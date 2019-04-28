Первый гол в РПЛ – и сразу Акинфееву, победный! Уткин – герой дня

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«Краснодар» — ЦСКА: Даниил Уткин – о своём первом голе в РПЛ

«Краснодар» — ЦСКА — 2:0, гол Даниила Уткина
Виктория Давыдова
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
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Футбол / РПЛ

В отличие от ровесников Игнатьева и Сулейманова Даниил Уткин до сих пор не отличался в Премьер-Лиге. 47-й номер «Краснодара» будто специально отсрочивал это знаментальное событие, чтобы выстрелить в одной из важнейших игр сезона. Его точный удар стал де-юре победным в противостоянии «быков» с ЦСКА, позволив южанам вернуться в «зону ЛЧ».

— Какие эмоции испытывали на поле, каково это – впервые забить за основу?
— Эмоции переполняли. Я наконец-то забил, у меня всё получилось. Я очень счастлив.

— Как это случилось?
— Я просто набегал, там была череда отскоков, в какой-то момент мяч отказался у меня под ногой, и я отправил его в сетку.

— Как вообще сегодня игралось?
— Физически мне немного тяжело играть, я ещё не привык к такому темпу игры. Главное, что в итоге мы добились положительного результата.

— Вас довольно рано заменили. Чем это было вызвано – усталостью или тренерскими соображениями?
— Если честно, я не знаю. Возможно, заменили из-за усталости, но, я думаю, тактически тоже нужно было что-то менять.

— Насколько сильно отличается РПЛ от ФНЛ?
— Довольно сильно. В РПЛ надо быстрее думать, быстрее бегать, быстрее переключаться, абсолютно все делать быстро.

ЦСКА — мимо Лиги чемпионов? Туда рвётся «Краснодар»
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— Насколько тяжело совмещать лидерские функции во второй команде с эпизодическими ролями в основе?
— Нет, мне не тяжело. Наоборот, очень хочется играть в РПЛ, никаких сложностей не возникает.

— Партнёры поздравляли? Что сказали?
— Да, конечно, все поздравили в раздевалке. Сказали: «С почином».

— Сафонов сказал, что вы теперь должны проставиться, как к этому относитесь? Ещё не придумали, как отметить?
— Ну, возможно. Пока не думал, как отпраздновать.

— То есть никакого особенного ритуала не существует?
— Нет, не слышал даже. По крайней мере, когда Шапи и Игнатьев забивали первые голы, я ничего такого не помню.

— Не прикидывали заранее, как будете праздновать, если забьёте?
— Нет, всё было спонтанно, я сам не знал, как нужно радоваться. Возможно, ещё не осознал всё до конца.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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