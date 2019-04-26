Спартаковский разгром и армейское единение. Лучшие фото 25 тура РПЛ

Миранчуки на трибуне, «горлопы» и «нищеброды» и цитата Старостина — в фотообзоре тура.

Разгром тура

Футболисты «Арсенала» в заключительном матче 25-го тура нанесли разгромное поражение московскому «Спартаку» со счётом 3-0.

Цитата тура

В матче с тульским «Арсеналом» болельщики красно-белых подготовили баннер с цитатой Николая Старостина: «Спартаковцы – те, кто в игру вкладывают душу»

Юбилей тура

Защитника ЦСКА Георгий Щенников перед матчем против махачкалинского «Анжи» поздравили с 300-ой игрой за армейский клуб.

Гости тура

На матче ЦСКА – «Анжи» болельщики армейцев чествовали чемпионов КХЛ 2018/19. На поле стадиона вышли капитан хоккейного клуба Сергей Андронов и Михаил Пашишни. После матча игроки отправились в раздевалку футбольного ЦСКА. ID 21541

Фото: pfc-cska.com

Поздравление тура

Артём Дзюба поздравил сына с Днем рождения, написав на футболке поздравления.

Фото: fc-zenit.ru

Душ тура

Дмитрий Баринов решил охладиться во время жаркого противостояния между «Ростовом» и «Локомотивом».

Фото: fclm.ru

Подкол тура

Болельщики «Зенита» подкололи своих соперников, перефразировав недавнее граффити динамовцев.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

«Историческая» победа

Игроки «Енисея» добыли заветные 3 очка, одержав победу над «Оренбургом».

Фото: фк-енисей.рф

Встреча тура

Юрий Сёмин и Валерий Карпин всегда тепло приветствуют друг друга перед началом матча.

Фото: fclm.ru

«Горлопаны» и «нищеброды» тур

Болельщики «Спартака» с юмором отнеслись к статье на официальном сайте, сделав шарфы с надписями «горлопаны» и «нищеброды»

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Миранчуки Миранчукам

Креативные болельщики из Ростова придумали новый способ заполучить футболку игрока, прикинувшись им самим.

Фото: fclm.ru

Радость тура

26-ой тур отметился множеством голов и еще большим количеством эмоций

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Дзюба лучший

Артёма Дзюбу наградили за лучшего игрока 24-го тура РПЛ.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Огорчение тура

Магомед Адиев никак не может выправить ситуацию в махачкалинском клубе

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вопрос тура

Виктор Гончаренко обращается к резервному судье Сергею Карасёву по спорному эпизоду.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Пиротехническое шоу тура

На выезде в Туле спартаковские фанаты всегда отмечаются зажженными фаерами и сломанными креслами.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Пас тура

Эффектный пас в полете пяточкой отдал Фёдор Чалов.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Подкат тура

Соломон Кверквелия не жалеет никого и всегда идет в жёсткий подкат.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Дети тура

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»