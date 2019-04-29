«Краснодар» отказался от стиля – и победил. Как «быки» обыграли ЦСКА без мяча

38 процентов владения – такое в исполнении «Краснодара», который в РПЛ коонтролирует мяч в среднем 58% времени, вспомнить крайне тяжело. Команда Мусаева мало атаковала, но действительно опасных моментов – в том числе и явных – у «быков» было больше. Почему стартовый план Гончаренко был лучше, чем его последующие идеи? Собирался ли «Краснодар» играть так сразу? Почему глубокий блок «Краснодара» – лучшее, что сейчас есть у команды? Давайте разбираться.

«Краснодар» не отказывался от стиля до начала игры

Команда Мурада Мусаева не собиралась играть вторым номером и в оборонительный футбол с первых минут. Об этом говорят и игроки в послематчевых интервью, и стартовый отрезок игры, особенно до первого гола, перед которым, кстати, была позиционная атака с заработанным угловым.

«Краснодар» пытался начинать атаки от своих ворот через короткий пас. Виктор Гончаренко, впрочем, знал слабые места хозяев и использовал популярную тактику против них: постоянная игра 1v1 с полузащитниками соперника. Как правило, Обляков играл против Перейры, Ахметов – против Уткина в опорной, Влашич – против Каборе, но, если полузащитники «Краснодара» менялись местами, их передавали между собой хавбеки ЦСКА. Более того, против Каборе, по факту, играл еще и Чалов, который перекрывал линии передач на Шарля и одновременно поджимал защитников, не позволяя пасовать в центр. Благодаря этому Каборе сделал всего 28 передач за игру – меньше только у Вандерсона и Уткина, которых заменяли по ходу игры, а также у Стоцкого. Прессинг ЦСКА периодически вынуждал «Краснодар» использовать длинные передачи.

Двойную роль в прессинге получил Сигурдссон, который переключался между Спайичем и Петровым. Это позволяло иметь лишнего игрока в задней линии, что, в свою очередь, создавало для ЦСКА удобные ситуации 4v3 в последней линии и позволяло крайним центральным защитникам выбрасываться за соперниками выше.

Задача исландца была не из простых и периодически доставляла ЦСКА проблемы. Если Сигурдссон не успевал накрыть Петрова (а такое было возможно, когда правому защитнику доставляли мяч средними передачами), то могла случиться цепная реакция, по которой «армейцы» разваливались. В эпизоде ниже на Петрова выбросился Обляков; Ивана отыграли передачей на Перейру – полузащитник не успел накрыть передачу на Классона, которую пытался читать Ахметов (Ильзат разрывался между Уткиным и Виктором).

На примере видно еще одну проблему ЦСКА: на Классона никто не вылетел даже после приема шведа. Часть заслуги – на Игнатьеве, который своим смещением привязал к себе и Дивеева, и Бекао, но центральные защитники «армейцев» могли бы действовать расторопнее. Впрочем, Дивеев чаще удачно накрывал Классона.

Без мяча «Краснодар» постоянно играл агрессивно до гола, но и после мяча Мусаев не отказался от высокого прессинга полностью. Изначальный прессинг-план хозяев сильно напоминал план гостей: создание 1v1 против полузащитников соперника (Уткин против игрока на позиции опорника, Каборе по игроку чуть выше, Перейра по Влашичу в опорной); Игнатьев же активно загонял атаки во фланги, пытаясь контролировать их продвижение своей траекторией. Вингеры «Краснодара» играли против Набабкина и Дивеева (из-за ассиметричной расстановки ЦСКА) соответственно и уходили ближе к центру, когда мяч был на противоположном фланге. Полузащитники «Краснодара» также могли заменять друг друга, меняясь игроками или позициями.

Билд-ап ЦСКА работал

Ассиметричная схема Гончаренко с мячом – довольно интересное решение. Благодаря такому билд-апу Марио Фернандес оставался на правом фланге против Стоцкого, который явно уступает бразильцу в габаритах; в центре у ЦСКА было равенство или даже преимущество, если смещался Сигурдссон; двое центральных защитников, Бекао и Васин, имели достаточное, но не излишнее преимущество над Игнатьевым, из-за чего Васин периодически двигал мяч на дриблинге вперед.

Сигурдссон часто занимал позицию в опорной зоне соперника или еще глубже, создавая таким образом ситуации 4v3 в центре поля. В эпизоде ниже из-за этого свободу получит Ахметов.

Правда, уже после десятой минуты на продвигавшего вперед мяч Васина начали выдвигаться игроки «Краснодара». На примере выше Каборе еще далеко от Васина, но этого оказалось достаточно, чтобы Виктор зарядил неподготовленную, плохую диагональ на Фернандеса вместо передачи на свободного Ахметова. Можно еще добавить, что Дивеев все еще «побаивается» мяча, играя довольно глубоко и периодически паникуя, особенно под давлением. Частично из-за этого на примере выше Классон может располагаться так близко к своим полузащитникам, практически превращая ситуацию в 4v4 (с учетом того, что Каборе перекрывает передачу на Облякова).



«Краснодар» сделал прессинг чуть менее рискованным по ходу тайма, и теперь по Сигурдссону в опорной могли играть Перейра или Каборе. Второй в это время играл по Влашичу, из-за чего Обляков и Ахметов получали много свободы против одного Уткина. Более того, Сигурдссон мог нагружать игрока соперника, который уже играет против другого «армейца»: например, в эпизоде ниже Сигурдссон сместился к Перейре, который из-за этого не мог встретить Облякова и разрывался между игроками. Сместившийся Вандерсон помог Маурисио, но оставил Набабкина в одиночестве.

По идее, в подобных ситуациях на фланге без мяча полузащитников должны были контролировать вингеры, но так получалось не всегда – на примере выше Вандерсон этого не сделал, сузившись сильно позже. Классон лучше выполнял эту задачу, но, переключаясь с полузащитника на Дивеева при переводе мяча на правый фланг ЦСКА, накрыть освободившегося полузащитника иногда не успевал уже Уткин.



Сигурдссон перегружал центральных полузащитников и при длинных передачах в центр, и при диагоналях на фланги. В первом эпизоде ниже исландец создал 4v3 в центре, получил мяч за спиной Перейры, протащил мяч вперед и заработал фол; во втором – сместился к Перейре после диагонали от Фернандеса и оставил Облякова одного (Иван за кадром).

Диагонали на Фернандеса, впрочем, работали не очень качественно: даже если передача в полуфланг была достаточно точной, а Марио получал возможность выиграть верх, подборы именно в зоне 14, куда Фернандес скидывал мячи, собирались хуже обычного.



Довольно закономерно лидерами по количеству передач за тайм у ЦСКА стали Васин, который мог спокойно получать и двигать мяч, Набабкин, получивший свободу на левом фланге во второй трети, и Обляков с Ахметовым, каждый из которых мог оставаться в одиночестве из-за описанных выше ситуаций.

Интересный план Гончаренко имел недостатки в финальной фазе атаки

На отрезке от забитого мяча до конца тайма ЦСКА владел мячом 69,1% времени, но нанес всего 8 ударов, лишь 5 – из штрафной, причем два – в одной атаке; четыре из них блокировались; два пришли со стандартов.



ЦСКА нагружал левый фланг и полуфланг большим количеством игроков: выше поднимался Набабкин, смещались Обляков и Влашич, мог сместиться Сигурдссон, чуть ниже играл Ахметов.



Иногда левый фланг и полуфланг перегружали все полевые игроки, кроме центральных защитников и Фернандеса. Посмотрите, сколько пространства в таких случаях имел Марио – в основном из-за того, что Классону требовалось время на переключение с Дивеева на оборону своей зоны.

Перегрузы создавали изоляции для Фернандеса. Первый вариант доставки мяча на бразильца – диагонали, но, как уже было сказано, они работали очень посредственно, если работали вообще. Другой вариант развития атаки – перевод направо через низ: Фернандес получал немного свободы на фланге на какое-то время. Затем на Марио выдвигался Стоцкий, и у правого латераля было время, чтобы отдать передачу в образовавшуюся дыру – туда чаще всего врывался Влашич. Но эту самую дыру почти всегда вовремя закрывали центральные полузащитники «Краснодара», которые следили за рывками хорвата.

Даже если кто-то из центральных полузащитников не закрывал разрыв, «Краснодар» мог выручить Классон. Возможно, при наличии третьего игрока справа шведа можно было бы привязать, но Дивеев не поднимался так высоко, а больше никого во фланге-полуфланге у ЦСКА не было. Во втором примере Стоцкий перехватил передачу Фернандеса, но Классон успевал накрыть Влашича. ЦСКА удалось создать один момент после подобной комбинации за тайм – что интересно, справа в штрафную подавал Сигурдссон, а Марио уже был в штрафной, плюс на Арнора выдернулся не Стоцкий, а Классон; просто Каборе недобежал за Влашичем, который здорово открылся за спиной Стоцкого и пробил.



ЦСКА пытался вскрывать «Краснодар» и через левый фланг. В эпизоде ниже Ахметов отдал передачу на Влашича в левый полуфланг мимо Перейры (против Маурисио снова создали 2v1), а Обляков здорово связал Петрова, но Каборе вовремя вылетел на Николу и не дал создать опасный момент. «Краснодар» здорово оборонялся в низком блоке. Впрочем, Влашич мог отдать передачу на Набабкина.

Обляков и Ахметов могли получать мячи перед штрафной «Краснодара», потому что хозяева сильно вжимались; впрочем, они редко делали передачи без давления. В эпизоде ниже Обляков получил мяч, и на него сразу вылетел Перейра, заставив подавать без дополнительной подготовки; с Ахметовым же играл Уткин.

Кроссы и забросы в штрафную из левого полуфланга не приводили к опасным моментам: подачи редко получались хорошо подготовленными, а в своей штрафной «Краснодар» имел преимущество, в том числе и на дальней штанге, где Стоцкому помогал Классон.

ЦСКА провалил навал во втором тайме. Ударов больше, идеи — меньше

Во втором тайме «армейцы» били чаще и создали больше опасности у ворот хозяев: 15 ударов всего, 13 – с игры, 8 – из штрафной. При этом 13 из 15 ударов пришлись на отрезок с 45 по 78 минуту.



Перед началом тайма на поле в составе «армейцев» вышел Щенников, который заменил недостаточно остро атаковавшего Дивеева; Набабкин ушел на позицию правого центрального защитника. Атаки ЦСКА стали разнообразнее: теперь команда Гончаренко могла перегружать оба фланга и переводить мячи под изоляции и справа налево, и слева направо, а также пытаться разрезать оба фланга – эпизод ниже с разрезающей передачей через правый фланг привел к лучшему моменту ЦСКА в игре – удару Сигурдссона из штрафной.

И слева, и справа атаки ЦСКА очень высоко поддерживали Васин и Набабкин – на прикрепленной карте передач ворота «Краснодара» находятся слева.



Самый активный отрезок ЦСКА – с 59-й минуты по 78-ю минуту – связан с выходом Абеля Эрнандеса вместо Набабкина и переходом на 4-4-2 с мячом (или даже 4-2-2-2). При этом Фернандес подключался высоко в любой стадии атаки, а Щенников – в средних и поздних. ЦСКА снова преимущественно перегружал левый фланг, чтобы создать больше пространства в полуфланге для Влашича и на фланге для Фернандеса. За этот отрезок Щенников отдал 32 передачи, а Фернандес – 22, причем Георгий играл на 3 минуты меньше.

С 59-й по 78-ю минуту ЦСКА нанес рекордные 9 ударов, но при этом 6 из них – из-за пределов штрафной. С выходом Бийола и переходом Облякова на позицию недостаточно атакующего (по версии самого Гончаренко) Щенникова, «армейцам» не стало сложнее доставлять мяч на чужую треть («Краснодар» вжался), но структура атаки очень сильно пострадала. По факту, три полузащитника «Краснодара» контролировали и Ахметова с Бийолом, и линии передач в «зону 14»; если ЦСКА перегружал штрафную, всё те же полузащитники садились в неё – из вариантов оставался только удар. Рамирес же практически выключил из игры Фернандеса.

Самые опасные моменты ЦСКА создавал в переходных фазах, когда «Краснодар» терял мяч в атаке. «Армейцы» провели несколько контратак через правый фланг, которые закончились ударами. Мусаев среагировал на 71-й минуте и выпустил Рамиреса вместо Вандерсона, который после выхода Шапи вместо Уткина недорабатывал уже слева. После выхода Рамиреса «Краснодар» допустил всего пять ударов, два из штрафной, оба после подачи с фланга Шапи и Петрова.



ЦСКА начал навал минуты с 82-й, когда Бийол стал подключаться в штрафную. Это привело к двум ударам Яки из штрафной головой, но один снова случился после контратаки ЦСКА, а во втором Обляков обыграл игравшего против него Сулейманова и навесил в штрафную практически от лицевой.

«Краснодар» начал контратаковать только во втором тайме

Несмотря на итоговые 2:0, команда Мусаева тоже мало что создала у ворот ЦСКА. После первого гола хозяева нанесли всего 2 удара до перерыва (оба из-за пределов штрафной). Контратаки «Краснодара» не работали, потому что хозяева сильно вжимались, а гости имели сзади как минимум двух игроков (Бекао и Васина, а также всегда успевавшего назад Дивеева и редко включавшегося высоко Набабкина).

Первый гол «Краснодара» можно назвать контратакой, но, по сути, дело в ошибке Акинфеева, который вынес мяч от ворот прямо на ногу сопернику.



«Краснодар» практически не контратаковал и во втором тайме до перехода ЦСКА на рискованную схему с двумя центральными защитниками, но гол хозяев не был похож на случайность. Во-первых, такой шикарный бросок Сафонова на Вандерсона практически сразу после получения мяча вряд ли бы импровизацией, во-вторых, ЦСКА при простреле от Вандерсона в центр штрафной не хватило именно оставшегося высоко Бекао, который обычно контролирует происходящее на одиннадцатиметровой отметке (контратака случилась после углового).

Третий и самый весомый аргумент – «Краснодар» практически повторил этот же трюк на 64-й минуте: снова Бекао задержался в штрафной «быков» после затянувшегося углового, снова Сафонов вбросил мяч далеко правому вингеру, но Сулейманов не очень удачно обработал мяч, затормозил атаку, ушел с мячом в центр – Бекао успел вернуться.



Уже после перехода Гончаренко на другой модуль «Краснодар» начал контратаковать опаснее – все еще преимущественно через правый фланг, где более атакующий Сулейманов играл против очень высоко поднимавшегося Облякова. Атаки редко завершались опасными ударами – всего один «быки» нанесли из штрафной с игры; но у них был потенциал. Так, Сулейманов заработал вторую желтую для Влашича. Одной передачей Петров отрезал всех игроков ЦСКА, кроме Бекао – Гончаренко оправданно рисковал и от таких ситуаций не был застрахован.

Обе команды, несмотря на суммарные 35 ударов, провели посредственный матч в атаке. Тем не менее, две опасные атаки «Краснодара», которые закончились ударами из центра штрафной, были гораздо опаснее множества атак ЦСКА, которые заканчивались ударами в толпу оборонявшихся «быков». Оказалось, что «Краснодар» умеет отказываться от мяча и играть в умный оборонительный футбол.