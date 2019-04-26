Символическая сборная 25-го тура РПЛ

В символическую сборную по версии «Чемпионата» включаются самые полезные игроки тура РПЛ. В 25-м туре «Арсенал» разгромил «Спартак» со счётом 3:0, «Зенит» классно разобрался с «Динамо» и приблизил чемпионский титул, а «Краснодар» выключил себя из борьбы за золото, сыграв вничью с «Ахматом».

Ярослав Годзюр, «Урал»

Тур оказался довольно скудным на вратарские спасения – даже в матчах, где команды из верхней шестёрки теряли очки, побеждавшие коллективы переигрывали фаворитов, а не спасались благодаря голкиперам. Годзюр же сделал пять сейвов, в том числе после удара Шейдаева из вратарской в противоход на 50-й минуте: это позволило «Уралу» взять невероятно важные три очка в Самаре.



Кирилл Комбаров, «Арсенал»

Правый фланг туляков «Спартак» бомбил большую часть матча, а крайние защитники «Арсенала» зачастую должны были очень своевременно действовать против крайних нападающих «Спартака», которые могли смещаться с флангов, потому что полузащитники хозяев получили ориентировки по полузащитникам гостей. Кирилл здорово проявил себя в обороне (по 4 отбора и перехвата) и неплохо отыграл в атаке, записав на свой счёт голевую передачу.



Андрей Семёнов, «Ахмат»

Один из двух ударов Семёнова со стандартов закончился голом, который открыл счёт и позволил «Ахмату» взять очко в матче с «Краснодаром». Помимо забитого мяча Андрей отметился хорошим продвижением мяча вертикальными пасами (19 передач вперёд из 40) и надёжной игрой в обороне – пусть у Семёнова не было очень много работы благодаря полузащите своей команды, девять перехватов и один отбор он сделал.



Егор Сорокин, «Рубин»

Ещё один забивший со стандарта центральный защитник. Сорокин пасовал вперёд ещё лучше, чем Семёнов (30 передач из 58), при этом сделал одну точную передачу в штрафную, а также три перехвата и два подбора, позволив «Рубину» заработать очки впервые за три тура.



Юрий Жирков, «Зенит»

Ветеран не обращал внимания на возраст и вспахивал всю левую бровку, подключаясь очень высоко по флангу – «Зенит» старался предоставить Юрию свободу, стягивая «Динамо» в центр или на противоположный фланг. Идея удалась: Жирков сделал голевую передачу и несколько раз опасно кроссил, а также здорово собирал подборы.

«Динамо» сыграло с «Зенитом» в пять защитников. Дзюбу не удержали даже двое Сергей Семак переиграл Дмитрия Хохлова, а победный гол забил Дзюба.

Джефферсон Фарфан, «Локомотив»

Два мяча перуанца позволили команде Сёмина набрать три очка против традиционно неуступчивого, особенно в матчах с фаворитами, «Ростова». Фарфан стабильно получает в разы больше моментов, чем кто-либо из одноклубников, благодаря своему движению: в этом матче он пять раз бил из штрафной. Найти четыре возможности нанести удар против «Ростова» с игры – дорогого стоит.



Вильмар Барриос, «Зенит»

Колумбиец практически каждый тур был очень близко к сборной тура – после матча с «Динамо» не включать его уже было бы преступлением. Помимо стандартно качественной работы в обороне (два отбора, четыре перехвата и хорошая игра на подборах) Вильмар отлично понял смену тактики от Семака в перерыве. Барриос стал играть во второй линии, когда «Зенит» был с мячом, перегружал центр поля «Динамо» – благодаря этому «Зенит» получил ещё больше свободы на флангах, что привело к голам и победе.



Сергей Ткачёв, «Арсенал»

Полузащитник провёл очень сильный матч во всех аспектах. Без мяча Ткачёв чётко выполнял тренерскую установку и здорово контролировал полузащитников «Спартака». Оборонительные цифры Сергея – в порядке: четыре отбора и шесть перехватов. Четыре перехвата – на чужой половине; благодаря этому «Арсенал» мог опасно контратаковать. В атаке у Ткачёва две передачи в штрафную, три ключевых паса, крутые переводы, разрезающие передачи и гол.



Резиуан Мирзов, «Арсенал»

На самом деле, выделить кого-то одного из атакующих игроков «Арсенала» в этом матче сложно. Состав сборной тура в целом получается очень атакующим, потому что многие нападающие здорово себя проявили – сюда не влезли, например, Миранчук и Азмун. Мирзов же измучил правый фланг «Спартака», сделал две ключевые передачи, отдал голевую и забил с пенальти, который сам же и заработал – и мог заработать ещё один.

Артём Дзюба, «Зенит»

Дзюба забивает второй матч подряд – неплохо после длительного застоя. Впрочем, Артём почти в каждом матче здорово помогал как цепляться за длинные передачи, так и участвовал в позиционных атаках, классно смещаясь в нужные зоны. В первом тайме против «Динамо» Артём постоянно перегружал полуфланги, чтобы «Зенит» получал больше пространства на краях, а во втором тайме нападающий стал чаще нагружать штрафную – так он забил первый мяч и принял участие во втором, не коснувшись мяча.



Александр Соболев, «Енисей»

Команде Аленичева уже вряд ли что-то может помочь, но победа над «Оренбургом» всё равно очень знаковая. Гости выиграли сначала у ЦСКА, а затем – крупно – у «Ростова», но Соболев голом с пенальти и голевой передачей смог создать сенсацию. Александр был активен весь матч – он нанёс пять ударов (четыре из штрафной), сделал три ключевые передачи и пять обводок.



Главный тренер – Игорь Черевченко, «Арсенал»

Туляки разгромили «Спартак» Кононова, не дав создать вообще ничего с игры. Черевченко не стал принципиально менять схему или тактику, но жёсткие персональные ориентировки по полузащитникам «Спартака» вкупе с небольшой доработкой плана (поправка на роль Фернандо) позволили сдержать гостей. «Арсенал» не отсиживался у своих ворот, часто входил в штрафную гостей и создавал голевые моменты – команда Черевченко победила заслуженно.