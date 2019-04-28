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«Уфа» — «Урал» — 4:1, 28 апреля 2019, дубль Игбуна, удаление Брызгалова

«Уфа» — «Урал» — 4:1, 28 апреля 2019
«Чемпионат»
Фото: fcufa.pro
«Урал» открыл счёт и бросил играть. Полюбуйтесь сами
В пассиве гостей два голевых паса сопернику, пенальти и глупейшее удаление.
Футбол / РПЛ

Встреча двух «У» в столице Башкортостана обещала острую, бескомпромиссную борьбу: хозяевам во что бы то ни стало нужно выбираться из подвала таблицы, «Урал» тоже не обезопасился от спуска в зону стыков. В напряжённом ключе игра, в общем-то, и шла. Но недолго.

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
28 апреля 2019, воскресенье. 11:30 МСК
Уфа
Уфа
4 : 1
Урал
Екатеринбург
0:1 – Бикфалви – 16, 1:1 – Вомбергар – 22, 2:1 – Ванек – 52 (пен), 3:1 – Игбун – 79, 4:1 – Игбун – 90+1
Удаления: нет – Брызгалов, 58

Ранним голом Бикфалви все достижения гостей в этот день и ограничились. После него на поле осталась одна команда – в фигуральном плане, конечно. «Уфа» играла, а «Урал» не мешал ей это делать. Мало того – иногда помогал. Хочется верить, что неумышленно.

Всего шесть минут парни Дмитрия Парфёнова вели в счёте – пока Андрес Вомбергар не изобразил вторую единицу на табло. Аттракцион невиданной щедрости оранжево-чёрные запустили после перерыва. Пенальти, нелепое удаление (один защитник небрежно подсунул мяч коллеге, а второй, Брызгалов, откровенно прыгнул в ноги сопернику) и два результативных паса сопернику (безалаберная скидка и необъяснимая диагональ в центр с фланга) – подарков противнику уральцы наделали столько, что «Уфе» на крупную победу хватило. Волевую…

Когда корреспондент «Матч ТВ» поинтересовался у главного тренера «Урала» причинами метаморфозы в игре команды после перерыва, Дмитрий Парфёнов не нашёлся что ответить и завершил флеш-интервью.

Известный в недавнем прошлом футболист Владимир Быстров в эфире «Матч Премьер» жёстко оценил действия екатеринбуржцев в заключительные 45 минут: «Безвольно команда провела второй тайм, с глупыми ошибками защитников. Никаких попыток не предприняла, чтобы переломить ход матча».

Благодаря этой победе подопечные Вадима Евсеева до пяти очков увеличили отрыв от предпоследнего места, занимаемого «Анжи», а «Урал» остался на десятой позиции.

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