащитника. Но на травму Фернандиньо Гвардиола отреагировал смелым решением.

Он выпустил Сане и перестроил команду. Стерлинг отправился на правую бровку, Гюндоган занял место опорника, а на его позицию перешёл Бернарду Силва. Формально, схема не изменилась, но на самом деле, новое распределение игроков сделало её больше похожей на 4-1-4-1. «МЮ» оказался к такому не готов.

Первые три минуты после замены Фернандиньо – одна затяжная атака левым флангом, бешеный перегруз, в котором приняли участие Сане, Сильва, Зинченко, Лапорт и Гюндоган. За три минуты «Сити» сделал 14 пасов в атакующей трети поля, 12 из них – на левом фланге. И когда после этого пошла атака через правый фланг, Силва наконец оказался в ситуации один в один с мячом и лицом к воротам. Перегруз и перевод – классика Гвардиолы, но в этой атаке мы увидели этот приём как бы в замедленном повторе: трёхминутная атака через левый фланг, откат, быстрая атака справа.

Отсутствие реакции Сульшера на перестроение «Сити» — это действительно его ошибка. И, если вспомнить, как плохо он отреагировал на две травмы к перерыву домашнего матча с «ПСЖ», можно даже сказать, что это его системный недостаток как тренера: он медленно адаптируется к изменениям по ходу матча. Это недостаток, но точно не такой, который определяет профпригодность/профнепригодность тренера.

Пока «МЮ» растерянно пытался приспособиться к изменениям (в их опорной зоне стало намного больше движения), гости забили ещё раз. И снова не классический перегруз, но его элементы, причём на этот раз в ускоренной перемотке. Пока Погба смотрел футбол и не спеша возвращался назад, с осознанием того, что левый полуфланг обороны закрывать и без него есть кому, «Сити» строил атаку 4-в-4. Стерлинг бежал с мячом с полуфланга в центр, а Агуэро скрестил траектории движения и побежал на фланг. Четыре защитника «МЮ» смешным паровозиком побежали в одну сторону, а пас пошёл в другую: на противоположный фланг, по которому бежал забытый Сане. Де Хеа виноват, но паника хозяев при смене вектора атаки показательна.

Кстати, о Де Хеа. Нельзя исключать, что его неуверенная игра связана с переговорами о новом контракте. Но я бы предположил, что у неё есть ещё одно объяснение. Де Хеа всегда здорово играл на линии и всегда был слабоват на выходах. Он не очень хорошо чувствует ворота, когда они далеко. Кроме того, при дальних ударах Де Хеа иногда тратит больше времени, чтобы среагировать, чем при ближних, как будто не очень хорошо понимает, на какое расстояние нужно прыгнуть.

Если это наблюдение верно, то играть с низкой линией обороны при Моуринью ему было проще: перемешаться вдоль линии ворот нужно было практически по самой линии. Атаки соперников развивались ближе к воротам, возможностей терять угол было меньше, это маскировало недостаток. А вот в сборной Испании с её высокой линией обороны Де Хеа никогда не выглядел так надёжно. Стиль Сульшера просто меньше ему подходит.

При счёте 0:2 Сульшер наконец отреагировал. Переход на 3-4-1-2 – это не только размен оборонительного игрока на атакующего. Это ещё и насыщение собственной опорной зоны по всему периметру поля, чтобы лучше контролировать перемещения игроков «Сити» между линиями. Запоздалое, но неплохое решение. Но непонятно, почему при счёте 0:2 весь «МЮ» провалил беговую работу и единоборства. В концовке игроки команды, «в духе которой великие камбэки» (по словам Сульшера) сфолили пять раз за 10 минут, и ещё три раза дали обойти себя на дриблинге – настолько серьёзной была разница в скорости. Глядя на это, болельщики толпой повалили со стадиона. Кажется, у Гари Невилла опять появился повод «быть в ярости» — и он опять будет прав.

Гари Невилл в ярости. Назвал игроков «МЮ» «сорняками» и требует устроить чистку Кажется, Сульшер тоже.

«Сити» выиграл заслуженно, как более сильная команда с большим количеством возможностей для изменения по ходу матча. Но Сульшер проиграл Гвардиоле достойно: с нетрусливым планом, сдерживая соперника до тех пор, пока вынужденная замена Фернандиньо радикально не изменила ситуацию. К тому же, «МЮ» наказали буквально сразу, через три минуты: успеть сориентироваться было действительно трудно. Уле проиграл именно так, как предпочитает проигрывать Клопп: по объективным причинам, которые легко поддаются логическому объяснению.

Учитывая, что так называемый «медовый месяц» в его отношениях с командой давно прошёл (в последнее время Уле перешёл практически на риторику Моуринью в отношении своих игроков), этот матч – хороший показатель его тренерских возможностей. Он не гений, каким казался в первый месяц. Но и проблема не в нём. «МЮ» нужен не столько очередной тренер, сколько большая чистка. И директор, который будет заниматься футбольными делами команды, а не финансовыми. Это давно на поверхности, просто сейчас об этом заговорил уже Гари Невилл в прямом эфире на Sky Sports. Может, теперь кто-то услышит.

В материале использованы данные Opta и Understat.

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