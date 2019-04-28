«Барса» не могла забить в «золотом» матче. Месси вышел и принёс чемпионство

Матч с «Леванте» – чемпионский для «Барселоны». Чтобы досрочно завоевать золотые медали, команде Эрнесто Вальверде требовалось побеждать. Конечно, лучше было побыстрее решить задачу в Примере, ведь впереди изматывающие игры с «Ливерпулем» (1 мая и 7 мая) в полуфинале Лиги чемпионов. Главный тренер каталонцев попробовал без Месси взять валенсийцев. Помимо лучшего бомбардира и ассистента чемпионата Испании в запасе у хозяев остался и Серхио Бускетс.

«Барселона» должна была снимать все вопросы об исходе ещё в первом тайме. Достаточно сказать, что к перерыву каталонцы при почти 70% владения мячом выигрывали по ударам – 13:0 (в створ – 7:0). Но лидеру Примеры чудовищно не везло! Луис Суарес загубил пару выходов один на один, несколько моментов не реализовал Филиппе Коутиньо. «Леванте» выручал голкипер Айтор Фернандес, кроме того, за гостей сыграла перекладина.

Вальверде понял, что в отсутствие Месси ничего не получается. Во втором тайме аргентинец заменил Коутиньо. Естественно, волшебник Лео и перевернул своим голом ход матча в пользу «Барселоны». Каталонцы забили в результате долгой атаки. Мяч метался по штрафной соперника, потом Артуро Видаль выиграл подбор и сделал пас головой на Месси, а Лео обманул защитника и нанёс точный удар. Теперь на счету аргентинца 34 забитых мяча.

Уступая в счёте, «Леванте» стал огрызаться. Во втором тайме преимущество «Барселоны» по ударам уже не было таким гигантским – 10:7 (в створ – 5:2). На 89-й минуте Энис Барди попал в штангу. Тем не менее каталонцам хватило одного-единственного гола Месси для победы и завоевания золотых медалей.

Чемпионство «Барселоны» абсолютно заслуженное. «Реал» пережил очень неровный сезон, а «Атлетико» не хватило голов (лишь 52 за сезон Примеры против 86 у команды Вальверде). Это 26-й титул каталонцев и четвёртый за последние пять лет.