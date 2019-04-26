Сколько работали тренеры «Спартака» после поддержки от руководства. Разбор

После поражения со счетом 0:3 от тульского «Арсенала» совет директоров «Спартака» объявил об уходе вице-президента Измайлова и спортивного директора Родионова по окончании сезона. Вместе с тем, руководство красно-белых выразило поддержку действующему тренеру Кононову.

Мы вспомнили, как долго работали тренеры «Спартака» после того, как им выражал поддержку совет директоров или лично председатель совета Леонид Федун.

Станислав Черчесов

Станислав Черчесов Фото: Александр Мельников, «Чемпионат»

21 июля 2008 года



Федун: «Я верю в Станислава, в его потенциал, он останется главным тренером как минимум до конца чемпионата и будет строить новую команду».



13 августа 2008 года Черчесов покинул «Спартак».

Валерий Карпин

Эйден Макгиди, Валерий Карпин и Игорь Ледяхов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Карпин проработал в «Спартаке» два периода, которые разделили 5 месяцев при Эмери. Во второй период (2012-2014) Федун чаще отзывался о Карпине с пессимизмом и утверждал, что его будущее зависит от результатов. А в первый период (2009-2012) звучали слова поддержки.



22 мая 2011 года Федун заявил: «Мы решили остановить поиски нового главного тренера. Возможно, что мы их возобновим в ближайшие 10 лет, но не сейчас».

До этого в апреле 2011 года Федун открыто говорил о поисках нового тренера, но после победы в Кубке России над «Краснодаром» в 1/4 финала игроки «Спартака» поддержали Карпина, надев футболки с его изображением, а в месте с футболистами поддержал и Федун, который передумал его увольнять.



10 июля 2012 года Карпин покинул «Спартак».

Унаи Эмери Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

5 сентября 2012 года. Федун сказал: «Я вижу положительную динамику. Думаю, что надо дать время Эмери, и результат придёт. Человек работает совсем недолго, а все хотят видеть результат, как будто он уже два года в команде».



26 ноября 2012 года Эмери покинул «Спартак».



Мурат Якин Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

26 октября 2014 года. Федун заявил: «Есть полное доверие к Якину, надо просто набраться терпения»

10 июня 2015 года Якин покинул «Спартак».

Денис Глушаков и Дмитрий Аленичев Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В отношении Аленичева было меньше всего слов поддержки со стороны руководства. Из раза в раз говорилось, что его судьба решится в конце сезона. 31 мая 2016 года совет директоров решил сохранить Аленичева, хотя пятое место по итогам сезона Федун назвал провалом.

5 августа 2016 года Аленичев покинул «Спартак».



Массимо Каррера Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

24 апреля 2018 года. Вице-президент «Спартака» Измайлов сказал, что совет директоров клуба поддержал Карреру.



22 октября 2018 года Каррера покинул «Спартака».



Использовались интервью Леонида Федуна «Чемпионату», «Советскому Спорту» и ItaSportPress.