Неймар ударил болельщика. «ПСЖ» проиграл Кубок, ведя 2:0

К середине первого тайма с финалом Кубка Франции уже было всё ясно. После голов Дани Алвеса и Неймара «ПСЖ» спокойно обыгрывал «Ренн» всухую. Превосходство парижской команды подчёркивала и красота обоих голов.



Алвес блестяще поймал подачу Неймара с углового.

А сам Неймар изящно перебросил вратаря.

Но в концовке тайма Преснель Кимпембе срезал мяч в собственные ворота (опять он!), а потом всё стало ещё хуже. В середине второго тайма «Ренн» сравнял счёт. А дальше игроки обеих команд немного потеряли голову.

Игроки «Ренна» затеяли игру, которая постепенно становится стандартным приёмом всех соперников «ПСЖ»: охоту на Неймара. За 120 минут они совершили 28 фолов, и больше всего доставалось как раз бразильцу, который только восстановился после травмы. После вот этого нарушения Леа Силики на Неймара игроки «ПСЖ» полезли в драку.

Неймару нужно бежать из «ПСЖ». Он слишком хорош для Франции Опять сломался в матче, где за ним охотились.

Арбитр драку остановил, но и Силики оставил на поле. И парижане начали мстить сами. Получилось жутко: Килиан Мбаппе в колено Дамьену да Силве. И был немедленно удалён.

Красная карточка — наверное, меньшая из проблем Мбаппе после такого фола, потому что это тянет и на дисквалификацию.



Основное время так и закончилось вничью. А в серии пенальти парижанам не хватило Мбаппе. Пять ударов они исполнили точно в цель, но шестой стал для них последним. Кристофер Нкунку пробил кошмарно.

«ПСЖ» проиграл финал Кубка Франции впервые за пять лет, но на этом неприятности команды Томаса Тухеля не закончились. По пути к награждению, за серебряными медалями, они проходили через трибуну болельщиков «Ренна». Те снимали их и что-то говорили, и один сказал несколько слов проходящему Неймару. Бразилец ответил и схватил его за телефон. Они обменялись ещё парой слов, после этого Неймар ударил болельщика по лицу.

Он пока не получил наказания, но этот эпизод будет изучен в дисциплинарных органах. Концовка сезона для Тухеля и команды просто ужасная. Правда, немец уже сказал, что хотел бы продолжить работу. За него после матча вступился и Неймар. Бразилец раскритиковал молодых игроков за то, что «недостаточно слушают опытных футболистов и тренера и возражают, вместо того, чтобы учиться».

Празднование «Ренна» с болельщиками.

После матча над парижанами жёстко пошутил их бывший игрок, а теперь футболист «Ренна» Атем Бен-Арфа. Он забил в серии пенальти, а на праздновании сказал: «Нам удался впечатляющий камбэк. Но игрокам «ПСЖ» к такому не привыкать».