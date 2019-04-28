Первый гол в РПЛ – и сразу Акинфееву, победный! Уткин – герой дня

В отличие от ровесников Игнатьева и Сулейманова Даниил Уткин до сих пор не отличался в Премьер-Лиге. 47-й номер «Краснодара» будто специально отсрочивал это знаментальное событие, чтобы выстрелить в одной из важнейших игр сезона. Его точный удар стал де-юре победным в противостоянии «быков» с ЦСКА, позволив южанам вернуться в «зону ЛЧ».

— Какие эмоции испытывали на поле, каково это – впервые забить за основу?

— Эмоции переполняли. Я наконец-то забил, у меня всё получилось. Я очень счастлив.



— Как это случилось?

— Я просто набегал, там была череда отскоков, в какой-то момент мяч отказался у меня под ногой, и я отправил его в сетку.



— Как вообще сегодня игралось?

— Физически мне немного тяжело играть, я ещё не привык к такому темпу игры. Главное, что в итоге мы добились положительного результата.



— Вас довольно рано заменили. Чем это было вызвано – усталостью или тренерскими соображениями?

— Если честно, я не знаю. Возможно, заменили из-за усталости, но, я думаю, тактически тоже нужно было что-то менять.



— Насколько сильно отличается РПЛ от ФНЛ?

— Довольно сильно. В РПЛ надо быстрее думать, быстрее бегать, быстрее переключаться, абсолютно все делать быстро.

ЦСКА — мимо Лиги чемпионов? Туда рвётся «Краснодар» Матвей Сафонов выдал очередной великолепный матч и убрал ЦСКА из зоны Лиги чемпионов.

— Насколько тяжело совмещать лидерские функции во второй команде с эпизодическими ролями в основе?

— Нет, мне не тяжело. Наоборот, очень хочется играть в РПЛ, никаких сложностей не возникает.



— Партнёры поздравляли? Что сказали?

— Да, конечно, все поздравили в раздевалке. Сказали: «С почином».



— Сафонов сказал, что вы теперь должны проставиться, как к этому относитесь? Ещё не придумали, как отметить?

— Ну, возможно. Пока не думал, как отпраздновать.



— То есть никакого особенного ритуала не существует?

— Нет, не слышал даже. По крайней мере, когда Шапи и Игнатьев забивали первые голы, я ничего такого не помню.



— Не прикидывали заранее, как будете праздновать, если забьёте?

— Нет, всё было спонтанно, я сам не знал, как нужно радоваться. Возможно, ещё не осознал всё до конца.