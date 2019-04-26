«Сумы» обвиняли в коррупции, а те отобрали очки у лидера. Их вратарь — Зеленский

Есть такой украинский клуб — «Сумы». Играет в первой лиге, но и там ничего у него не получается.

Два раза за сезон влетели по 0:6, ещё два — по 0:7. Налетались так, что разница мячей теперь составляет 18:57 (минус 37). Не будь по соседству «Зирки» с разницей минус 51, бороться бы клубу «Сумы» за выживание.

Так вот, эти «Сумы» на прошлой неделе выдали настоящую сенсацию. Отобрали очки у клуба «Оболонь-Бровар», претендующего на выход в высшую лигу. Теперь шансов на повышение у соперника куда меньше.

10 млн евро за несколько сезонов

Можно бы подумать: ну что тут такого? Ну сыграл аутсайдер выше своих возможностей — бывает.

Да вот только «Сумы» недавно лишили профессионального статуса. Ещё нескольких футболистов клуба отстранили от футбола пожизненно.

«Согласно решению КДК, ПФК «Сумы» за манипулирование результатами матчей лишен профессионального статуса. Команды клуба будут исключены из всех соревнований, в которых принимают участие», — отчитались в ФФУ по поводу своего решения.

Более 10 млн евро — столько заработал украинский клуб за сдачу примерно 20 игр на протяжении нескольких сезонов. Например, матч с «Колосом» (0:6). Самый треш можно посмотреть со второй минуты.

Вот что сказал председатель комитета ФФУ по этике Франческо Баранка.

«Сумы» занимались двумя видами матч-фиксинга – подкуп арбитров или соперника. После этого делали ставки на свою победу. Тогда «Сумы» побеждали, а ставка приносила прибыль. Но когда не платили арбитрам и уступали, то играли против себя на контору. Делали деньги на этом. То есть «Сумы» зарабатывали и на своих победах, и на своих поражениях».

Что ж, это многое объясняет. Например, ещё одну видеозапись с матча.

Также стало понятно, почему за пару недель до решения ФФУ президент клуба Сергей Ващенко анонсировал снятие команды с чемпионата.

В прессу забросили стандартный слушок про «финансовые проблемы», а ещё раньше клуб затеял обновление состава. И набрал целую группу любителей.

Можно вспомнить ещё и то, что до «Сум» тот же Ващенко был президентом «Кобры» из Харькова. Клуба, который в этом сезоне тоже снялся с турнира.

Будущее, которое не наступило

А ведь «Сумам» в разные времена светило беззаботное будущее. В начале 2000-х там построили классный стадион, который вмещает более 20 тыс. зрителей.

Открыли его к 10-летнему юбилею независимости Украины. Так и назвали — «Юбилейный». Он до сих пор в порядке.

В 2013-м в городе планировала открытие собственной академии сама «Барселона». А ещё недавно, в 2017-м, появились инвесторы из Китая. Спонсоры решили вкладывать в клуб до конца сезона с возможной перспективой на продление отношений. Сразу же появилась цель выйти в высшую лигу Украины, под которую пригласили тренера Владимира Лютого.

Лютый покинул клуб через несколько месяцев. Правда, китайцы ушли ещё раньше. Объяснять никто ничего не стал, а «Сумы» быстро нашли другой источник дохода.

Почему «Сумы» ещё играют?

Получив наказание, «Сумы» подали апелляцию на решение о лишении профессионального статуса. Пока будут копаться с бумажками, команда спокойно доиграет сезон. Может, и заработать что-то получится.

Но то ли у футболистов внутри что-то ёкнуло, то ли клуб попал под внушительный колпак — «Оболони» (5-е место лиги) они не слили. И во второй раз за сезон сыграли на ноль.

Во многом помог юный Никита Зеленский — вратарь, пришедший в команду совсем недавно.

На фоне выборов президента Украины разве не идеальная история? Молодой неопытный парень врывается в самый коррупционный клуб лиги и неожиданно помогает добиться успеха. После той игры его однофамилец стал президентом страны. А «Сумы» теперь опять проигрывают.