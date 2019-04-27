Фантастический матч в Дортмунде. Возможно, ключевая игра в борьбе за титул

Дортмундская «Боруссия» после побед над «Майнцем» и «Фрайбургом» принимала на своем поле «Шальке» – 15-ю команду в турнирной таблице, которая провалила этот сезон. Хозяева считались явными фаворитами (в том числе по коэффициентам букмекеров – на победу гостей давали 8.00). Встреча началась предсказуемо – «Боруссия» открыла счет в рурском дерби. На 14-й минуте после шикарного навеса от Санчо отличился Гётце.

А вот затем у «Боруссии» что-то пошло не так. Уже через минуту мяч попал в руку Вайгелю в штрафной хозяев. Судья сначала не отреагировал на этот эпизод, игра продолжилась еще 40 секунд, и только после этого арбитр отправился смотреть повтор. После использования VAR рефери назначил пенальти, который реализовал Калиджиури. Вскоре он же навесил с углового, и мяч в ворота головой послал Сане. Так гости повели в счете. Но самое страшное ждало «Боруссию» во втором тайме.

На 60-й минуте Ройс заехал шипами сзади в пятку Сердару. Судья показал прямую красную карточку. Ройс снял капитанскую повязку и ушел с поля, а все тот же Калиджури идеально исполнил штрафной, пробив в девятку – 1:3.



Еще через две минуты случился точно такой же грубый фол. Все тому же Сердару досталось сзади шипами (опять по правой ноге). На этот раз фол получился еще более жесткий. Судья показал вторую прямую красную карточку – Вольфу. Самое удивительное, что игроки «Боруссии» не получили ни одной желтой за весь матч, только две красные.

На 85-й минуте Витсель подарил хозяевам надежду на ничью. Игроков «Шальке» было на два человека больше, но они почему-то оставили абсолютно без опеки экс-зенитовца на углу вратарской, и тот без помех замкнул навес. Однако еще через пару минут отличился игрок «Шальке» Эмболо. «Боруссия» уступила дома со счетом 2:4.



Поражение существенно осложнило «Боруссии» жизнь в борьбе за титул. Теперь отставание от «Баварии» составляет уже 4 очка (по потерянным). «Бавария» в этом туре играет в Нюрнберге против предпоследней команды в таблице. «Шальке» же теперь оторвался на 9 очков от 16-го места и, скорее всего, обезопасил себя от вылета из Бундеслиги.