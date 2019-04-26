Гнутая линия Кононова. «Спартак» играл так, будто сливает матч

Хуже, чем просто безволие. Ещё один тренер близок к увольнению.

На матче с «Енисеем» болельщики «Спартака» продиктовали клубу новые правила жизни, но баннер «Неудачу можем понять – безволия не простим» выглядел в достаточной мере пустословным. Дело в том, что само безразличие в футболе практически недоказуемо и является эфемерной категорией, не зависящей даже от счёта. Уступить 0:5 может каждый, но, чтобы вот так доиграться до отвращения у публики, нужно быть настоящим мастером и артистом.

Черта безволия

Малодушные матчи были у каждого тренера «Спартака». У Старкова – с ФК «Москва» с 3:0 в 3:3. У Федотова – бесхарактерные 0:3 от «Химок». У Черчесова – безнадёжные 1:5 с ЦСКА. У Лаудрупа – тряпичные 0:3 от «Динамо». У Эмери — истеричные 1:5 от того же «Динамо». У Карпина – жуть с «Тосно» из второй лиги. У Аленичева – слив АЕКу. У Карреры – бездушный второй тайм с тульским «Арсеналом», завершивший и так печальный двухмесячный отрезок с вылетом из Лиги чемпионов и двумя натужными, минимальными победами над аутсайдером «Енисеем» и «Черноморцем» из второй лиги. Во всех этих случаях ощутимое безволие команды несло за собой увольнение тренера. И неважно, поддерживали его болельщики или нет. На матче с «Арсеналом» рядом с этой точкой профессиональной точкой оказался и Кононов.

В Туле у тренера «Спартака»получилось только с журналистами. Он был зол, дерзок, стискивал зубы и демонстрировал бойцовские качества, которых мы вообще не видели у команды. Кононов был чёток, надёжен в обороне и вовремя переходил во встречную атаку.

— Послушайте, сегодня «Арсенал» победил заслуженно, — перебил он журналиста, назвавший спартаковскую весну ужасной. — А вы сейчас навешиваете на уши лапшу, что у нас всё плохо. Бывают матчи, где команда проигрывает с таким счётом, но мы старались и будем гнуть свою линию.

Вместо бесковского футбола – дворовый. «Спартак» разгромлен в Туле Кононов унижен. Теперь вместо него можно назначать Черевченко.

Линия Кононова

Так какую же линию старалась гнуть команда Кононова в «Туле»? Судя по игре – как минимум оборонительную. Если задачей на матч было предоставить сопернику максимум простых возможностей для гола, то «Спартак» и впрямь действовал очень старательно. Уже на 18-й секунде матча Аиртон эвакуируется из эпизода, а между Гапоновым и Джикией образуется такая дыра, что в неё мог бы поместиться танк со всем «Арсеналом».

В течение 7 секунд — за это время можно пробежать от штрафной до штрафной — никто не обращает внимания и на гуляющего по опорной зоне Джорджевича, который в итоге без помех бьёт с 8 метров.

Провал приходится, ещё раз напомним, на 25-ю секунду матча.

Проходит 5 секунд. Теперь полигон уже между Джикией с Комбаровым. Мяч перелетает через голову высоко поднявшегося и нескоростного крайка, закручивается в штрафную к воротам, но подстраховки просто нет, потому что центральные защитники неожиданно сконцентрированы на Джорджевиче.

В итоге Джикия поздно реагирует, но в перспективе всё же ещё может достать форварда, находящегося под острым углом, однако задачу Кангве упрощает Максименко, бросающийся на выход и открывающий ворота целиком.

Через пять минут при обороне 6 в 2 в центральные защитники «Спартака» оставляют между собой такую дырень, что Джорджевичу с Ткачёвым не нужно даже стараться, чтобы в неё зайти.

Посмотрите с другого ракурса. Сложно поверить, что на уровне РПЛ возможны три настолько жутких и простых провала за 10 минут, где одной из команд в любых фазах игры и из любой позиции достаточно просто отдать передачу вперёд, чтобы заработать выход 1 в 1.

Проходит ещё 10 минут – и теперь перед нами позиционная атака. Семь игроков «Спартака» находятся в пределах своей штрафной, но в зоне между Аиртоном, Гапоновым и воротами можно припарковать самолет. После лёгкого паса Мирзова оторвавшийся от Гулиева (впрочем, в такой ситуации должна была работать подстраховка и передача игрока) Ткачёв забьёт второй мяч. Игра уже будет практически сделана.

Но вплоть до третьего мяча «Спартак» так и не изменится. 34-я минута. Опять мяч на фланге, Комбаров не успевает накрыть, Джикия его не страхует, Гапонов не выходит, создавая космическое пространство в центре, и очевидный пас на Кангву вновь создаст ситуацию 3 в 2.

Впрочем, здесь игрок «Арсенала», вероятно, опасается вне-игры, поэтому делает кросс на дальнюю, но и там у Мирзова есть масса вариантов для гола. Он выбирает дриблинг и подставляется под заполошного Аиртона.

3:0, игра окончена, дальше можно не смотреть.

Грань стратегии

За время получасового просмотра матча у любого человека должны возникать вопросы к Кононову. Итак, он говорит, что «Арсенал» был хорош, но его команда старалась, поэтому не нужно вешать лапшу на уши, рассказывая, что в «Спартаке» всё плохо. Разбираем.

1. «Арсенал» хорош? Да. Команда сбалансированна и сыгранна, футболисты понимают манёвры друг друга и находят свободные зоны. Но это получается ещё лучше, когда соперник практически не оказывает сопротивления.

2. «Спартак» старался? Наверное, да, особенно если задачей на матч было дать Максименко практику по выходам 1 на 1 (их у «Арсенала» получилось примерно 6 за матч) и параллельно не получать жёлтые карточки. При полном разгроме предупреждений у москвичей – ноль.

3. В «Спартаке» всё хорошо? Если да, то у Кононова пока всё плохо как у тренера. Причём здесь нужно рассматривать именно характеристики менеджера.

Представительские функции менеджера не выполняются даже в простых вещах. Кононов обжигается на обещаниях и оказывается не в состоянии даже решить проблемы с игнором игроков в микст-зоне. После «Ростова» он пообещал, что такого больше не повторится, но с «Енисеем» практически вся команда вновь ушла другим путём.

Об анализе и тактике после «Арсенала» и говорить стыдно. Похоже, Кононов ставит футбол, не обращая внимания не только на соперников, но и на качества собственных футболистов, из-за чего те выдают дикие матчи, так похожие на слив…

Отдельных слов заслуживает и тренер по физподготовке Стергиос Фотопулос. За время его работы в «Спартаке» травмировались (не учитывая повреждения в результате явного контакта) Селихов (спина), Жиго, Боккетти, Кутепов, Мельгарехо, Фернандо, Адриано, Зе Луиш – минимум 7 чистых игроков стартового состава. Впрочем, это не так удивительно, если навести справки и неожиданно узнать, что в прошлом году специалистом были недовольны даже в «СКА-Хабаровск».

«Справляюсь ли я с ролью главного тренера? Да!». Кононов после 0:3 в Туле Главный тренер красно-белых просит журналистов прекратить вешать на уши лапшу и не считает, что у команды всё плохо.

Похоже, прямо сейчас, слыша от тренера о потоках грязи в адрес команды, мы наблюдаем и психологический надлом. Ведь за небольшим исключением та же пресса оказывала Кононову доверие и с интересом следила за избранной им стратегией.

Но сейчас пришло время отвечать за результат. И ему, и руководству клуба, ещё осенью определивших цели для команды. До Лиги чемпионов не так далеко – всего 5 очков отставания, самый лёгкий календарь и целых 5 туров. Если «Спартак» справится или покажет прогресс в игре – тогда да, Кононова можно будет назвать молодцом, который всё-таки загнул до конца свою линию. Если нет, то ему и всем причастным в «Спартаке» больше не место.