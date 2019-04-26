Бэйла покупали за рекордные деньги. Сейчас он никому не нужен

Шесть лет назад мадридский «Реал» выступил в привычном стиле и подкосил трансферный рынок покупкой Гарета Бэйла. Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви сделал всё, чтобы его лучший игрок был продан за мировой рекорд футбольного рынка на тот момент. 100 млн евро сейчас кажутся нормальной суммой за топ-футболиста, а в 2013-м это казалось безумием.

Тем более что за следующие шесть лет Бэйл толком не провёл ни одного сезона на эту сумму. Были яркие матчи и важные голы, но ровно отыграть хотя бы год валлиец не смог. До этого сезона все объясняли это присутствием в «Реале» Криштиану Роналду. Тот ушёл, но Бэйл не стал играть лучше, не превратился в лидера.



В марте в Мадрид вернулся Зинедин Зидан, которому руководство пообещало перестройку команды ближайшим летом. Бэйл и в прошлом много конфликтовал с Зизу из-за нехватки игровой практики, а сейчас Гарет окончательно превратился в игрока ротации и за весну лишь дважды провёл полный матч.

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Летом «Реалу» понадобится много денег, поскольку трансферные амбиции клуба огромны. Кого-то в любом случае придётся продавать, и Флорентино Перес рассчитывал, что Бэйл в последний раз поможет ему, уйдя за хорошие деньги. Но испанская газета AS сообщает, что валлиец собирается остаться в клубе. Представитель футболиста встретился с руководством «Мадрида» и услышал, что клуб не будет препятствовать уходу Бэйла. Сразу после этого агент выступил в СМИ с заявлением, что его клиент «очень счастлив в «Реале» и будет здесь столько, сколько это нужно клубу».



Понятно, что всё это игра и спектакль, цель которого в создании давления на клуб и усложнение любых будущих переговоров. Дополнительно всё для Флорентино Переса осложняется тем, что за Бэйлом нет очереди из претендентов. По информации испанской прессы, на данный момент ни один европейский клуб не обозначил интерес к Гарету. Притом что Перес надеялся скинуть футболиста не меньше чем за 130 млн евро. Всех потенциальных покупателей смущают такие запросы за футболиста, который за последние 6 сезонов получил 22 травмы. Плюс зарплата у Бэйла сейчас составляет 15 млн евро – столько 30-летнему футболисту платить в Европе не хотят.



Поэтому самым реальным вариантом сейчас становится не продажа, а обмен Бэйла на другого топ-футболиста из числа тех, в которых заинтересованы Зидан с Пересом. И наиболее часто говорят о том, что «Реал» вот-вот выйдет с предложением на «Манчестер Юнайтед». Мадридцы хотят забрать Поля Погба, а взамен предложить Бэйла и какое-то небольшое количество денег дополнительно.

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Информационная подготовка сделки уже началась. Легендарный французский опорник Клод Макелеле, игравший в прошлом за «Реал», уже выступил с соображениями о том, что Погба обязательно будет успешен в Испании.

Французское издание L’Equipe несколько дней назад вышло с инсайдом о том, что Поль уже поговорил с партнёрами по «МЮ» и сообщил им о желании покинуть клуб. Полузащитника раздражает давление, которое оказывают на него в Англии. Плюс он хочет постоянно играть в Лиге чемпионов, а у «Юнайтед» пока нет гарантий участия в турнире на следующий сезон. Это, кстати, ещё и лишает Погба 25% зарплаты – таковы условия контракта.



Одновременно Погба и Зидан давно и много говорят друг о друге только хорошее. И полузащитника называли в числе трансферных целей «Реала» в первый период работы Зизу, а после его возвращения слухи усилились. Мино Райола, агент Погба, также никогда не упустит возможность заработать на подъёмных от перехода своего клиента в новый клуб. Так что Бэйл, в своё время ставший участником самого дорогого трансфера в футболе, совсем скоро может поучаствовать и в самом дорогом обмене.