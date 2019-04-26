Роналду ждёт Гвардиолу в «Юве». Это вообще реально?

Аллегри — всё? Перестановки в «Ювентусе», Промес борется за попадание в Лигу чемпионов, а «Спартак», похоже, уже нет — обзор событий дня.

«Севилья» разгромила «Райо Вальекано», один из мячей забил Промес

Завершился матч 34-го тура испанской Примеры между «Севильей» и «Райо Вальекано». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Победу в игре со счётом 5:0 одержали хозяева.

Первый мяч в матче был забит бывшим игроком «Спартака» Квинси Промесом на 55-й минуте. Уже через две минуты Мунир Эль-Хаддади закрепил преимущество своей команды. На 62-й минуте он же довёл счёт до крупного. На 70-й минуте четвёртый гол в ворота гостей забил Виссам Бен-Йеддер. Точку в игре поставил Бриан Хиль на 86-й минуте.



«Севилья» поднялась на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Хоакина Капарроса набрала 55 очков. «Райо Вальекано» занимает последнее 20-е место, имея в активе всего 28 очков.

«Спартак» потерпел разгром в матче с «Арсеналом»

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московский «Спартак». Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.



Автором первого мяча стал нападающий Эванс Кангва, отличившийся на 6-й минуте после передачи полузащитника Кирилла Комбарова. В середине первого тайма хавбек Сергей Ткачёв увеличил преимущество «оружейников», голевой пас отдал полузащитник Резиуан Мирзов. На 37-й минуте Мирзов довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти.



Беспроигрышная серия тульской команды в чемпионате России достигла восьми матчей (пять побед и три ничьи). Красно-белые потерпели третье поражение в последних четырёх встречах.



«Спартак», набрав 39 очков, занимает пятое место в турнирной таблице российского первенства, «Арсенал» (38) — шестое.

Вместо бесковского футбола – дворовый. «Спартак» разгромлен в Туле Кононов унижен. Теперь вместо него можно назначать Черевченко.

«Справляюсь ли я с ролью главного тренера? Да!». Кононов после 0:3 в Туле Главный тренер красно-белых просит журналистов прекратить вешать на уши лапшу и не считает, что у команды всё плохо.

Роналду хочет, чтобы Гвардиола возглавил «Ювентус»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет, чтобы руководство клуба пригласило на пост главного тренера команды наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, сообщает Marca.



Сейчас «Ювентус» возглавляет Массимилиано Аллегри, однако туринцы могут расстаться с итальянским специалистом уже предстоящим летом. Руководство недовольно выступлением команды в Лиге чемпионов и считает, что назначение нового специалиста может помочь ей добиться успеха в еврокубках.

Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Под руководством испанца «горожане» стали чемпионами английской Премьер-лиги, два раза выиграли Кубок английской лиги и завоевали Суперкубок Англии.

Роналду составил список трансферов для «Ювентуса». В нём – Иско и Варан Об этом и многом другом – читайте в дайджесте событий дня.

В «Челси» отреагировали на непопадание Азара в сборную сезона АПЛ от PFA

Лондонский «Челси» на своём официальном сайте выступил с заявлением относительно непопадания нападающего Эдена Азара в символическую сборную нынешнего сезона английской Премьер-лиги по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).



«Наш номер 10 проводит выдающийся сезон, полный запоминающихся выступлений и моментов. Его непопадание в сборную сезона по версии PFA стало для нас неожиданностью. Его статистика не могла пойти против него при голосовании. Эден проводит лучший сезон в Премьер-лиге с точки зрения результативных действий и занимает первое место по сумме голов и передач среди всех футболистов первенства. Ещё один гол позволит ему превзойти свой лучший результат, а по передачам он уже установил личный рекорд за время выступления в Англии», — говорится в сообщении «Челси».

В нынешнем сезоне АПЛ Азар провёл 34 матча, в которых отметился 16 голами и 13 результативными передачами.

Матч «Динамо» — «Арсенал» на 99% пройдёт на новой арене бело-голубых

Матч 30-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Арсеналом» с вероятностью 99% состоится в Москве на стадионе в Петровском парке. Об этом на пресс-конференции сегодня сообщил председатель комиссии Российского футбольного союза (РФС) по сертификации стадионов Александр Зорков. Встреча пройдёт 26 мая.



«Вероятность проведения матча „Динамо“ — «Арсенал» на стадионе в Петровском парке — 99%. По регламенту, за 10 дней должен приниматься футбольный газон. По нашим данным, рост травы идёт интенсивно, пошло укрепление корневой системы, после прошивки поле будет готово для того, чтобы принять матч 26 мая. Конечно, решение будет принимать комиссия, но оно, думаю, будет положительным", — цитирует ТАСС Зоркова.