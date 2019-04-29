«Сравнивать меня с Игорем рано». Сафонов скромничает, «армейцы» грустят

Остросюжетный матч в Краснодаре завершился победой хозяев, а много атаковавший ЦСКА так и не смог распечатать ворота Матвея Сафонова.

Первым из игроков в микст-зоне появился Яка Бийол. Несмотря на поражение, на просьбу о комментарии футболист ЦСКА приветливо улыбнулся и согласился поговорить.

— В чем причина такого результата?

— Причины нет. У нас были шансы, у них – тоже, но мы не смогли забить. Результат таков, но нам нужно сконцентрироваться на следующих матчах и постараться преодолеть трудности в них.

— Был ли пенальти в эпизоде, когда Фернандесу досталось?

— Я не видел момента, но, если Марио говорит, что был, так оно и есть, потому что Фернандес честен. Я верю ему.

— Это был самый важный эпизод игры?

— Не думаю. Мы не смогли реализовать много моментов, так что вряд ли это критический эпизод матча. Конечно, это был важный момент, но уже нет смысла рассуждать, что результат мог бы быть иным. Да, мог бы быть, но мы не должны обращать на это внимание.

— Надеетесь на итоговое второе место в таблице?

— Да. Пока это будет возможно, будем надеяться. Посмотрим, как получится.

Четыре претендента на два места. Кто отправится в ЛЧ вместе с «Зенитом»? «Локомотив» своего уже не упустит.

Далее «армейцы» один за другим проходили мимо журналистов. Над корреспондентами, некоторые из которых приехали ради этого матча из Москвы, сжалился Хёрдур Магнуссон. Несмотря на то, что на поле он не выходил.

— Чего сегодня не хватило ЦСКА?

— У «Краснодара» хорошая команда, и мы подарили им первый гол, а затем шансы были у обеих команд. Сегодня нам не повезло. Конечно, мы расстроены.

— Получается, шансы были 50/50?

— Да, у нас было много возможностей забить, но соперник был удачлив в защите и выносах мяча буквально с линии. Они также имели шансы и при этом забили два.

— Пенальти на Марио Фернандесе был?

— Я смотрел этот эпизод и видел, что рука защитника попала в голову Марио, но не могу сказать, был ли это пенальти. Возможно, нам стоило применить VAR (смеётся).

— В следующем сезоне он будет.

— Надеюсь, он сделает игру более справедливой.

— Вы поддерживаете введение этой технологии?

— Не знаю. Я впервые столкнулся с ней на чемпионате мира: VAR может помогать, а может и нет.

— Что скажете об условиях матча?

— Не могу сказать ничего плохого. Погода, стадион, болельщики – всё было идеально. Мы должны поблагодарить наших фанатов, которые приехали и поддерживали нас до конца. Они лучшие.

ЦСКА — мимо Лиги чемпионов? Туда рвётся «Краснодар» Матвей Сафонов выдал очередной великолепный матч и убрал ЦСКА из зоны Лиги чемпионов.

Марио Фернандес на вопрос о правильности действий арбитра в эпизоде с его травмой лишь улыбнулся и показал большой палец вверх. Трактовать жест защитника можно по-разному, но с его здоровьем как минимум всё неплохо.

Тем временем из раздевалки начали появляться и триумфаторы вечера. Маурисио Перейра, покидающий «Краснодар» по итогам сезона, выглядел хмурым, несмотря на победу.

— Насколько сложный был матч?

— Сложно играть против московских команд и «Зенита». Самое главное, что мы смогли победить.

— Почему не забиваете с угловых?

— Это правда, такое есть. Но главное, что мы не пропустили сегодня. Смогли показать свою игру и реализовать свои моменты.

— Сегодня был ваш предпоследний матч на домашнем стадионе. Что можете сказать болельщикам?

— Хочу поблагодарить наших болельщиков, они всегда нас поддерживают. Для нас это огромная мотивация. Хочу, чтобы на последнем матче их тоже было много.

— Сегодня вы сознательно играли на контратаках?

— Да, мы знаем, что ЦСКА хорошо владеет мячом, поэтому играли на контратаках. К тому же были изменения в составе, поэтому мы пытались воспользоваться имеющимися моментами.

— Остались шансы на чемпионство?

— Математически шансы остаются, но не стоит об этом думать. Надо победить в оставшихся матчах. Конечно, поражение от «Зенита» наши шансы снизило.

— Второе место будет хорошим результатом?

— Мы хотим победить во всех матчах, но и второе место станет для нас прекрасным результатом.

— Вы никогда не играли в Лиге чемпионов. Если «Краснодар» туда попадёт, может, останетесь?

— Я уже принял решение из-за семейных обстоятельств. Но буду рад оставить команду, которая будет играть в Лиге чемпионов.

«Краснодар» — ЦСКА: у кого воспитанников больше? Конвейеры Гинера и Галицкого заработали на полную мощность.

Одним из героев вечера стал вратарь хозяев Матвей Сафонов. В общении с ним журналисты несколько раз проводили параллели с Игорем Акинфеевым.

— Показалось, что «Краснодар» стал играть вторым номером, поведя в счёте. Это так?

— Когда забиваешь, чуть подсаживаешься, соперник начинает давить. Мы были не против, потому что у нас в атаке быстрые игроки, которые убегали в контратаку.

— Для вратаря «Краснодара» непривычно, когда команда играет от обороны?

— Мы просто перестроились, ничего особенного.

— Уткин забил гол. Существует ли ритуал с поздравлением воспитанников?

— Проставляться будет, в ресторан команду поведёт. Не решили ещё.

— Как относитесь к сравнениям с Акинфеевым?

— Это лишь серия удачных игр. Те, кто говорят, что всё хорошо, при неудачах первыми начнут говорить, что меня надо посадить на скамейку. Отношусь с пониманием. Возможно, у меня сейчас удачный период. Но всё может поменяться за один матч. Сравнивать меня с Игорем рано, потому что надо отыграть хотя бы сезон.

— Пересекались с ним сегодня?

— Пожелали хорошей игры.

— Как оцените действия защиты?

— Отсутствие двух игроков никак не повлияло, у нас есть замены. Мы хорошо отыграли в обороне, даже лучше, чем в прошлых матчах.

— За кем из вратарей наблюдали в детстве?

— Я вообще футболом не увлекался в детстве, просто в него играл.