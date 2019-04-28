Четыре претендента на два места. Кто отправится в ЛЧ вместе с «Зенитом»?

Интрига в борьбе за Лигу чемпионов закручена до предела. Сразу четыре команды претендуют на второе место. Первое пока прочно занял «Зенит». Некоторое преимущество у «Локомотива», опережающего ЦСКА на два очка, «Краснодар» на три, а «Спартак» вообще на семь. Изучаем календарь команд на финише сезона РПЛ и пробуем спрогнозировать, кому повезёт в этой гонке.

Когда «Зенит» станет чемпионом. Все расклады Скорее всего, это случится после домашнего матча с ЦСКА или даже в Грозном.

26-й тур:

«Локомотив» (1,91 очка в среднем за игру дома) – «Енисей» (0,30 очка в среднем за игру в гостях); «Краснодар» (1,84) – ЦСКА (1,84); «Спартак» (1,53) – «Рубин» (0,83).

В ближайшем туре «Локомотив» должен побеждать на своём поле «Енисей». Во встрече «Краснодара» с ЦСКА, судя по статистике, наиболее вероятный результат – ничья. «Спартак» может реабилитироваться за крупное поражение в Туле, ведь «Рубин» слабо играет на выезде.

Вероятная ситуация в таблице: «Локомотив» – 49 очков, ЦСКА – 45, «Краснодар» – 44, «Спартак» – 42.

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27-й тур:

«Арсенал» (2,00) – «Локомотив» (1,76), ЦСКА (1,66) – «Динамо» (0,76); «Ростов» (1,53) – «Краснодар» (1,58); «Урал» (1,46) – «Спартак» (1,58).

Действующий чемпион – не фаворит матча в Туле. «Арсенал» здорово играет дома, так что ничья стала бы хорошим результатом для команды Юрия Сёмина. ЦСКА по силам выиграть дерби, пусть даже «армейцы» на чужих полях успешнее, чем на своём. «Краснодару» будет тяжело увезти более одного очка из Ростова. «Спартак» по цифрам должен побеждать в Екатеринбурге, но мы помним, чем закончилась кубковая встреча этих соперников. Тут тоже уместнее рассуждать о ничей.

Вероятная ситуация в таблице: «Локомотив» – 50, ЦСКА – 48, «Краснодар» – 45, «Спартак» – 43.

28-й тур:

«Локомотив» (1,91) – «Рубин» (0,83); «Зенит» (2,58) – ЦСКА (1,84); «Енисей» (1,00) – «Краснодар» (1,58); «Спартак» (1,53) – «Уфа» (0,66).

«Железнодорожники» не имеют права терять очки во встрече с «Рубином». В Петербурге встретятся самые успешные команды РПЛ по играм дома и в гостях. Очень может быть, что «Зенит» для чемпионства устроит ничья, так что этот исход кажется наиболее реальным. У «Краснодара» вряд ли возникнут проблемы в Красноярске. «Спартак» непредсказуем, однако команде Олега Кононова наверняка хватит сил на победу над «Уфой».

Вероятная ситуация в таблице: «Локомотив» – 53; ЦСКА – 49; «Краснодар» – 48; «Спартак» – 46.

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29-й тур:

«Урал» (1,46) – «Локомотив» (1,76); ЦСКА (1,66) – «Ахмат» (1,46); «Арсенал» (2,00) – «Краснодар» (1,58); «Крылья Советов» (1,23) – «Спартак» (1,58).

Исходя из турнирной ситуации, «Локомотив» устроит и ничья в Екатеринбурге. Не исключено, что «Урал» к 29-му туру ещё не закроет вопрос об участии в стыках, и тогда хозяева точно будут не менее мотивированы. Зато «Ахмат», по всей видимости, уже решит к этому моменту все свои турнирные задачи. ЦСКА, чувствуя близость Лиги чемпионов, должен победить. «Краснодару» придётся несладко в Туле – ничья станет хорошим результатом. Шансы «Спартака» на победу в Самаре можно считать более высокими.

Вероятная ситуация в таблице: «Локомотив» – 54; ЦСКА – 52; «Краснодар» – 49; «Спартак» – 49.

30-й тур:

«Локомотив» (1,91) – «Уфа» (0,66); ЦСКА (1,66) – «Крылья Советов» (0,91); «Краснодар» (1,84) – «Рубин» (0,83); «Оренбург» (1,66) – «Спартак» (1,58).

Несмотря на то что уфимцы борются за выживание, им, наверное, не устоять в матче с «Локомотивом» в Москве. ЦСКА вряд ли оступится в игре с «Крыльями Советов», а «Краснодар» – во встрече с «Рубином». «Оренбург», судя по всему, будет спокойно дрейфовать в середине таблицы, так что «Спартак» не должен проиграть. Самый прогнозируемый результат – ничья.

Вероятная ситуация в таблице: «Локомотив» – 57; ЦСКА – 55; «Краснодар» – 52; «Спартак» – 50.

Таким образом, со второго места напрямую в Лигу чемпионов, скорее всего, попадёт «Локомотив». ЦСКА тоже достанется путёвка в главный еврокубок. Однако третье место вынуждает проходить тяжелейшую квалификацию.