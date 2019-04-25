Украинский клуб собрал 15 бразильцев. Зачем ему столько?

Если вы не следите за чемпионатом Украины, то наверняка упустили: «Шахтёр» уже давно не самая «бразильская» команда УПЛ. Хотя в составе «горняков» до сих пор 12 уроженцев Бразилии. С этого года самая латиномериканская масштабная диаспора – в ФК «Львов» (6-я команда в чемпионате Украины). Она с 2019 года насчитывает 15 бразильцев! При этом регламент УПЛ допускает нахождение на поле во время матча не более семи иностранцев от одной команды (статья 13, пункт 21).

В июле прошлого года гендиректор «Львова» Андрей Панькив сформулировал курс:



– Идея пригласить бразильцев не новая, её предложил донецкий «Шахтер» лет 15 назад, когда сделал ставку на мастеровитых бразильцев, заиграл их в клубе, а потом удачно продал. На этом можно зарабатывать деньги. Это как бизнес-проект. Мы хотим пойти еще дальше и открыть свою школу в Бразилии, которая будет искать молодых талантов в этой стране. Там будут работать наши тренеры, по нашей системе. Затем будем их забирать в свою команду, – рассказал Панькив в интервью footballua.tv.



Тогда же, в июле прошлого года, «Львов» возглавил бразильский тренер Жилмар. Он был хорошо известен на Украине по работе в запорожском «Металлурге» и «Волыни». Жилмар свободно говорит по-русски и женат на украинке Оксане. Как рассказывал тренер, она готовит ему борщ с салом, и он всерьез занимается получением украинского гражданства. Sportarena указывала: Жилмар не скрывает, что занимается агентской деятельностью, привлекая бразильцев, а Панькив отмечал, что у Жилмара есть своя детская академия в Бразилии.

– Обещаю всем фанатам клуба, жителям Львова и людям, которые любят футбол, что у нас будет второе-третье место в чемпионате, – сказал Жилмар когда его назначили. Правда, проработал он лишь 42 дня. Уже в августе первый темнокожий тренер в истории чемпионата Украины был уволен.

Впрочем, курс на бразильцев сохранился. Их число в начале этого года возросло до 15 человек. Кроме того, женскую команду «Львова» пополнили бразильянки.

Генеральный директор «Львова» объяснил, что задумку с школой в Бразилии удалось реализовать: – У нас функционирует учебно-тренировочный центр «Львов» (Сан-Паулу), в его работе задействованы как бразильские, так и украинские специалисты. Задачей центра является селекция футболистов с их последующим ознакомлением с игровым стилем ПФК «Львов» и адаптацией к особенностям украинского футбола. Лучшие игроки центра по итогам учебно-тренировочных циклов получают шанс показать свои качества в ПФК «Львов». Также «Львов» тесно сотрудничает с бразильским футбольным клубом «Палмейрас», – рассказал Панькив в интервью «Сегодня».

«R.I.P. Ракицкий – для украинского болельщика ты умер» Как Украина отреагировала на переход защитника «Шахтёра» в «Зенит».

В Европе только в одном клубе больше бразильцев, чем во «Львове». Первой по этому показателю остается португальская «Брага», в которой 19 выходцев из этой страны: 13 человек в первой команде, плюс натурализованный Диего Соуза и еще пять человек во второй команде. В Португалии бразильцы не считаются легионерами. Третье место среди самых «бразильских» клубов Европы (после «Браги» и «Львова»), по данным Transfermarkt, занимает «Шахтер».