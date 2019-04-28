ЦСКА — мимо Лиги чемпионов? Туда рвётся «Краснодар»

Проблемы «Краснодара»

Уже после матча с «Зенитом» наставник «Краснодара» сетовал на серьёзный кадровый дефицит. Практически в каждом матче тренерский штаб команды-соперника может с точностью до минуты предсказать, кто и вместо кого выйдет у «быков» на замену. Ни разу после зимней паузы краснодарцы не выступали в оптимальном составе.

Вот и перед ключевым матчем в борьбе за место в Лиге чемпионов, которое сулит клубу более € 50 млн. призовых, Мурад Мусаев не смог рассчитывать на двух железных игроков основного состава – Газинского и Мартыновича. На поле в центр обороны вышел Фьолусон, а в центр полузащиты Уткин. У Виктора Гончаренко таких проблем нет. С учётом долгосрочных травм он выпустил в Краснодаре абсолютно боевой состав, который уместно назвать основным.

Массу поводов для обсуждения в весенней части чемпионата вызвала игра воспитанников академии «Краснодара». В первую очередь это касается игры Матвея Сафонова, которого специалисты в один голос окрестили наследником Акинфеева, потенциально лучшим вратарём России. Парень действительно проводит феноменальный сезон. И одной из главных интриг предполагалась очная дуэль Игоря и Матвея.

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Ошибка Акинфеева

И «Легенда №35» допустил осечку уже на 7-й минуте игры. Акинфеев неудачно выбил мяч от ворот, средняя линия «быков» (Перейра и Вандерсон) мгновенно доставила снаряд в штрафную площадь. Удар Игнатьева Васин блокировали, а вот Уткина, влетевшего во вратарскую как коршун, остановить не смог уже никто. Этот гол стал для Даниила первым в составе основы «Краснодара».

И совсем уж неожиданным этот эпизод назвать было никак нельзя, поскольку за минуту до этого Вандерсон убежал от Набабкина по правому флангу атаки и прострелил на линию штрафной, где Бекао лишь на долю секунды опередил Игнатьева, уже катившегося, чтобы переправить мяч в ворота.

В целом же первые 25 минут прошли по следующему сценарию: гости больше контролировали мяч в центральной линии, а хозяева организованно и терпеливо оборонялись. Мобильная группа в лице Игнатьева, Вандерсона, Уткина и Классона заставляли Дивеева, Ахметова и Облякова действовать с оглядкой на оборону. И лишь Марио Фернандес имел максимальную свободу на правом фланге атаки.

Терпеливые «быки»

После огненного матча, который выдали в Краснодаре в минувшие выходные «быки» и «Зенит», первый тайм отчётной встречи носил скорее кубковый характер. Слишком велика цена ошибки. Вторым (после гола) моментом первых 30 минут матча, который заставил болельщиков оживиться, стало падение Марио в штрафной площади хозяев. «Армейцы» продолжили атаку и довели её до неточного удара по воротам. И в тот момент, когда мяч покинул поле, демонстрировавший болевые муки Фернандес вскочил и начал эмоционально апеллировать к арбитру. Реакция трибун была предсказуема – оглушительный свист.

Справедливости ради нужно отметить, что по голове Марио действительно получил. Чуть позже медики клуба заклеили рану пластырем. На протяжении всего первого тайма подопечные Мусаева максимально строго действовали в обороне. Защитные порядки были выстроены в два редута: первый имел задачей притормозить движение мобильных полузащитников ЦСКА, а второй – блокировать проникающие передачи и оттеснять соперника от своей штрафной площади.

Феноменальный пас Сафонова

Такой прагматизм хоть и противоречит многолетней философии клуба, зато удачно справляется с задачей сохранения счёта. Опять же ни для кого уже в РПЛ не секрет, что «быки» испытывают перманентные проблемы при обороне от стандартных положений. Вот и в первом игровом отрезке самым горячим эпизодом у ворот Сафонова стал штрафной с левого фланга. Матвей на выходе не дотянулся до мяча, тот взметнулся над штрафной площадки, и следующие 5-7 секунд можно охарактеризовать как панику. Но хозяева отбились и ушли на перерыв с устраивающим их счётом.

Второй тайм гости начали активнее первого. Угловые у ворот «Краснодара» сыпались один за другим, но печальная для хозяев статистика не работала – иной раз «армейцы» были недостаточно точны, а в иных эпизодах Сафонов действовал уверенно. Именно феноменальные действия Матвея привели ко второму голу. Хотя в том эпизоде все участники действовали безупречно.

Голкипер в отличном броске забрал мяч после прострела, мгновенно поднялся и рукой запустил снаряд более чем на 50 метров, аккурат на ногу убегавшему в контратаку Вандерсону. «Семёрка» не стал суетиться, а на крейсерской скорости добежал до штрафной, вошёл в неё и увидел влетавшего туда Стоцкого. Дмитрий настолько верил в Вандерсона, что совершил ускорение от своих ворот до ворот ЦСКА – точный пас в ногу и Стоцкий пробил в противоход Акинфееву – 2:0.

Уроки выживания от «Краснодара»

На второй тайм ЦСКА вышел уже без Дивеева, его место на поле занял Щенников, а после второго пропущенного гола Гончаренко бросил в бой Эрнандеса, убрав с поля Набабкина. И для «Краснодара» начались 30 минут выживания. Периодически паузу брали и гости, но что-то по-настоящему опасное у их ворот могло возникнуть лишь в результате быстрых контратак. На многочисленные оборонительные порядки Классон и компания не шли, самим отдых был нужен как воздух.

Не прошёл тот феноменальный забег даром и для Стоцкого. Дмитрия пару раз на бровке накрутил Фернандес, и было видно, что левый защитник «быков» подсел. Мусаев незамедлительно среагировал, выпустив вместо Вандерсона Рамиреса. Свежий Кристиан мог и в оборону отработать, и атаку, если была необходимость, поддержать. Как бы там ни было, контрвыпадов «Краснодар» создал немало.

Мусаев переиграл Гончаренко

В основном разгонял атаки по правому флангу Сулейманов. Один из его рейдов закончился мощнейшим ударом с 20 метров в девятку, но Акинфеев выручил свою команду. На 75-й минуте Гончаренко сделал третью замену – обратную. Щенников покинул поле, а в игру вступил Бийол. Яка в первой же атаке отметился коварным и мощным ударом метров с 27, Сафонов пусть и с опозданием, но сумел среагировать, спровоцировав трибуны на очередную овацию.

Игровой рисунок не менялся до последних секунд матча. Дружина Гончаренко отчаянно штурмовала ворота «Краснодара», Сафонов тащил, полевые игроки временами пожарили, но по большей части помогали своему 20-летнему голкиперу. Если кого-то перед этим матчем интересовал вопрос о том, достоин ли Сафонов стать преемником Акинфеева, пищу для позитивных размышлений на этот счёт он получил достаточно.

В Краснодаре растёт талант, способный стать большим вратарём. В минувшем матче он принял самое деятельное участие в том, чтобы родной клуб вернулся в зону Лиги чемпионов. Ещё в одном ключевом моменте принял участие неугомонный Сулейманов. Шапи уносился по правому флангу в очередную контратаку, Влашич подкатился под него сзади и покинул поле, получив второй «горчичник».

В концовке возможностей отличиться было больше уже у хозяев. Мурад Мусаев провёл отличную работу над ошибками и абсолютно заслуженно взял один из главных матчей сезона.