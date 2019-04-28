Первый гол в РПЛ – и сразу Акинфееву, победный! Уткин – герой дня

В отличие от ровесников Игнатьева и Сулейманова Даниил Уткин до сих пор не отличался в Премьер-Лиге. 47-й номер «Краснодара» будто специально отсрочивал это знаментальное событие, чтобы выстрелить в одной из важнейших игр сезона. Его точный удар стал де-юре победным в противостоянии «быков» с ЦСКА, позволив южанам вернуться в «зону ЛЧ».
— Какие эмоции испытывали на поле, каково это – впервые забить за основу?
— Эмоции переполняли. Я наконец-то забил, у меня всё получилось. Я очень счастлив.
— Как это случилось?
— Я просто набегал, там была череда отскоков, в какой-то момент мяч отказался у меня под ногой, и я отправил его в сетку.
— Как вообще сегодня игралось?
— Физически мне немного тяжело играть, я ещё не привык к такому темпу игры. Главное, что в итоге мы добились положительного результата.
— Вас довольно рано заменили. Чем это было вызвано – усталостью или тренерскими соображениями?
— Если честно, я не знаю. Возможно, заменили из-за усталости, но, я думаю, тактически тоже нужно было что-то менять.
— Насколько сильно отличается РПЛ от ФНЛ?
— Довольно сильно. В РПЛ надо быстрее думать, быстрее бегать, быстрее переключаться, абсолютно все делать быстро.
— Насколько тяжело совмещать лидерские функции во второй команде с эпизодическими ролями в основе?
— Нет, мне не тяжело. Наоборот, очень хочется играть в РПЛ, никаких сложностей не возникает.
— Партнёры поздравляли? Что сказали?
— Да, конечно, все поздравили в раздевалке. Сказали: «С почином».
— Сафонов сказал, что вы теперь должны проставиться, как к этому относитесь? Ещё не придумали, как отметить?
— Ну, возможно. Пока не думал, как отпраздновать.
— То есть никакого особенного ритуала не существует?
— Нет, не слышал даже. По крайней мере, когда Шапи и Игнатьев забивали первые голы, я ничего такого не помню.
— Не прикидывали заранее, как будете праздновать, если забьёте?
— Нет, всё было спонтанно, я сам не знал, как нужно радоваться. Возможно, ещё не осознал всё до конца.