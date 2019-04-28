Игроки «Лидса» притворились, что выбьют мяч в аут из-за травмы. И забили гол

Чемпионшип в этом сезоне бьёт рекорды безумия. В принципе, это неудивительно для лиги, в которой работает Марсело Бьельса. И на этот раз в центре внимания снова оказалась его команда.

«Лидс» играл с «Астон Виллой». Принципиальный матч, ведь обе команды ещё претендуют на выход в АПЛ. До 70-й минуты счёт так и не был открыт. А потом случилось вот что.

Джонатан Коджа упал в столкновении с Понтусом Янссоном и остался лежать на газоне. Игроки «Астон Виллы» начали сигнализировать арбитру Стюарту Атвеллу, что игру нужно остановить, но тот показал, что можно играть. Одновременно мяч на бровке получил Тайлер Робертс. Он поднял руку и показал большой палец: жест, который игроки «Виллы» приняли как знак, что он выбьет мяч за боковую. Но Тайлер, уже остановившись, сделал острый пас на Матеуша Клиха. Он пробежал по флангу, легко обошёл защитника и открыл счёт. Игроки «Виллы» пришли в ярость.

Они набросились на автора гола и оказавшегося рядом Патрика Бэмфорда. Игрок «Лидса» Гаэтано Берарди попытался вытащить своего партнёра по команде из кольца соперника, но не смог.

В итоге рефери после подсказки помощника показал красную карточку Анвару эль-Гази- за удар локтем и толчок. Удаление, правда, абсурдное: да, игроки «Астон Виллы» действительно толкали соперников и Бэмфорду действительно досталось, но конкретно в тот момент Бэмфорд симулировал: никакого удара локтем в повторе не видно. Так «Вилла» оказалась ещё и в меньшинстве.

Это могло бы войти в историю как самый несправедливый гол в истории Чемпионшипа, но у «Лидса» особенный тренер. Пока на поле выясняли отношения, Бьельса разбирался в эпизоде. А когда разобрался, дал команде указание пропустить в ответ. Игроки «Виллы» разыграли мяч с центра поля, приблизились к воротам и забили. Уникальный момент. Правда, Джон Терри всё равно остался чем-то недоволен.

Один из защитников, Понтус Янссон, явно не хотел пропускать. Он не услышал тренера (или сделал вид, что не услышал) и честно пытался отобрать мяч у двоих соперников, но его обошли. После гола он чуть не подрался со своими.

Бьельса после игры объяснил, почему он это сделал. «Мы вернули гол. Все видели факты. Наше понимание этих фактов не оставило выбора, кроме как сделать это. Английский футбол славится традициями честной игры. Мне нечего к этому добавить».

«Лидс» хочет в АПЛ. У них тренер Бьельса и безумный стиль Фанат контроля во главе культового клуба борется против хаоса Чемпионшипа.

Тренер «Виллы» Дин Смит после игры также отметил поступок соперника. «Во-первых, ошибся судья, не заметив фол. Во-вторых, Тайлер сжульничал: отдал пас, когда увидел, что все игроки уже остановились. К счастью, в конце спортивный принцип победил. Поступок Бьельсы» достоин уважения».

Обе команды по-прежнему сохраняют шансы на выход в АПЛ по итогам сезона. Но из-за пропущенного гола «Лидс» потерял шансы на прямой выход и будет вынужден играть в плей-офф.