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«Барселона» — чемпион Испании сезона-2018/19 – Месси, Суарес, фото, видео

Лионель Месси с детьми
«Чемпионат»
Фото: Quality Sport Images/Getty Images
Барселона гуляет! Как Месси, Суарес и компания отмечали чемпионство
Много ярких фото и видео.
Футбол / Испания

«Барселона» долго возилась с обороной неуступчивого «Леванте». Без Месси забить середняку никак не получалось. Когда болельщики уже начали всерьёз опасаться, что чемпионские празднества придётся отложить на неделю, Лео вышел и решил. Его гол позволил каталонцам на непреодолимое расстояние оторваться от «Атлетико» и досрочно, за три тура до финиша, оформить титул. Для главного героя вечера и всего сезона это чемпионство стало уже десятым в карьере – по этому показателю великому Месси тоже нет равных в истории «Барсы».

А после были празднества. Тот случай, когда лучше сотен пафосных слов десяток эмоциональных фото и красочных видео.

А вот что творилось на трибунах «Камп Ноу» и улицах каталонской столицы.

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