Мирзов не пригодился Карпину. Теперь он жжёт в Туле

Резиуан Мирзов в четверг стал головной болью для «Спартака». Вингер тульского «Арсенала» был неутомим. Из раза в раз он создавал опасность у ворот красно-белых, а его дриблинг наверняка еще будет являться Айртону в ночных кошмарах. Полузащитник отдал голевую передачу и реализовал собой же заработанный пенальти, заслуженно став лучшим игроком матча. Да что там матча – героем всего мид-уика.

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Такой молодец явно не помешал бы накануне «Ростову», днём ранее мучившемуся дома с «Локомотивом». Игра в атаке у южан совершенно не клеилась. Вплоть до пенальти, заработанного хозяевами на 37-й минуте, по-настоящему опасных моментов у ворот «железнодорожников» команда Валерия Карпина создать не могла. После перерыва ростовчане чуть прибавили, но этого оказалось мало даже для ничьей. Хозяевам не хватало разнообразия в нападении и креативных футболистов, способных усилить игру (у Ерёменко травма, а Норманн отбывал дисквалификацию за перебор карточек). В такой ситуации жёлто-синим наверняка пригодился бы способный накручивать на фланге сразу несколько игроков Мирзов, права на которого по-прежнему принадлежат ростовчанам. Однако уже полгода вингер находится в аренде, зажигая за «Арсенал».

За «Ростов» в РПЛ полузащитник провел лишь 43 минуты на поле, трижды выходя на замену – в матчах с «Ахматом», ЦСКА и «Крыльями Советов». Как нетрудно догадаться, результативными действиями он за это время не отметился. Осознав, что не вписывается в планы Валерия Карпина, Мирзов попросил руководство клуба об аренде.



Резиуан стал жертвой основной схемы «Ростова» — 3-5-2, которая не предполагает наличие чистых вингеров на поле. При такой расстановке фланги почти полностью отдаются в распоряжение латералям, способным не только обороняться, но и подключаться вперёд. В стартовом составе «Ростова» для Мирзова просто не нашлось места. Карпин дважды выпускал его на поле вместо Скопинцева, и один раз вместо Ионова. Тем не менее на позициях своих партнёров по команде эффективность Мирзова значительно уменьшалась. Будучи латералем, он был не способен выполнять объем работы защитника. Сумасшедшая самоотдача помогала полузащитнику цепляться за мячи и отбирать их, однако грамотно занимать позицию на фланге обороны Мирзов все-таки не мог. Место в нападении тоже не совсем подходило ему. Полузащитник намного опаснее, когда действует не в роли «наконечника», а начинает обострять из глубины.

Зато в Туле Мирзов расцвёл. Основные схемы игры «Арсенала» (4-3-3 и 4-2-3-1) идеально подошли Резиану. Заняв удобную для себя позицию вингера, он раскрыл своё лучшее качество – дриблинг. В «Арсенале» полузащитник может смело идти в обыгрыш благодаря страхующему его левому защитнику. После 25 туров Мирзов занимает пятое место в РПЛ по количеству успешных обводок (1,6). Для него не проблема накрутить на фланге одного, а то и двух соперников.



Успешная интеграция новичка в состав «Арсенала» уже принесла свои плоды. За 19 матчей он забил 5 голов и отдал одну результативную передачу. Это третий показатель в команде по системе «гол+пас». В результативности Резиуан уступает только Сергею Ткачеву и Луке Джорджевичу в «Арсенале» и лишь Алексею Ионову в «Ростове».



Наверняка до ухода Скопинцева из «Ростова» о возвращении Мирзова не было и речи. Однако теперь у Карпина есть основания «вспомнить» Резиуана. Играющий на позиции Скопинцева Евгений Чернов почти по всем важнейшим показателям уступает коллеге в защите. У Чернова в среднем меньше отборов за игру (0,9 против 1,3), перехватов (0,8 против 1,2) и выносов (0,6 против 1,2). В созидательных действиях статистика тоже не на стороне Чернова. В «Ростове» за игру Скопинцев больше бил по воротам (1,1 удар против 0,8) и обыгрывал (1,2 обводки против 0,3). Без защитника, ушедшего в «Краснодар», «Ростов» потерял в атакующем потенциале. Скопинцев мог спокойно обыгрывать оппонентов один в один и создавать ширину атаки, которая так полезна с командами, закрывающимися в своей штрафной (да, так порой играют не только ростовчане, но и их соперники). Кроме того, за «Ростов» Дмитрий сделал два ассиста. На счету Чернова пока нет результативных передач.

В сложившейся ситуации Мирзов, вероятно, смог бы усилить левый фланг ростовчан. По крайней мере, у Валерия Карпина появилась бы хоть какая-то альтернатива Чернову в случае неважных выступлений защитника. А в играх с командами второй восьмерки, когда «Ростов» вынужден действовать первым номером, Мирзов пригодится в старте — вскрывать оборону соперника у него получается намного лучше.

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Сам полузащитник пока не торопится возвращаться в Ростов-на-Дону. В Туле ему сейчас гораздо комфортнее. «Я, если честно, не горю желанием туда уходить [в «Ростов»], — признаётся Мирзов. — А смысл? Схема игры там не изменилась. В то же время в Туле хорошие условия, есть цели, губернатор, руководство и тренерский штаб делают для команды всё необходимое». Действительно, чего от добра добра искать?



Использованы статистические данные Whoscored.com и Understat.com.