«Ресурсы исчерпаны». С кем из футболистов «Спартак» расстанется летом

«К сожалению, ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны».



«По сути, предстоит формирование новой команды, способной достигать высоких целей».



Две эти фразы накануне были опубликованы на официальном сайте «Спартака» в обширном программном заявлении по итогам заседания совета директоров. Выглядят они очень сильно: клуб фактически признал действующий состав профнепригодным для выполнения максимальных задач и снял ответственность с действующего главного тренера.

Разочарование руководителей «Спартака» понятно, ведь полгода назад им казалось, что выправить ситуацию можно, просто приведя в порядок тех, кто есть в наличии – опытных российских игроков, высокооплачиваемых легионеров. Однако этот путь вывел красно-белых не туда: команда не стала сильнее по сравнению с осенью, игроки, получившие доверие от руководства и тренера, его не оправдали.



Теперь с ними придётся расстаться.

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Глушаков, само собой, в списке

В списке игроков, с которыми, по мнению руководителей и тренера, клубу далее не по пути, фигурирует восемь человек. Сразу оговоримся, что по некоторым футболистам принято принципиальное решение, но кто-то ещё может и остаться. Однако выбранный вектор обновления команды понятен. И вряд ли перечисленные ниже фамилии станут для кого-то большой неожиданностью.



Глушаков. После увольнения Карреры «Спартак» выразил капитану полное доверие. Это был огромный риск, который привёл к резкому ухудшению отношения со стороны активной части фанатов и настоящей войне с ней. Риск не оправдался: Глушаков попросту не потянул по спортивным характеристикам. Он откровенно сдал в движении и борьбе, не выдерживает интенсивность, теряет концентрацию, на заурядном уровне работает с мячом. Это не тот футболист, с которым можно построить классную среднюю линию и играть в быстрый и современный футбол, а его ментальные лидерские качества уже не делают погоды.

Контракт Глушакова действует до 30 июня 2020 года, то есть ещё год после окончания нынешнего сезона. По нашей информации, «Спартак» планирует расторгнуть соглашение, выплатив Денису неустойку в виде оставшейся зарплаты. Точно по такой же схеме зимой расставались с Самедовым и Поповым.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Комбаров. Здесь тоже всё понятно: игрок ассоциируется со знаменитой «Ромашкой», вызывает раздражение у большинства фанатов, а главная причина грядущего расставания именно в спортивных факторах. Дмитрий сдал ещё год назад, не пришёл в себя при Кононове и на сегодня полностью проиграл конкуренцию молодому Айртону. С Комбаровым, чей контракт по срокам аналогичен глушаковскому, «Спартак» также расстанется по взаимному соглашению сторон. Вряд ли кто-то из клубов станет выкладывать за него деньги.

Однако если по Глушакову принята принципиальная позиция совета директоров, то Комбаров при некоторых сценариях ещё может остаться в «Спартаке» до конца соглашения. В том числе и ради экономии, чтобы не выплачивать единовременно две крупные неустойки.

Гнутая линия Кононова. «Спартак» играл так, будто сливает матч Хуже, чем просто безволие. Ещё один тренер близок к увольнению.

Кого хотят продать?

Ханни. Теперь переходим к тем, кого руководство хочет продать, компенсировав затраченные финансовые ресурсы. Самый очевидный вариант – алжирский плеймейкер, привезённый прошлой зимой из «Андерлехта». Поначалу Кононов всячески верил в Софьяна, ставил его в состав во всех матчах, но в итоге разочаровался. За всю весну Ханни не выполнил ни одного результативного действия, плюс его недисциплинированная игра без мяча приводит к проблемам в обороне.

Во встрече с «Ростовом» Софьян вышел на замену из-за травмы Зе Луиша и сыграл безобразно. Далее на поле не появлялся вовсе. И не факт, что он будет много играть в оставшихся турах. Год назад «Спартак» выложил за алжирца 8 миллионов евро. Если сейчас удастся продать за вдвое меньшую сумму, это уже станет успехом, учитывая экономию на зарплате.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Ташаев. Уведённый из «Динамо» полузащитник за год так и не стал своим в «Спартаке». Зимой Кононов не стал с ним расставаться, но сейчас трансфер напрашивается: Александр подходит для контратакующего футбола, а не позиционного, теряется под давлением, имеет проблемы с психологией. В последних матчах Александр стал чаще появляться на поле, но главная причина тому – разочарование в Ханни и Педро Роше, тогда как сам Ташаев также выглядит блекло и за весь чемпионат отметился лишь одним результативным действием – голевой передачей в матче с «Зенитом». «Спартак» хочет именно продать игрока, а не отдать в аренду.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Зе Луиш. Дорогостоящий актив, за который можно выручить деньги. На 28-летнего форварда в последние трансферные окна был спрос, в том числе из Англии и Турции. При идеальном сценарии на сегодня продать Зе Луиша можно за 10-12 миллионов евро (зимой писали об отказе «Галатасараю», который предлагал 7,5 млн). Да, со спортивной точки зрения Зе Луиш всё ещё может быть полезен, но если красно-белые получат достойное предложение, они его рассмотрят.

С другой стороны, если предложение придёт по другому нападающему – 32-летнему Луису Адриано (например, из Китая), «Спартак» может продать бразильца, а не Зе Луиша. Одновременное расставание с двумя форвардами маловероятно. Одного из них «Спартак» хочет сохранить.

Фернандо. Бразильский полузащитник после великолепного первого сезона в «Спартаке» сдал: в прошлом году выглядел уже не столь убедительно, а в нынешнем и вовсе много лечился. Тем не менее, Фернандо по-прежнему один из самых умных хавбеков в команде, ему найдут применение и не станут насильно выгонять из клуба. Но если появится возможность заработать, «Спартак» ей воспользуется. Сам бразилец готов остаться в команде, но и против переезда не возражает.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тимофеев и Ананидзе. «Спартак» мог окончательно расстаться с обоими игроками ещё зимой, но тогда пришлось ограничиться арендой. Теперь клуб будет работать над полноценными трансферами.



Также можно условно добавить в этот список Ещенко, чей контракт заканчивается летом, но его статус ещё не определен окончательно. Есть вероятность, что Андрей, залечивший тяжелую травму, останется ещё на один сезон и станет резервистом Рассказова.

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Кто на вход?

Под «формированием новой команды» (фраза из заявления «Спартака») подразумевается не столько масштабная работа над трансферами, сколько встраивание в игру молодых игроков. Первый этап клуб проделал еще зимой, когда приобрёл Айртона, Гулиева, Глушенкова и Умярова. Также руководство красно-белых верит в Игнатова, Рассказова, Ломовицкого и Максименко, не планирует никуда отпускать Джикию, Зобнина, Кутепова, Жиго.

Но, само собой, покупки «Спартаку» также будут нужны. Их количество, равно как и сумма, которую клуб готов потратить, будет зависеть от двух факторов: попадания/непопадания в Лигу чемпионов (а на сегодня шансов стало гораздо меньше, в руководстве это понимают) и продажи перечисленных в предыдущей части текста футболистов.

По нашим данным, «Спартак» хочет усилить летом три позиции: опорного полузащитника (это должен быть человек с сильными оборонительными характеристиками), центрального атакующего полузащитника («десятка») и форварда, способного сыграть как на острие, так и на фланге. При идеальном сценарии на трёх исполнителей может быть затрачено до 25-30 миллионов евро.