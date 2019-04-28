Барселона гуляет! Как Месси, Суарес и компания отмечали чемпионство

«Барселона» долго возилась с обороной неуступчивого «Леванте». Без Месси забить середняку никак не получалось. Когда болельщики уже начали всерьёз опасаться, что чемпионские празднества придётся отложить на неделю, Лео вышел и решил. Его гол позволил каталонцам на непреодолимое расстояние оторваться от «Атлетико» и досрочно, за три тура до финиша, оформить титул. Для главного героя вечера и всего сезона это чемпионство стало уже десятым в карьере – по этому показателю великому Месси тоже нет равных в истории «Барсы».

А после были празднества. Тот случай, когда лучше сотен пафосных слов десяток эмоциональных фото и красочных видео.

А вот что творилось на трибунах «Камп Ноу» и улицах каталонской столицы.