Спартаковский разгром и армейское единение. Лучшие фото 25 тура РПЛ

Разгром тура
Футболисты «Арсенала» в заключительном матче 25-го тура нанесли разгромное поражение московскому «Спартаку» со счётом 3-0.
Цитата тура
В матче с тульским «Арсеналом» болельщики красно-белых подготовили баннер с цитатой Николая Старостина: «Спартаковцы – те, кто в игру вкладывают душу»
Юбилей тура
Защитника ЦСКА Георгий Щенников перед матчем против махачкалинского «Анжи» поздравили с 300-ой игрой за армейский клуб.
Гости тура
На матче ЦСКА – «Анжи» болельщики армейцев чествовали чемпионов КХЛ 2018/19. На поле стадиона вышли капитан хоккейного клуба Сергей Андронов и Михаил Пашишни. После матча игроки отправились в раздевалку футбольного ЦСКА. ID 21541
Поздравление тура
Артём Дзюба поздравил сына с Днем рождения, написав на футболке поздравления.
Душ тура
Дмитрий Баринов решил охладиться во время жаркого противостояния между «Ростовом» и «Локомотивом».
Подкол тура
Болельщики «Зенита» подкололи своих соперников, перефразировав недавнее граффити динамовцев.
«Историческая» победа
Игроки «Енисея» добыли заветные 3 очка, одержав победу над «Оренбургом».
Встреча тура
Юрий Сёмин и Валерий Карпин всегда тепло приветствуют друг друга перед началом матча.
«Горлопаны» и «нищеброды» тур
Болельщики «Спартака» с юмором отнеслись к статье на официальном сайте, сделав шарфы с надписями «горлопаны» и «нищеброды»
Миранчуки Миранчукам
Креативные болельщики из Ростова придумали новый способ заполучить футболку игрока, прикинувшись им самим.
Радость тура
26-ой тур отметился множеством голов и еще большим количеством эмоций
Дзюба лучший
Артёма Дзюбу наградили за лучшего игрока 24-го тура РПЛ.
Огорчение тура
Магомед Адиев никак не может выправить ситуацию в махачкалинском клубе
Вопрос тура
Виктор Гончаренко обращается к резервному судье Сергею Карасёву по спорному эпизоду.
Пиротехническое шоу тура
На выезде в Туле спартаковские фанаты всегда отмечаются зажженными фаерами и сломанными креслами.
Пас тура
Эффектный пас в полете пяточкой отдал Фёдор Чалов.
Подкат тура
Соломон Кверквелия не жалеет никого и всегда идет в жёсткий подкат.