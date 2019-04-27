«Анжи» без денег и надежд бьётся и отыгрывается. Респект, мужики!

Яркая победа над «Спартаком», похоже, отняла у «Ростова» слишком много сил и эмоций. На два следующих тура их парням Валерия Карпина не хватило. Каким бы ни было судейство в Оренбурге – по мнению, южан оно было неидеальным – счёт 3:0 говорит сам за себя. Дома «Локомотиву» дончане уступили всего в один мяч, но степень разочарования от размера поражения вряд ли зависит.

Казалось, что уж в Махачкале-то предельно мотивированный «Ростов» точно заберёт три очка. Очевидных резонов уродоваться на газоне у игроков «Анжи» не осталось. Уже, кажется, все в команде смирились с неизбежностью гибели команды от безденежья и равнодушия местных властей. Но есть ещё такие понятия, как чувство собственного достоинства и мужская гордость. И она у ребят Магомеда Адиева взыграла. На радость немногочисленным своим болельщикам и на беду гостей.



До поры до времени события на поле развивались в соответствии с пессимистичными для «Анжи» прогнозами. После роскошного удара Ерёменко с левой под перекладину (третий гол Романа за «Ростов» в восьми турах) жёлто-синие 40 минут игрового времени вели в счёте и имели возможности для его увеличения.



«Мы создали пять стопроцентных моментов и не забили, — оперативно подсчитал потенциально голевые подходы Карпин. – Забили бы второй – и закончили бы».



Однако – не забили. Мало того – пропустили. Адиев своевременно снарядил на поле Магомеда Эльмурзаева. После его удара головой в падении, уже чуть не лёжа, Песьяков неловко отбил мяч, а Камиль Закиров дослал его в сетку. Первый гол 20-летнего хавбека в РПЛ – и сразу столь важный!

Наработал на звание героя дня и вратарь «Анжи». Секундомер показывал 92:30, когда Юрий Дюпин потащил тяжелейший удар чуть ли не в упор.



Возможно, футболистам «Анжи» не заплатят премиальные за эту ничью. А может быть, и не только за эту. Но уважение людей эти парни заслужили.