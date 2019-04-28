«Зенит» вёл 3:0 и едва не упустил победу. Азмун догнал Чалова

«Зенит» в этом туре остался без ключевой фигуры в центре поля – Вильмар Барриос заработал дисквалификацию за четыре жёлтые карточки. Отсутствие колумбийца открыло дорогу в основу Кристиану Нобоа: в последних матчах эквадорец не попадал в стартовый состав из-за лимита на легионеров. Хорошей новостью для болельщиков сине-бело-голубых стал выход на поле Юрия Жиркова и Сердара Азмуна, которые получили повреждения в предыдущей игре с «Динамо».

Барриос: мне трудно представить переход в «Спартак» Полузащитник «Зенита» — один на один с читателями «Чемпионата».

Когда «Зенит» станет чемпионом. Все расклады Скорее всего, это случится после домашнего матча с ЦСКА или даже в Грозном.

Именно Азмун стал автором быстрого гола «Зенита» на 9-й минуте. На разминке перед матчем иранец подвернул ногу, но и это не помешало ему сыграть. Атаку начал Артём Дзюба. Центрфорвард часто смещался на правый фланг обороны «Крыльев Советов», где мог свободнее принимать мяч в борьбе с невысоким Георгием Зотовым. Хозяева заработали аут, а Дзюба быстро сориентировался в ситуации и кинул мяч Юрию Жиркову, который прострелил на ждавшего передачу Сердара Азмуна.

«Зенит» разыгрался. Команда Сергея Семака отлично прессинговала, пошли красивые многоходовые комбинации – то есть те вещи, о которых говорили критики, когда шли разговоры об отсутствии у лидера РПЛ поставленной игры. Теперь такая игра точно есть. На исходе получаса Азмун оформил дубль. Вся атака – шедевр! Быстрая длинная передача со своей половины поля, пас от Дзюбы между ног защитнику, завершение от иранца.

Когда петербуржцы забили третий гол на 35-й минуте, казалось, что «Крылья Советов» ждёт разгром. Хозяева создали массу моментов (счёт по ударам в первом тайме – 10-5), но конкретно в этом эпизоде им повезло. Мяч после удара Дзюбы влетел в сетку ворот Сергея Рыжикова рикошетом от ноги Тараса Бурлака.

Видимо, зенитовцы тоже подумали, что три очка уже в кармане, и расслабились. Как ещё объяснить два пропущенных перед перерывом мяча? Кроме того, в эпизодах с голами самарцев сказалось отсутствие Барриоса. Обе атаки удались гостям благодаря грамотным открываниям Джано Ананидзе между линиями. Колумбиец здорово закрывает «опорную» зону, а Магомед Оздоев и тем более Кристиан Нобоа всё-таки послабее как разрушители.

Интересно, что дубль оформил экс игрок «Зенита» Денис Ткачук, причём в первом случае ему ассистировал воспитанник петербургского клуба Рамиль Шейдаев. До этого Джано был не очень заметен. В основном «Крылья Советов» наступали правым краем активного дриблера Антона Зиньковского, который поменял фланг после появления в основе Ткачука.

Два гола команды Миодрага Божовича шокировали хозяев. У «Зенита» пропал кураж, стало больше поспешных действий, нервов. «Крылья Советов», напротив, поверили в себя, успокоились, улучшили контроль мяча. В результате уже в начале второго тайма самарцы могли заработать пенальти. Шейдаев так хотел показать себя в родном городе, что очень бурно отреагировал на решение судьи не ставить одиннадцатиметровый. Эпизод сложный для арбитра, возможно, Оздоев чуть-чуть дёрнул нападающего рукой. С другой стороны, в первом тайме Алексей Еськов не назначил пенальти, когда Рыжиков сбил ногой Игоря Смольникова. Тоже спорный момент. Видимо, на это обращал внимание Семак, когда задавал вопросы по поводу судейских решений.

О жёлтой карточке за конфликт с Оздоевым воспитанник «Зенита» пожалел на 78-й минуте. После того как получил второй «горчичник». Тут у Шейдаева уже вряд ли будут претензии к судье, поскольку фол на карточку был очевидный. Рамиль упустил мяч на ведении и въехал в ногу Игорю Смольникову. А ведь «Крылья Советов» к тому моменту забрали мяч (58% владения), заметно превосходили лидера РПЛ по ударам во втором тайме (7:2). Можно сказать, контролировали игру. Семак даже перешёл на схему с тремя центральными защитниками, чтобы сохранить минимальное преимущество.

В большинстве «Зениту» было проще удержать победу, более того, в концовке петербуржцы поймали самарцев на контратаке. Дзюба сыграл как большой мастер: выдержал паузу и выкатил мяч Смольникову. «Зенит» сделал ещё один шаг к золотым медалям. Между тем, у Азмуна теперь 11 голов в 13 матчах за «Зенит». В гонке снайперов РПЛ иранский нападающий догнал «армейца» Фёдора Чалова.